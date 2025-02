アットエスとメディア間の連携！むすびめ

むすびめコミュニケーションクリエイツは、同社が運営する、浜松・静岡の地域情報メディア「むすびめ」について、静岡新聞社・静岡放送が運営するインターネットポータルサイト@S[アットエス]とメディア間の連携を開始しました。

●むすびめについて

「むすびめ」は、女性クリエイター中心の編集部が静岡県の自治体、メディア、クリエイター、インフルエンサー、学生と協力して、いろんな視点で地元である静岡の魅力情報をWEBやSNSで発信しています。

おすすめレジャー情報や、いちおしグルメ、注目イベントなど、地元ならではの声を生かし、観光客にも新しい発見を届けています。

浜松・静岡の地域情報メディア「むすびめ」

●@S[アットエス]について

静岡新聞社・静岡放送が運営する@S[アットエス]は、静岡の情報がぎっしり詰まったインターネットサイトです。

県内ニュースはもちろん、グルメ、イベント、観光など暮らしに役立つ情報から、テレビ・ラジオの番組情報まで幅広く紹介。

さらにアプリの@S+ [アットエスプラス]では、これらの情報に加え、会員限定のプレゼント企画も実施しています。

