デル、Core Ultra（シリーズ2）搭載のビジネス向け13型Copilot+ PC
デル・テクノロジーズは2月26日、Intel Core Ultra（シリーズ2）を搭載したビジネス向けの13型ノートPC「Dell Pro 13 Plus」を販売開始した。直販価格は212,129円。
Dell Pro 13 Plus
Core Ultra 5 236V vProプロセッサを搭載した、13型のビジネス向けCopilot+ PC。なお2月18日には14型の「Dell 14 Plus」シリーズ、16型の「Dell 16 Plus」シリーズが登場済み。今回発売した「Dell Pro 13 Plus」はクラムシェル型ノートPCだが、Dell 14 PlusおよびDell 16 Plusシリーズと同じく2in1タイプも予定しており、2025年後半にラインナップ予定という。
キーボード面
左右側面
トップカバーとパームレストにアルミを採用し、筐体はMIL-STDテストに耐えられるよう設計されているという。Intel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサの搭載による高いNPU性能により、エッジAI処理の高速化も見込んでいる。標準構成時の主な仕様は下記の通り。
○Dell Pro 13 Plus 主な仕様
OS：Windows 11 Pro
CPU：Intel Core Ultra 5 236V vPro
メモリ：16GB
ストレージ：512GB SSD
グラフィックス：Intel Arc グラフィックス（CPU内蔵）
光学ドライブ：―
ディスプレイ：13.0型フルHDディスプレイ（16:10）
通信：Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
インタフェース：Thunderbolt 4（DisplayPort 2.1 Altモード／USB Type-C／USB4／Power Deliveryポート）×2、USB 3.2 Gen1 Type A（PowerShare搭載）×1、USB 3.2 Gen1 Type A×1、HDMI 2.1×1、ヘッドセットジャック
生体認証：指紋
サイズ：W300×D215×H19.78〜19.95mm
重さ：約1.23kg
バッテリー駆動時間：18.5時間（デルによるバッテリーベンチマーク計測値）
Dell Pro 13 Plus
Core Ultra 5 236V vProプロセッサを搭載した、13型のビジネス向けCopilot+ PC。なお2月18日には14型の「Dell 14 Plus」シリーズ、16型の「Dell 16 Plus」シリーズが登場済み。今回発売した「Dell Pro 13 Plus」はクラムシェル型ノートPCだが、Dell 14 PlusおよびDell 16 Plusシリーズと同じく2in1タイプも予定しており、2025年後半にラインナップ予定という。
左右側面
トップカバーとパームレストにアルミを採用し、筐体はMIL-STDテストに耐えられるよう設計されているという。Intel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサの搭載による高いNPU性能により、エッジAI処理の高速化も見込んでいる。標準構成時の主な仕様は下記の通り。
○Dell Pro 13 Plus 主な仕様
OS：Windows 11 Pro
CPU：Intel Core Ultra 5 236V vPro
メモリ：16GB
ストレージ：512GB SSD
グラフィックス：Intel Arc グラフィックス（CPU内蔵）
光学ドライブ：―
ディスプレイ：13.0型フルHDディスプレイ（16:10）
通信：Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
インタフェース：Thunderbolt 4（DisplayPort 2.1 Altモード／USB Type-C／USB4／Power Deliveryポート）×2、USB 3.2 Gen1 Type A（PowerShare搭載）×1、USB 3.2 Gen1 Type A×1、HDMI 2.1×1、ヘッドセットジャック
生体認証：指紋
サイズ：W300×D215×H19.78〜19.95mm
重さ：約1.23kg
バッテリー駆動時間：18.5時間（デルによるバッテリーベンチマーク計測値）