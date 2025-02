天空のサクラ並木や複数のフォトスポット！大名古屋ビルヂング「9周年サクラアニバーサリー」

大名古屋ビルヂングは、開業9周年を記念した「9周年サクラアニバーサリー」を2025年3月5日(水)から4月22日(火)まで開催します。

大名古屋ビルヂングは、開業9周年を記念した「9周年サクラアニバーサリー」を2025年3月5日(水)から4月22日(火)まで開催。

2025年も都会で華やかな春を感じていただけるよう、サクラをテーマとした“5Fサクラスカイガーデン装飾”をはじめ、飲食店舗では特別メニュー、物販店舗では春のおすすめ商品を販売します。

■「9周年サクラアニバーサリー」開催期間

2025年3月5日(水)〜4月22日(火)

※スカイガーデン、ハートの絵馬:3月5日(水)〜5月6日(火・振休)、

大名古屋ビルヂングGALLERY:3月12日(水)〜5月6日(火・振休)

■イベント概要

(1) サクラスカイガーデン

都会の空中庭園 5F「スカイガーデン」が、期間限定でサクラをモチーフにした「サクラスカイガーデン」として、都会の春を彩ります。

いち早く咲きほこる天空のサクラ並木や複数のフォトスポットが登場します。

夜は、ピンク色のイルミネーションやサクラを連想させる柔らかな光が、華やかなひとときを演出します。

期間:2025年3月5日(水)〜5月6日(火・振休)予定 11時〜23時(点灯は17時〜)

※荒天時は閉鎖。

(2) ハートの絵馬

新学期、新生活への願い事を、「ハートの絵馬」へ書いて結びましょう。

5Fスカイガーデン入り口にて、絵馬に「新学期・新生活に向けての願い事」を記入いただけるスペースを用意。

1Fインフォメーションにて、大名古屋ビルヂング公式Instagramのフォロー画面を提示で、ハートの形をした絵馬がプレゼントされます。

期間終了後には、名古屋市千種区の「高牟(たかむ)神社」へ奉納します。

期間:2025年3月5日(水)〜5月6日(火・振休)予定

場所:5Fスカイガーデン入り口 (絵馬のお渡しは1Fインフォメーション)

(3) 大名古屋ビルヂングGALLERY

デジタル額縁を活用したアートギャラリーを設置し、従来の枠を超えた多彩なアートを楽しむことができます。

「SAKURA(さくら)」をテーマにした一般公募のアート作品の中から、入選した約20作品をコレクションとして配信展示します。

期間:2025年3月12日(水)〜5月6日(火・振休)予定

場所:5F スカイガーデン入り口

(4) サクラ9周年グルメ・アイテム

各店舗にて、「桜・ピンクにちなんだメニュー・アイテム」や「9周年の限定・特別メニュー」、「春のおすすめ商品」等を、期間限定で販売します。

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

■スペシャルスイーツ ※一部商品

この春9周年を迎えた大名古屋ビルヂング。

桜をテーマにしたスイーツや旬のいちごを使ったデザートが勢揃い。

【ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー】

白いちごとあまおうのアールグレイクリームタルト

価格:1ピース 1,480円

期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)予定

白いちごとあまおうのアールグレイクリームタルト/ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー

【覚王山フルーツ大福 弁才天】

桜いちご 1個

価格:1個 830円〜

期間:2025年3月5日(水)〜4月6日(日)予定

※数量限定販売のため、なくなり次第終了とさせていただきます。

※イチゴの品種は仕入れによって変わります。

また、イチゴのサイズによって価格が異なります。

桜いちご/覚王山フルーツ大福 弁才天

【西条園 抹茶カフェ】

お茶会SET“春〜さくら羊羹”

価格:990円

期間:2025年3月12日(水)〜4月25日(金)予定

お茶会SET“春〜さくら羊羹”/西条園 抹茶カフェ

【annon tea house】

いちごホットケーキ

価格:1,980円

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

※デザートメニューの注文には、1ドリンクオーダーが必要となります。

いちごホットケーキ/annon tea house

【ツバメヤ】

桜餅

価格:335円

期間:2025年3月5日(水)〜なくなり次第終了

桜餅/ツバメヤ

【パパブブレ】

桜バブレッツ[9個入り]

価格:1,380円

期間:2025年2月27日(木)〜なくなり次第終了

桜バブレッツ[9個入り]/ パパブブレ

【芋花恋・あっぷるぱい考太郎】

桜ストロベリーミルクアップルパイ

価格:1ピース 837円

期間:2025年3月15日(土)〜4月14日(月)予定

桜ストロベリーミルクアップルパイ/芋花恋・あっぷるぱい考太郎

【世界のビール博物館】

たっぷり桜クリームのかま焼ホットケーキ

価格:1,280円

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

たっぷり桜クリームのかま焼ホットケーキ/世界のビール博物館

■スペシャルグルメ ※一部商品

大名古屋ビルヂング開業9周年を記念した特別なメニューが揃います。

【Osteria SAK】

9周年特別ディナーコース

価格:9,900円

期間:2025年3月11日(火)〜4月7日(月)予定

※ディナータイム限定のメニューとなります。

9周年特別ディナーコース/Osteria SAK

【肉や大善】

A5ブランド牛ぜいたく盛 希少部位9種類special version

価格:9,999円

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

A-5ブランド牛ぜいたく盛希少部位9種類special version/肉や大善

【築地青空三代目】

春の三貫盛り

価格:1,870円

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

※仕入状況により提供できない場合があります。

春の三貫盛り/築地青空三代目

【浪花ろばた八角】

桜鯛のカルパッチョ ワサビドレッシング

価格:880円

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

※ディナータイム限定のメニューとなります。

桜鯛のカルパッチョ ワサビドレッシング/浪花ろばた八角

【浅草 キッチン大宮】

アニバーサリーステーキセット〜国産黒毛和牛シャトーブリアンとスモークサーモンのカルパッチョ〜

価格:3,499円

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

アニバーサリーステーキセット〜国産黒毛和牛シャトーブリアンとスモークサーモンのカルパッチョ〜/浅草 キッチン大宮

【ローマ三丁目】

桜香る手打ちパスタ 小海老と菜の花のオイルソース

価格:2,280円

期間:2025年3月5日(水)〜4月22日(火)予定

※ディナータイム限定のメニューとなります。

桜香る手打ちパスタ 小海老と菜の花のオイルソース/ローマ三丁目

※店舗商品・メニューは、予告なく変更となる場合があります。

※季節食材の都合などにより、メニューを変更または終了する場合があります。

※なくなり次第終了となる場合があります。

※店舗により商品価格に加えて、お通し・サービス料など別途料金が発生する場合があります。

※価格はすべて税込です。

※写真はイメージです。

■施設概要

施設名 :大名古屋ビル Shops & Restaurants

所在地 :愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号

アクセス :JR・名鉄・近鉄「名古屋」駅より徒歩3分、

地下鉄「名古屋」駅より徒歩1分

