1000品以上の全国その地域でしか買えないお菓子を販売！第28回全国菓子大博覧会・北海道「あさひかわ菓子博2025」

第28回全国菓子大博覧会・北海道 実行委員会は、2025年5月30日から6月15日まで旭川市で開催する第28回全国菓子大博覧会・北海道の開催100日前となる2025年2月19日(水)に、札幌市民交流プラザ クリエイティブスタジオ(北海道・札幌)で、「開催100日前記者発表会」を開催しました。

第28回全国菓子大博覧会・北海道「あさひかわ菓子博2025」

イベントでは、あさひかわ菓子博2025の開催内容の全貌や魅力のPR、メインのシンボル展示であるホワイトロックドームでのプロジェクションマッピング映像の先行ダイジェスト放映、開催時に販売される全国のお菓子の試食会などを行いました。

【あさひかわ菓子博2025 開催100日前記者発表会 概要】

日時:2025年2月19日(水)12:00〜13:00

登壇者:(敬称略・順不同)

大会長 長沼 昭夫

北海道知事 鈴木 直道 ※ビデオメッセージ

旭川市長 今津 寛介 ※ビデオメッセージ

実行委員長 水上 崇

出展・褒賞部会長 村本 暁宣

#菓子博グルメアンバサダー:りこモグ/Miz/もっくん/てるしょこ/

う”ぁせりん/スイーツ男子/みか(出席者)

あさひかわ菓子博2025公式キャラクター:シマエ大福

■記者発表会で発表された最新情報

・シンボル展示であるホワイトロックドームのデモ映像を放映

・スイーツファミリーランド北海道ブースイメージ

・公式テーマソングで選ばれたアーティストがイベント開催期間中に会場内のステージにて生演奏

・PR大使、アンバサダーを任命

・コミュニティアプリ「ミクチャ」コラボアンバサダーを決めるオーディションを開催

・オフィシャルスポンサー ホクレン農業協同組合連合会が「あさひかわ菓子博2025 記念スイーツプロジェクト」を実施、開発商品販売へ

【記者発表会内容】

(1)大会長挨拶・ビデオメッセージ

イベントの冒頭では、主催者を代表して第28回全国菓子大博覧会・北海道の長沼 昭夫大会長が主催者挨拶を行い、開催地である北海道から鈴木 直道知事、旭川市から今津 寛介市長よりビデオメッセージをいただきました。

長沼 昭夫大会長 主催者挨拶

鈴木 直道北海道知事 メッセージ

今津 寛介旭川市長 ビデオメッセージ

(2)シマエ大福 紹介

昨年より様々なイベントに登場し、ファンを増やしているあさひかわ菓子博2025公式キャラクターで大福の妖精「シマエ大福」が登場し、改めて自己紹介を行いました。

シマエ大福と実行委員会

(3)大会概要・会場コンテンツ

開催まで100日に迫ったあさひかわ菓子博2025の大会概要と会場内コンテンツを水上 崇実行委員長から紹介しました。

大雪アリーナ屋外会場イメージ

大雪アリーナ屋内会場イメージ

会場をイメージしたアイソメトリックイラストを用いながら説明し、全国の菓匠たちが伝統の技を駆使して制作した工芸菓子約90作品が一堂に展示される「工芸菓子展示」、大手菓子メーカー7社によるゲームや珍しいお菓子のサンプリングなどの体験型パビリオン「スイーツファミリーランド北海道」、1000品以上の全国その地域でしか買えないお菓子を販売する「全国スイーツマーケット」などを展開することを発表しました。

また、シンボル展示であるホワイトロックドームのデモ映像を放映し、映像に込めたお菓子・北海道の魅力を伝えました。

<スイーツファミリーランド北海道出展予定メーカー>

カルビー(株)、(株)不二家、(株)ブルボン、(株)明治、森永製菓(株)、山崎製パン(株)、(株)ロッテ

<スイーツファミリーランド北海道ブースイメージ>

森永製菓ブース(イメージ)

ロッテブース(イメージ)

(4)クラウドファンディング

2月1日より支援を募集していますクラウドファンディングの詳細について紹介しました。

災害や紛争がなくなり、誰もが安心して笑顔でお菓子を食べることが出来るという平和への思いを来場者に伝える、10万羽の折り鶴を使った大型展示プロジェクトを会場内で実施します。

来場予定の方にもそうでない方にもピッタリの返礼品を多数用意していて、道内外問わずお菓子が好きな多くの方からの支援を呼びかけました。

※詳細はクラウドファンディング「うぶごえ」サイトで確認できます。

クラウドファンディング支援募集中

(5)公式テーマソング

また、昨年11月に決定した公式テーマソング4曲も会場でお聴きいただきました。

選ばれた4組のアーティストは開催期間中に会場内「たいせつステージ」にて生演奏が行われる予定であることも発表になりました。

公式テーマソング受賞アーティスト

(6)PR大使・アンバサダー

あさひかわ菓子博2025のPR大使として北海道旭川市出身でオペラ歌手の豊嶋 祐壹さんが就任、アンバサダーとして地元旭川を中心にアイドルとして活動しているローワンベリーさんと、同じくご当地ヒーローの龍神リョウガさんにご就任いただき、若い世代やお子様へのPRをお願いしていることを紹介しました。

