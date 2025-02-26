DMM通販にて「バンダイスピリッツ再販」が2月27日14時より受付開始通常販売と抽選販売を実施
【DMM通販：「バンダイスピリッツ再販」】
2月27日14時より受付開始
2月27日14時より受付開始
DMMは、同社通販サイトにて「バンダイスピリッツ再販」を2月27日14時より開始する。
本再販では通常販売と抽選販売で実施される。抽選販売は「HG 1/144 GQuuuuuuX」をはじめ、「HG 1/144 軍警ザク」、「HG 1/144 赤いガンダム」、「HG 1/144 軽キャノン」などの再販分を対象に実施される。
また、通常販売では「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム」、「PG 1/60 ストライクフリーダムガンダム」などがラインナップしている。
＼バンダイスピリッツ再販 告知🐦🔥／- DMM通販【公式】 (@DMM_tsuhan) February 26, 2025
DMM通販で2/27 14:00から受付開始🌟
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