【3.9 GiGO3周年キャンペーン】3月1日~31日 実施予定

GENDA GiGOは、3月1日より「3.9 GiGO3周年キャンペーン」を実施する。

本キャンペーンでは、GiGO第1号店舗「GiGO 池袋1号館」が3月9日に開店3周年を迎えることを記念し、3つのキャンペーンを実施する。

3.9 GiGO レイドミッション

全国のGiGOグループ「GiGO」アプリ対象店舗にて、期間中にチェックインした全ユーザーの累計チェックイン数に応じてプレゼントを配布する。30,000チェックインでオリジナルエンブレムとアイコン、90,000チェックインで「全機種サービス券2枚」、270,000チェックインでシルバー会員以下300円分、ゴールド会員400円分、プラチナ会員500円分の「全機種サービス券」を配布する。

3.9 プレミアムリワード

対象のGiGOグループ店舗にて、GiGOアプリのゴールド、プラチナ会員がスタッフにアプリ引換券を提示、合言葉を伝えた場合、カラビナ付きクリアポーチを進呈する。

カラビナ付きクリアポーチ

ハッシュタグキャンペーン

「GiGOグループのお店」公式Xアカウントにて、投稿をリポストしたユーザーから抽選で39人にオリジナルマフラータオルを進呈する。

マフラータオルイメージ

3.9GiGOレモネード

3月9日~31日の期間、「LEMONADE by Lemonica GiGO総本店」など5店舗で「3.9GiGOレモネード」を販売する。無くなり次第終了となる。

3.9GiGOレモネード

「サンロッカーズ渋谷」 GiGO Presentsの試合を開催

3月12日に青山学院記念館にて開催するプロバスケットボールの試合「サンロッカーズ渋谷VS川崎ブレイブサンダース」にて、当日の来場者全員に記念グッズを進呈する他、無料クレーンゲームの実施、GiGO渋谷とGiGO渋谷宮益坂にて応援企画を実施する。

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.