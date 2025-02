ピーチ・ジョンより『TOM and JERRY(トムとジェリー)』限定コレクションが登場! 大人も子供も楽しめるキュートなルームウエアなどをご紹介します♪『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には実写アニメーション映画『トムとジェリー』が全国公開されるなど、今尚愛される作品だ。今年、2025年に誕生から85周年を迎える。

そんな『トムとジェリー』の限定コレクションが、若い女性を中心に人気の下着などを扱うブランド・ピーチ・ジョンより登場! ルームウェア2型とトートバッグ1型の全3型が、3月5日(水)より公式通販サイト、ピーチ・ジョン一部店舗にて展開される。今回のコレクションは、キュートなネズミのキャラクター、ジェリー&タフィーのモチーフが大注目ポイント!ふわふわ素材が着心地よさそうな「ホイップリーパジャマ」は、フロントにあしらわれたタフィーの大きな刺しゅうワッペンが可愛い♪女性向けと男性向けの2サイズのほか、キッズサイズも用意されていて親子でリンクコーデを楽しめる。スウェットのセットアップ「パーカーパジャマ」は、女性向けの2サイズと男性向け1サイズが展開。さりげなくジェリー&タフィーのイラストがデザインされていて、大人可愛いデザインが嬉しい♪さらに、A4ファイルが収まる使いやすいサイズの「トートバッグ」も。肩をすくめたコミカルなポーズのジェリー&タフィーが目に入るたびに笑顔になりそうだ。大好きなジェリー&タフィーと一緒に、おうち時間をもっと楽しんじゃおう!TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s25)