¡ÚÃæÆü¡Û¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤Î¡Ö144¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤òËä¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¡©¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤Î¡ÈX¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡É¤òÃµ¤ë
¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤Ð¥Þ¥é¡¼¤ÏÃì¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡Ö4Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡×¤Î·ê¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤Î¤«¡© ¤³¤ì¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÃæÆü¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Âç¤¤ÊÌ¿Âê¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡Ö4Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó¡×¤ÎÅê¼ê¤È¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¤Î¤³¤È¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤ÇÅê¤²Â³¤±¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ëMLB°ÜÀÒ¤ò³ð¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ì´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ÃæÆü¤ÎÂæ½ê»ö¾ð¤Ï·è¤·¤Æ°ÂÇ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡ªÃæÆü¿·½õ¤Ã¿Í¥Ü¥¹¥é¡¼¤Î¹ë²÷ÃÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ºòµ¨¤Î¾®³Þ¸¶¤Ï144²ó1/3¤òÅê¤²¤¿¡£¤½¤ÎÁ°Ç¯¤Ë¤Ï160²ó2/3¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ã¯¤«¤¬Ëä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤«¤é¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Î·ê¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Åê¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¥¨¡¼¥¹¡§郄¶¶¹¨ÅÍ¤Î¼«³Ð
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¦郄¶¶¹¨ÅÍ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¼«³Ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£Í£°ì¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£2·î23Æü¤Îºå¿À¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ËëÅê¼ê¤ò¤ä¤í¤¦¤¬¤ä¤é¤Þ¤¤¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¼´¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÇØÈÖ¹æ19¤À¡£ºòÇ¯¤Î143²ó2/3¤«¤é¿ô½½¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ë¥ó¥°ÁÛÄê¡§143²ó2/3¢ª175²ó¡Ê1»î¹ç¤¢¤¿¤ê7¥¤¥Ë¥ó¥°¡ß25»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡Ë
¢£¼ÂÀÓÁÈ¡§ÌøÍµÌé¤ÎÉü³è
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ä¼ÂÀÓÁÈ¤«¤é¤Ï¡¢ÌøÍµÌé¤ÎÉü³è¤¬¥Þ¥¹¥È¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤ë¤â13»î¹çÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢67¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«²Ô¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í8Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙ¡¢¥·¡¼¥º¥ó150²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¼ä¤·¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î°ÂÄê´¶¤òÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¼¨¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï·ÚÈù¤Ê¸Î¾ã¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½½çÄ´¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¤òÄÏ¤à¡£
¢¨¥¤¥Ë¥ó¥°ÁÛÄê¡§67²ó2/3¢ª130²ó¡Êºòµ¨¤ÎÇÜÄøÅÙ¡Ë
¢£¼ã¼ê¡§¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤ÎÈôÌö
¡¡¼ã¼ê¤«¤é¤Ï¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤ÎÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£郄¶¶¹¨¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¿ÆÍ§¡¢Ìø¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Ç»Õ»ö¤¹¤ëÀèÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤È¤ÎÀÚâøÂöËá¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï²Æ¾ì¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à2¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ48²ó2/3¤òÅê¤²¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò²Ô¤²¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÊÉ¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯1·³¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡£
¢¨¥¤¥Ë¥ó¥°ÁÛÄê¡§48²ó2/3¢ª80²ó¡Ê1·³¤Ç15»î¹çÄøÅÙÀèÈ¯¡Ë
¢£³°¹ñ¿Í¡§¥Þ¥é¡¼¤ËÉº¤¦¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤
¡¡º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥é¡¼¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¡£23Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢150¥¥íÄ¶¤ÎÂ®µå¤ò¼´¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Ç¸À¤¨¤Ð¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¥±¥¤¡ÊDeNA¡Ë¤¢¤¿¤ê¤ÈÆ±Åù¡£¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµðÂÎ¤¬¾ú¤·½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤Ï¡ÈËÜÊª¡É¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾®³Þ¸¶¤Î·ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËä¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤À¡£
¢¨¥¤¥Ë¥ó¥°ÁÛÄê¡§120²ó¡Ê20»î¹çÄøÅÙÀèÈ¯¡¢³°¹ñ¿ÍÏÈ¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¡Ë
¢£¿·¿Í¡§¥É¥é1¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍ¤Ï²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡©
¡¡º£µ¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ò¸«¿ø¤¨¤ë»þ¤Ë¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍ¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿²«¶âº¸ÏÓ¤Ï¡¢¹ø¤Î¸Î¾ã¤«¤é²óÉüÅÓ¾å¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ï2·³¤Ç´°Áö¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼ÂÀï¤Îµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¿µ½Å¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤¯¤Æ¤â²Æ¾ì¤Î1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢¨¥¤¥Ë¥ó¥°ÁÛÄê¡§29²ó2/3¡Ê¿·¿Í²¦»ñ³Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Ç»ß¤á¤ë¡©¡Ë
¢£Ê¡Ã«¡õ¥é¥¤¥Ç¥ë¤ÎÌó90¥¤¥Ë¥ó¥°¤âËä¤á¤ëÉ¬Í×
¡¡¾®³Þ¸¶°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊ¡Ã«¹À»Ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡¢ºòµ¨29¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤È¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡¢Æ±58¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Î·êËä¤á¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿Åê¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀèÈ¯¡¦¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¥¤¥Ë¥ó¥°¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤À¡£
¡¡Ã¯¤«¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Ã¯¤«¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥×¥íÌîµå¤Î¾ï¡£ÃæÆü¤Ë¤É¤ó¤Ê¡ÈX¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡É¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
[Ê¸:ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]