また、あさひかわ菓子博2025の魅力を多くの方へ届ける新たな取り組みとして、「#菓子博グルメアンバサダー」の任命について発表しました。

札幌・旭川を中心に北海道内で活躍するグルメ、スイーツ、お出かけ、子育ての分野でのインフルエンサー14名の皆様に、あさひかわ菓子博2025の魅力を道内外に発信していただく「#菓子博グルメアンバサダー」としてご協力いただき、今後各ジャンルで、あさひかわ菓子博2025の魅力を多くの方々へ発信していきます。

会場では、「#菓子博グルメアンバサダー」を代表して、りこモグさんに委嘱状を贈呈しました。

#菓子博グルメアンバサダー

インフルエンサーへ委嘱状を贈呈

さらに、ライブ配信や動画投稿ができるコミュニティアプリ「ミクチャ」を通して、菓子博の魅力や、現地の様子を届けるミクチャコラボアンバサダー(仮称)を決めるオーディションを、3月7日より募集開始することも発表。

入賞者4名には、オープニングセレモニーのアシスタント出演などで菓子博を盛り上げていただくほか、入賞者をパッケージに起用したあさひかわ菓子博2025限定お菓子を会場で販売することも発表しました。

(7)記念スイーツプロジェクト

オフィシャルスポンサーであるホクレン農業協同組合連合会が、あさひかわ菓子博2025を通じて、北海道スイーツを盛り上げるプロジェクト「あさひかわ菓子博2025 記念スイーツプロジェクト」を実施することを発表しました。

牛乳、砂糖、小麦、小豆など“お菓子の原材料の宝庫”である北海道産原材料を使った記念スイーツを、道内菓子メーカー15社が腕によりをかけて開発します。

開発した商品は、5月からプロジェクト参加15社の店舗で販売予定のほか、販売店舗を回ってから菓子博開催期間中に会場内ホクレンブースに訪問することで、素敵な景品が抽選で当たるスタンプラリーも実施します。

さらに、一部の記念スイーツは、会場内「全国スイーツマーケット」でも販売することを発表しました。

あさひかわ菓子博2025記念スイーツプロジェクト

<プロジェクト参加15社>※順不同

アンシャルロット、一久大福堂、きのとや、ケイク・デ・ボア、札幌グランドホテル、ショコラティエ マサール、ステラ・マリス、タケダ製菓、小樽新倉屋、バースデーイヴ、パティスリー ブリスブリス、パティスリーフゥ!!、べんべや、山田屋菓子舗、YUHIA SWEETREE

【100日前記者発表会 会場内コーナー】

100日前記者発表会会場では、「シマエ大福グリーティング」や開催時に販売される「全国のお菓子の展示・試食会」、「公式グッズ展示」なども行いました。

シマエ大福とインフルエンサー

試食用に用意された全国の銘菓

公式グッズの一部

【同時開催 開催100日前PRイベント】

開催100日前を記念して札幌市内各所でPRイベントが開催されました。

会場では、前売入場券やオフィシャルグッズ、菓子博限定お菓子などの販売のほか、公式キャラクター「シマエ大福」とのグリーティングやプロモーションビデオの放映を行い、多くの方にいよいよ開催が間近であることをアピールしました。

どさんこプラザ札幌店前でのPRの様子

札幌駅前地下歩道広場 チカホでのPRの様子

(1)札幌駅前地下歩道広場 チカホ 北大通交差点広場(東)

2月19日(水)・20日(木) 9:30〜19:00

(2)どさんこプラザ札幌店

2月19日(水)・20日(木) 10:00〜18:00

(3)JTBトラベルゲート札幌

2月20日(木) 10:00〜19:00

【あさひかわ菓子博2025 開催概要】

あさひかわ菓子博2025

名称 :第28回全国菓子大博覧会・北海道

あさひかわ菓子博2025 SMILE SWEETS HOKKAIDO

開催期間:2025年5月30日(金)〜6月15日(日) (17日間)

開催時間:10時00分〜18時00分(最終日は17時00分)

会場 :道北アークス大雪アリーナ(旭川大雪アリーナ)、

道の駅あさひかわ(旭川地場産業振興センター)、

旭川市大雪クリスタルホール

主催 :第28回全国菓子大博覧会・北海道実行委員会

(北海道菓子工業組合、旭川市ほか)

後援 :総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、文化庁、中小企業庁、

観光庁、北海道、北海道教育委員会、札幌市、旭川市、

旭川市教育委員会、北海道市長会、北海道町村会、旭川商工会議所

(2024年12月現在)

公式サイト : https://kashihaku-hokkaido.jp/

公式Instagram: https://www.instagram.com/kashihaku_2025/

公式X : https://x.com/kashihaku_2025

【入場券情報】

お得な前売入場券が大人1,200円、中高生1,000円、小学生600円(税込)で、開催前日の2025年5月29日(木)まで販売しています。

北海道内の各商工会議所や菓子店、道の駅あさひかわ、旭川空港、旭山動物園、札幌市民交流プラザチケットセンター、北海道どさんこプラザ札幌店などでお求めいただけるほか、セイコーマート(道新プレイガイド)、セブンイレブン(チケットぴあ)、ローソン(ローチケ)でも取り扱い中です。

※特典の利用期限は2025年6月30日(月)までです。

