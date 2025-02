配線不要で1秒設置！MAXWIN『MF-BDVR004』

MAXWINは、配線不要1秒設置!前後2カメラドライブレコーダー『MF-BDVR004』に車用ブラケットが標準同梱されたセットモデルの販売開始と、新色ホワイトカラーの追加を発表しました。

MAXWIN『MF-BDVR004』

カラー :ホワイト/ブラック

イメージセンサー :200万画素CMOSセンサー

前/後 :広角レンズ搭載/F2.0

有効画像数 :1920(H)×1080(V)

録画サイズ/フレームレート:1080P @27.5fps

記録媒体 :スピードV30以上のmicroSD推奨

(32〜128GBまで対応)

ファイル形式 :TS(1秒単位で保存)

ファイルサイズ :1ファイル 1分/3分

静止画形式 :JPG

記録方式 :ループ録画(上書き方式)

再生方法スマートフォン連携:専用アプリ

充電時間満充電まで目安 :4時間(5V/1.5A アダプター使用した場合)

バッテリー :4000mAh、最大連続動作時間10時間

※使用状況により動作時間は異なります。

防塵/防水 :IP66相当

Gセンサー :3軸加速度センサー(ON/OFF)

Wi-Fi :内蔵(接続時間3分/常時、選択可能)

LED信号機対応 :対応可

記録方式 :常時録画/緊急録画/静止画

マイク :内蔵(ON/OFF選択可能)

寸法 :約47×92×39mm(本体)

重量 :約129g(本体)

動作温度範囲 :-10℃〜60℃

動作湿度範囲 :20%〜70% RH

保存温度範囲 :-20℃〜70℃

MAXWINは、配線不要1秒設置!前後2カメラドライブレコーダー『MF-BDVR004』に車用ブラケットが標準同梱されたセットモデルの販売開始と、新色ホワイトカラーの追加を発表。

▼販売ショップ

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DP1TBLWH

MAXWIN MF-BDVR004

【製品スペック】

◆パチッ!とはめると設置でき電源ON/OFF

スマート感知機能搭載!どんな瞬間も撮り逃さない。

本体をマウントに装着すると自動で電源ON。

パチッとはめるだけで電源ON

一般的なドライブレコーダーと違い、面倒な操作をしなくてもしっかり録画開始して撮影記録します。

取り外しもワンタッチなので、取り扱いがとても簡単です。

Gセンサーの振動作動によるエンジンOFF後の自動シャットダウン機能を搭載しており、一時下車の場合取り外しや取付は不要です。

幅広い世代の方や難しい操作が苦手と思われている方にオススメな、簡単に使えるドライブレコーダーです。

◆ピタッ!と貼るだけで設置できる

取付面倒&視界の邪魔になる配線がいらない!設置したい場所に貼るだけのシンプル仕様。

ピタッ!と貼るだけで設置

大容量バッテリー内蔵で最大10時間連続録画対応。

1時間/日の通勤+週末のお出かけは週1回の充電で対応可能!

気になるバッテリーはマウントから本体を簡単に取り外し、持ち帰って充電できるため心配はいりません。

◆2カメラ同時フルHD録画で車内も撮影

車両前方と車内を同時にフルHD録画。

昼夜を問わず鮮明で広範囲をしっかり記録。

2カメラ同時フルHD録画

200万画素の高画質録画は肉眼でみるよりも優れた明るい彩度で昼夜を問わず鮮明に録画します。

前後カメラとも視野角対角124.2°で広範囲を撮影するので、もしもの事故や危険な“あおり運転”にあってもしっかりと記録ができます。

◆設置場所は自由に選べて簡単設置

コンパクトだからこそ、設置場所を選ばずどこに設置しても邪魔にならない大きさ。

フロントガラス設置例

リアガラス設置例

フロントガラスに設置すれば車両の前方と車内を撮影します。

リアガラスに設置すれば車内と後方の状況を記録します。

◆コンパクトでも多彩な機能搭載

コンパクトな手のひらサイズの超軽量モデル。

機能は一般的なデジタルミラー並みに多彩。

◇最大10時間録画

最大10時間連続録画

4000mAh大容量バッテリー内蔵で最大10時間連続録画可能。

※バッテリー切れアラーム機能あり。

※バッテリー切れ防止のため、充電中の利用も可能。

◇専用アプリ再生確認

2.4G Wi-Fi内蔵&専用スマホアプリ

ドライブレコーダーの設定変更、リアルタイム映像の確認や録画映像をスマートフォンにダウンロードも可能。

◇Gセンサー搭載

衝突・事故で自動ロック

衝突や事故が発生した場合、映像は自動的に緊急録画ファイルに保存されます。

◇TSファイル形式

TSファイル形式で保存

録画映像が壊れにくい「TSファイル」形式を採用。

録画が強制終了となった場合もしっかり保存できます。

◇LED信号対応

全国LED信号機対応

LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整し、全国のLED信号機の点灯状態をしっかりと記録します。

◆選べる2カラー

カラーバリエーション

新色のホワイトが登場!

ホワイトカラーだと存在が目立ち、あおり運転を抑制でき防犯対策としてもGood!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 配線不要で1秒設置!MAXWIN『MF-BDVR004』 appeared first on Dtimes.