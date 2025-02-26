Samsung「9100 PRO」シリーズ3月発売へ - 第8世代V-NAND採用、PCIe 5.0対応で最大14,800MB/s
Samsung Electronicsは2月26日、PCIe 5.0に対応するM.2 SSDの新製品「9100 PRO」および「9100 PRO with Heatsink｣シリーズを発表した。日本国内では3月中旬から発売を予定しており、それぞれ1TB、2TB、4TB、8TBモデルを展開する。
第8世代V-NAND採用、Samsung「9100 PRO」シリーズ3月発売へ - PCIe 5.0対応で最大14,800MB/s
PCIe 5.0インターフェイスをサポートし、最大14,800MB/秒のシーケンシャル読み出し速度と最大13,400MB/秒の書き込み速度を実現するという高速なSSD製品。5nmプロセスで製造された独自コントローラーと第8世代V-NANDを組み合わせており、消費電力を低減しつつ前世代製品比で最大99%の性能向上が見られるという。
ヒートシンク付きモデルも展開予定
第8世代V-NAND採用、Samsung「9100 PRO」シリーズ3月発売へ - PCIe 5.0対応で最大14,800MB/s
ヒートシンク付きモデルも展開予定