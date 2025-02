自分らしさを表現するファッションアイテムへ進化！BESV JAPAN「JUN INAGAWAモデル」3モデル

BESV JAPANは、BESV×ARTプロジェクト『MAISON BESV』が展開するシリーズの第3弾として、コレクション・オブ・アートの協力の下、アーティスト JUN INAGAWAとコラボした<JUN INAGAWAモデル>の3モデルを2025年3月1日に同時リリースします。

BESV JAPAN「JUN INAGAWAモデル」3モデル

BESV JAPANは、BESV×ARTプロジェクト『MAISON BESV』が展開するシリーズの第3弾として、コレクション・オブ・アートの協力の下、アーティスト JUN INAGAWAとコラボした<JUN INAGAWAモデル>の3モデルを2025年3月1日に同時リリース。

近年、e-Bikeは単なる道具から自分らしさを表現するファッションアイテムへと進化しています。

BESVは、現代アートを始めとするさまざまなクリエイティブと融合することで、新しいライフスタイルを創造します。

次世代プレミアムe-Bike「BESV(ベスビー)」(株式会社BESV JAPAN)では、コレクション・オブ・アート株式会社の協力の下、各アーティストのインスピレーションを纏った特別なBESVを提案する『MAISON BESV』シリーズを展開しています。

これまで、天野タケルやBEN EINE(ベン アイン)といった国内外のアーティストとのコラボモデルを発表し、個々の独自性やライフスタイルをアートを通して、自分らしい1台を提案してきました。

そして、今回、アーティスト<JUN INAGAWA>と電動アシスト自転車<Votani H3>とのコラボモデルとして、直筆イラストの限定1台『DRAWING MODEL』と各限定50台『RUN RUN RUN MODEL』『GIRL AND GIRL MODEL』の合計3モデルをリリースします。

JUN INAGAWAのアートワークは、ストリートカルチャーとアニメ、そしてアートが交差する自由な表現で多くのファンを魅了しています。

ポップでありながらも現代社会へのアイロニーが溢れる彼の作品は、カルチャーの境界を超えて新しいムーブメントを生み出しています。

一方、BESV・Votaniのe-Bikeは、洗練されたデザインと優れた機能性で、単なる移動手段を超えたライフスタイルアイテムへと進化しています。

都市での自由な移動をサポートしながら、スタイリッシュな生活を提供します。

今回、JUN INAGAWAが生み出す現実と幻想を行き交うユーモラスな世界と、BESV・Votaniの最先端テクノロジーがコラボレーションすることで、カルチャー・アートとe-Bikeが融合する全く新しいプロダクトが誕生。

個性と先進性を兼ね備えたこのアイテムは、ライフスタイルそのものをアートに変える、新しいバリューを提案します。

各モデルは、全国のBESV・Votani取扱店店頭での注文及び、以下、専用ページからの注文が可能です。

■『MAISON BESV』とは

e-Bikeは単なる乗り物を超え、ファッションアイテムとしての地位を確立しています。

そのデザインや機能は、現代の自己表現の手段として、多くのライフスタイルに深く影響を与える存在となっています。

一方で、現代アートも活況を迎え、その領域が広がる中で、多様なクリエイティブが生まれています。

BESVはこの両者のクリエイティブの融合を模索し、新たなライフスタイルを提案する『MAISON BESV』を、スタートします。

アートは、自分らしさを発見し、生活に深みを与えます。

そのアートの精神とプロダクトの機能美を融合させたBESVのe-Bikeは、単なる移動手段を超え、個々の独自性やライフスタイルを表現するツールとしての新たな可能性を切り開いています。

『MAISON BESV』とは、そんなアートの持つクリエイティビティやアーティストの感性で彩ったBESVを生み出し、感性を刺激する自分らしい1台に出会っていただく為のプロジェクトです。

■アーティスト情報

JUN INAGAWA

JUN INAGAWA

ヒーロー、漫画家、音楽家。

アニメやマンガの影響を強く受けながらも、中高生時代をアメリカ・カリフォルニアで過ごす。

異国での孤独な時間の中で自身の美学を探求し、ストリートアートやポップカルチャーの要素を取り入れた独自のビジュアル表現を確立している。

2017年、スケーターの“Sean Pablo”が率いるParadis3とのコラボレーションをきっかけに、ロサンゼルスで開催された“Younglord(A$AP Bari)”主催のVLONE POP UPにて壁画を制作。

その後、DIESELやSupremeなどのファッションブランドとのコラボレーションを手掛けるほか、世界的アーティスト“”Billie Eilish”のステージ衣装デザイン、日本のガールズグループ“BiSH”のジャケットイラスト制作など、幅広い分野で活躍している。

また、2020年からは、エレクトロやテクノ、レイヴ・ミュージック主軸に踊りと物語の調和を追求するDJスタイルを確立し、東京のアンダーグラウンドシーンで活躍。

2022年には、ユニット「Frog 3」を結成し、音楽家としても活動を開始。

現在は、自由な表現を追求する過程で経験を経て、様々な新しいプロジェクトが進行しており、いま最も熱いクリエイターの一人である。

原画01

■<JUN INAGAWAモデル>3モデルの紹介

【JUN INAGAWA“DRAWING”MODEL】

価格:300,000円(税込)

