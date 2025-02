アクションアドベンチャーゲーム『レゴ ハリー・ポッターコレクション』の発売日が2025年5月29日(木)に決定した。対象となるプラットフォームはPlayStation5、Nintendo Switch、Xbox Series X|S、PC(Steam)で、価格は6578円(税込み)。PlayStation5とNintendo Switch向けのパッケージ版は、既に予約がスタートしている。

レゴで完全再現した世界で映画の物語を追体験!

『レゴ ハリー・ポッターコレクション』は、2011年に発売された『レゴ ハリー・ポッター 第1章-第4章』に追加要素を加えたリマスター版。追加要素となるのは、日本では未発売の『レゴ ハリー・ポッター 第5章-第7章』と、「キャラクターパック」「呪文パック」という2つのダウンロードコンテンツ。さらに、リマスターにあたってグラフィックスとパフォーマンスが向上している。

本作は、「ハリー・ポッター」の世界をレゴで完全再現しており、レゴならではのユーモラスなビジュアルで、映画シリーズ全8作品のストーリーを追体験できる。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)