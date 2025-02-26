一枚革仕立て！Uni&co.「マットブラックのトート＆クラッチバッグ」
「Uni&co.(ユニアンドコー)」より、新色マットブラックのトート＆クラッチバッグを2025年2月26日(水)〜2025年3月9日(日)の期間で予約販売します。
Uni&co.「マットブラックのトート＆クラッチバッグ」
「Uni&co.(ユニアンドコー)」より、新色マットブラックのトート＆クラッチバッグを2025年2月26日(水)〜2025年3月9日(日)の期間で予約販売。
【予約商品】レザートートバッグ/MAT BLACK
https://unibag.jp/products/tote-bag-matblack
【予約商品】レザークラッチバッグ/MAT BLACK
https://unibag.jp/products/clutch-bag-matblack
■商品特長
【一枚革のシンプルデザイン】
一枚革で仕立てることで、美しいフォルムを実現。
シンプルさを追求し、ブランドの象徴である「Uni」のロゴはあえてバッグの内側にタグで取り付けています。
さらに、試作を重ね極限まで軽量化された革を使用し、持ち運びの負担を大幅に軽減しました。
【真鍮の金具】
バッグの金具には真鍮を採用。
美しい光沢と耐久性に優れ、長期的に使用することで独特の風合いを増していきます。
マットブラックの革とのコントラストが際立ち、シンプルでありながらも洗練された印象を与え、どんなシーンにも適したスタイルを演出します。
【多様な使い方】
クラッチバッグは13インチのPCを収納できるサイズで、バッグインバッグとしても使用可能。
単体でもPCケース感はなく、シンプルで洗練されたデザインに仕上げています。
シンプルでありながらも細部までこだわったデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いファッションにマッチします。
使用イメージ4
■商品概要
商品名： Uni&co.レザートートバッグ/MAT BLACK
価格 ： 59,000円(税込) ※送料無料
商品名： レザークラッチバッグ/MAT BLACK
価格 ： 21,300円(税込) ※送料無料
予約販売期間：2025年2月26日(水)〜2025年3月9日(日)
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