台数:限定1台

オリジナルドローイングヘルメット付き

購入ページ https://besvjapan.stores.jp/items/6791970ba499220b00d38911

“DRAWING”MODEL

制作風景-2

<作品紹介>

JUN INAGAWAが直接e-Bikeに描いた特別なDrawing modelは、この世に一台だけのユニークなアートピースです。

彼の描くキャラクターたちは、フレームやハンドル、ホイールなど、e-Bikeのさまざまな部分に繊細かつ力強く描かれており、それぞれが物語を語りかけるかのような存在感を放っています。

デザイン全体は、手書きならではの温かみとダイナミズムに満ちています。

曲線やディテールにこだわり抜いた描写が、まるでキャラクターたちがe-Bikeと共に動き出しそうな生き生きとした印象を与えています。

また、「With a Dream in your heart….you are never alone…」などをはじめ、ポジティブなメッセージが各所に書かれ、乗る者の心を奮い立部分に繊細かつ力強く描かれており、それぞれが物語を語りかけるかのような存在感を放っています。

デザイン全体は、手書きならではの温かみとダイナミズムに満ちています。

曲線やディテールにこだわり抜いた描写が、まるでキャラクターたちがe-Bikeと共に動き出しそうな生き生きとしたたせ、夢への旅路を後押しします。

今回特別に、JUNINAGAWAがドローイングを施したヘルメット(※1)も付属します。

(※1)特典ヘルメット

・付属するヘルメットには、JUN INAGAWA直筆イラストとサインが施されています。

・Thousand Helmet Heritage 1.0/Carbon Black/Mサイズです。

【JUN INAGAWA“RUN RUN RUN”MODEL】

価格:180,000円(税込)

台数:限定50台

スペシャルカスタムステッカー(7種)付き(※2)

購入ページ https://besvjapan.stores.jp/items/678dea47ddb4220491ba6a6e

“RUN RUN RUN”MODEL

<作品紹介>

JUN INAGAWAの世界観とBESVの先端テクノロジーが融合し、移動という行為そのものがメッセージ性を帯びたアートとなります。

デザインは、少女たちが前後に駆け抜ける様子を描くことで、未来へ進もうとする意志と、過去や現実からの逃避という相反する動きを表現しています。

また、錆びて剥がれたテクスチャーは、荒涼とした都市風景を想起させる要素を取り入れ、現代社会が抱える無機質さを象徴しています。

フレーム左面で進行方向に向かって疾走する少女たちは、希望と挑戦の象徴であり、変化を求めて進む姿勢を映し出します。

フレーム右面には、逆方向へと走り去る少女を配置し、社会や既存の価値観へのアイロニーと反逆精神を感じさせます。

これにより、同じ空間の中で、対立する感情や葛藤が交錯する瞬間を捉えています。

このe-Bikeは、単なる移動手段ではなく、社会を批評し、自由な選択の象徴としての意味を持つアートピースです。

乗る者は、前進と回避、挑戦と抵抗、そのどちらにも振り切ることができる――まさに、この時代を駆け抜けるための“アイロニカルな相棒”なのです。

BESVの革新的なモビリティが、JUN INAGAWAの世界観と交わることで、このe-Bikeは単なる製品を超え、新しいライフスタイルの表現へと昇華します。

【JUN INAGAWA“GIRL AND GIRL”MODEL】

価格:180,000円(税込)

台数:限定50台

スペシャルカスタムステッカー(7種)付き(※2)

購入ページ https://besvjapan.stores.jp/items/678deb9291f26e04e6785d00

“GIRL AND GIRL”MODEL

<作品紹介>

このコラボレーションは、JUN INAGAWAの社会に対するアイロニーを、BESVの革新的なe-Bike「Votani」で表現する試みです。

まるでクローンのような同じ顔のふたりの少女は、量産化される個性や同一化された社会に対するメタファーです。

彼女たちは、現代におけるアイデンティティの喪失と、それに抗おうとする姿を象徴しています。

無機質な価値観の中で個性を再定義しようとするその存在は、反抗と再生のメッセージを伝えています。

錆びて剥がれたテクスチャーは、荒廃した都市や疲弊した社会の風景を映し出します。

少女たちは、時代の流れに取り残されたような朽ちた空間で、それでも無言の反抗心を抱き続けます。

彼女たちの眼差しは、時代に逆らいながらも自分の意志で進み続ける力強さを表現しています。

このデザインでは、一方の面の少女は、未来への挑戦と希望を象徴し、もう一方の面の少女は過去や現実からの逃避を示唆します。

彼女は葛藤や諦念を抱えながらも、反抗の意思を捨てることはありません。

こうして、希望と失望、前進と後退という相反する感情が一つのプロダクトに共存しています。

このe-Bikeは、単なる移動手段ではなく、社会批評を内包するアートピースです。

利用者は、これに乗ることで社会の枠に対するアイロニーを体現し、都市を自由に駆け抜ける喜びを味わえます。

BESVの革新的な技術とJUN INAGAWAの独自の美学が融合することで、このプロダクトは新しいライフスタイルと社会への問いかけを生み出しています。

(※2)スペシャルカスタムステッカー

JUN INAGAWAのアートスタイルを反映した多様なステッカーセットが付属。

これにより、購入者は自分の個性を表現し、世界に一つだけのe-Bikeを作り上げることができます。

アニメカルチャーやストリートアートを取り入れたステッカーは、BESVのシンプルで洗練されたデザインに自由でポップなカスタム要素を加え、乗り手の感性に応じたアートピースへと変貌します。

スペシャルカスタムステッカー

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自分らしさを表現するファッションアイテムへ進化!BESV JAPAN「JUN INAGAWAモデル」3モデル appeared first on Dtimes.