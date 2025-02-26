¥ß¥Ä¥«¥ó¤¬¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ËÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¤¬½Ð±é¡¡Âè£²ÃÆ¤ÏÆêùõÃÒ°¡
³ô¼°²ñ¼ÒMizkan¤¬¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëÄ©Àï¼Ô¤ÈÈà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¤´¤Ï¤ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
³Æ¶È³¦¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢²áµî¡¢¸½ºß¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°YouTube¡¦TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè1ÃÆ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂÎÁà½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¿ù¸¶°¦»Ò¡Ê25¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì»þ¤Î¿´¶¤ä¡¢Áª¼êÀ¸³è¤«¤é°ìÅÙÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤Ç´¶¤¸¤¿¼þ°Ï¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤¿¤´¤Ï¤ó¤Ç¤¢¤ëÇ¼Æ¦Ð§¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤Î´ê³Ý¤±¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¿ù¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö±É¤¨¤¢¤ëÂè1ÃÆ¤Î¥²¥¹¥È¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÁàÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ØÄ©Àï¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢½Ð±é¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»£±Æ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ØÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¿©¡Ù¤Î½ÅÍ×À¤äÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Âè2ÃÆ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤ÎÆêºêÃÒ°¡¡Ê28¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£27Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°YouTube¡¦TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¡£