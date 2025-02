◆リサ、オレンジ・ピンク髪…オフショット公開

【モデルプレス=2025/02/26】BLACKPINK(ブラックピンク)のLISA(リサ)が25日、自身のInstagramを更新。様々なヘアスタイルで撮影したオフショットを公開し、反響が寄せられている。2月28日に自身初のソロアルバム「ALTER EGO」をリリースするリサ。この日の投稿では、発売日を目前に「Alter Ego is out in ~2 days!!The girls are ready, are you??」とファンに呼びかけ、オフショットを複数枚公開した。

オレンジのボブヘアに鮮やかなグリーンが映えるコーディネートを着こなしたカットや、ピンクのジャケットに合わせたピンクヘアが印象的なカットを披露。普段の茶髪のロングヘアから、雰囲気をガラリと変えた姿を見せている。この投稿にファンからは「どのコンセプトも似合いすぎてる」「可愛すぎる」「破壊力凄い」「ビジュ爆発」「全部似合うの最強」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】