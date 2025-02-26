ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７２ｂｐ　約１週間ぶりの小幅格差
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ　　　　2.443
フランス　　　3.166（+72）
イタリア　　　3.556（+111）
スペイン　　　3.058（+62）
オランダ　　　2.624（+18）
ギリシャ　　　3.255（+81）
ポルトガル　　　2.953（+51）
ベルギー　　　3.013（+57）
オーストリア　2.86（+42）
アイルランド　2.729（+29）
フィンランド　2.816（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）