口コミ投稿で「ポイントアップ」！おでかけEV

おでかけEV

【おでかけEV】は、2025年2月17日(月)〜6月30日(月)までの期間「口コミ投稿」で1投稿毎に30ポイントが貯まるキャンペーン、ならびに2月19日(水)〜4月30日(水)までの期間「アンケート」応募により抽選で1,000円分のQUOカードが当たる2つのキャンペーンを同時開催。

<キャンペーン概要>

■口コミ投稿ポイントアップキャンペーン

またまたやります!第3弾!期間中<2/17(月)〜6/30(月)>、アプリの口コミ投稿から充電スポットへのコメント&写真投稿(2枚)で、1投稿につき30ポイント獲得できるキャンペーンです。

通常1〜2ポイントのところ、なんと30ポイント!!この機にザクザク貯められます。

貯めたポイントは、PayPayやJALマイル、Amazonギフト券など様々なポイントに交換可能です。

(※交換はプレミアムメンバーのみ)

【申込期間】

2025年2月17日(月)〜6月30日(月)23:59

【対象者】

おでかけEVアプリ、全ユーザー

【注意事項】

・写真2枚(1. 充電器 2. 設置場所がわかるような広範囲)の添付必須です。

・充電器状況の選択ボタン、またはコメントのいずれかをつけて投稿してください。

・同一箇所は1人1回限り

・期間中は何箇所でも投稿可能

■アンケートキャンペーン

期間中<2月19日(水)〜4月30日(水)>、【おでかけEV】アプリをダウンロードの上、キャンペーンページの【応募する】ボタンよりアンケートにお答えいただくと、抽選でQUOカード1,000円分が100名様に当たります!

【申込期間】

2025年2月19日(水)〜4月30日(水)23:59

【対象者】

おでかけEVアプリ、全ユーザー

【注意事項】

・キャンペーン応募は、1人1回までです。

・【おでかけEV】アプリをダウンロードの上、1ヶ月以上の継続が必須となります。

(※フリーメンバーは無料です。

)

※こちらのキャンペーンにApp Store・Google Playは一切関与しておりません。

■【おでかけEV】新規利用の場合

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6443602287

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.navigate.odekakeev

上記よりダウンロード下さい。

【プレミアムメンバーになると…】

フリーメンバー(ランク:ノーマル)に比べ、ポイント付与率アップによりポイントがより早く貯まります。

貯まったポイントは、各電子マネーや他社ポイント・ギフトカード・銀行振込などへ交換可能。

※ポイント交換はプレミアムメンバーへのご登録が必要です。

■「おでかけEV」について

2023年5月、株式会社ナビゲートがリリースしたEV充電スポット検索アプリが「おでかけEV」です。

EV利用者が安心して楽しく出かけられるアプリサービスとして最新EV充電スポット情報 約46,735台(2025年1月時点)はもちろん、全国のおでかけ先施設情報 約9,710件(2025年1月時点)を独自保有し、MAP上に表示やルート案内も可能。

さらに「移動距離」「口コミ投稿」「チェックイン」「キャンペーン」等で【ポイント】が貯められ、電子マネーやギフト券等に交換できる機能など、使えば使うほど楽しさが満載のアプリ。

年内には、条件設定するとおでかけ途中の充電スポット候補を出してくれる待望の【おでかけ提案】機能も開始予定。

益々機能を追加しつつ日々進化しています。

<「おでかけEV」とは>

EV車での“おでかけ”を

「もっと楽しく、賢く、お得に!」

それが「おでかけEV」です。

■「おでかけEV」の特徴

<ポイントがたまる!使える!>

独自の施設カテゴリー情報を保有。

走行距離・口コミ・チェックイン・キャンペーンなどでポイントを貯められ、電子マネーや他社ポイントなどに交換可能。

※交換にはプレミアムメンバー登録が必要。

(1)全国のEV充電スポット表示機能 (EV充電詳細紹介&ルート検索可)

+プラゴの満空情報表示・予約機能

+EVごはん情報表示

+EVカーシェアパーク連携

(2)施設カテゴリーデータ独自保有、ChatGPTを使用した施設カテゴリー紹介

(3)ポイント獲得機能(走行距離・口コミ投稿など)

(4)ポイント交換 (電子マネー・他社ポイントなど)

(5)キャンペーン(スタンプラリーなど)

(6)ランク・ステータス種類保有 など

