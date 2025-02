「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスは、2025年春に“春らしい絶景エンターテインメント”を開催!

昼は、花々が咲き誇る花の大絶景と「ミッフィー」の新パレ―ド、夜は花火と噴水が織りなす新絶景ナイトショー「Shower of Lights シャワー・オブ・ライツ」が新たな春のイベントとして公演されます。

今回は、そんな“春のハウステンボス”期間中に公演される「ミッフィー ・フラワー・パレード」を紹介していきます☆

“春のハウステンボス2025”ミッフィー ・フラワー・パレード

開催期間:2025年2月28日〜6月29日

場所:アトラクションタウン〜アムステルダムシティ

春の花で飾られたフロートがやってくるパレード。

クラシックトレインも

ミッフィー、メラニー、ダーン

ボリス、バーバラ

ポピー、グランティが乗っています☆

ミッフィーと

お友達のメラニーのフロートが街中をパレード!

花に包まれて最高にかわいいミッフィーと

メラニーが目の前にやってきます。

アムステルダム広場ではパレードが一旦停止し、ダンスタイムがスタート。

メイポールダンスで春の到来をみんなでお祝い!

ゲストも参加できる夢のようなひと時がはじまります。

パレードはアトラクションタウンを出発し、アムステルダムシティを周り、アトラクションタウンに戻ります。

かわいいミッフィーとメラニーの姿をぜひチェックしてくださいね!

ヨーロッパの街並みで初披露される新パレード。

“春のハウステンボス2025”ミッフィー ・フラワー・パレードの紹介でした。

