「見つける」から「見つかる」時代へ！home365

ホーム365が手掛ける、人と住まいをマッチさせる新たな不動産マッチングサイト「home365」が2025年2月26日(水)にサービス開始しました。

「home365」は、ユーザーにとってこれまで無かった新しい住まい探しを提供するサービスとなり、物件選びの満足度を高め、ユーザーにとっての理想の住まいが【見つかる】という体験を提供します。

サービス開始時は一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)の賃貸物件から掲載を開始し、今後は順次掲載エリアを拡大しつつ、売買領域への展開も行います。

■home365の概要

特長ポイント(1) 「希望条件×優先順位=理想の住まい」

物件選定において重要な条件となる4つの項目[賃料(価格)・駅からの距離・築年数・間取り]のいずれかを設定後、それらの条件に優先順位を付けることが出来ます。

従来のポータルサイトの検索では、例えば「駅徒歩5分以内」と「3LDK」の両方を満たす物件が無かった場合、検索結果が表示されず、どちらかの条件を諦めざるを得ませんでした。

しかし、「駅徒歩5分以内」の優先順位を下げる事で、「駅徒歩5分以内」の希望条件より多少遠くても、「3LDK」であることを重視したいユーザーにとって、よりニーズに合った物件を見つけやすくなります。

この新しいアプローチによって物件選びの満足度を高め、ユーザーにとってより良い【見つかる】体験を提供します。

特長ポイント(2) 「マッチングスコア」

ホーム365株式会社は、株式会社ティーアンドエスとの共同開発により、ユーザーにマッチした住まい情報をスコア表示する「マッチングスコア」を開発しました。

ユーザーの優先順位に基づいてスコアリングされた物件のリストが作成されるため、効率的に理想の住まいを探したい方をサポートします。

また、優先順位の調整は何度も可能なため、今まで見過ごしていた物件が、実は自分のニーズに合っていたという発見体験を提供します。

