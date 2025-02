「Uni&co.(ユニアンドコー)」より、新色マットブラックのトート&クラッチバッグを2025年2月26日(水)〜2025年3月9日(日)の期間で予約販売します。

Uni&co.「マットブラックのトート&クラッチバッグ」

「Uni&co.(ユニアンドコー)」より、新色マットブラックのトート&クラッチバッグを2025年2月26日(水)〜2025年3月9日(日)の期間で予約販売。

【予約商品】レザートートバッグ/MAT BLACK

https://unibag.jp/products/tote-bag-matblack

【予約商品】レザークラッチバッグ/MAT BLACK

https://unibag.jp/products/clutch-bag-matblack

■商品特長

【一枚革のシンプルデザイン】

一枚革で仕立てることで、美しいフォルムを実現。

シンプルさを追求し、ブランドの象徴である「Uni」のロゴはあえてバッグの内側にタグで取り付けています。

さらに、試作を重ね極限まで軽量化された革を使用し、持ち運びの負担を大幅に軽減しました。

【真鍮の金具】

バッグの金具には真鍮を採用。

美しい光沢と耐久性に優れ、長期的に使用することで独特の風合いを増していきます。

マットブラックの革とのコントラストが際立ち、シンプルでありながらも洗練された印象を与え、どんなシーンにも適したスタイルを演出します。

【多様な使い方】

クラッチバッグは13インチのPCを収納できるサイズで、バッグインバッグとしても使用可能。

単体でもPCケース感はなく、シンプルで洗練されたデザインに仕上げています。

シンプルでありながらも細部までこだわったデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いファッションにマッチします。

使用イメージ4

■商品概要

商品名: Uni&co.レザートートバッグ/MAT BLACK

価格 : 59,000円(税込) ※送料無料

商品名: レザークラッチバッグ/MAT BLACK

価格 : 21,300円(税込) ※送料無料

予約販売期間:2025年2月26日(水)〜2025年3月9日(日)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一枚革仕立て!Uni&co.「マットブラックのトート&クラッチバッグ」 appeared first on Dtimes.