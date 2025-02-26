ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２ｂｐ 約１週間ぶりの小幅格差
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７２ｂｐ 約１週間ぶりの小幅格差
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.443
フランス 3.166（+72）
イタリア 3.556（+111）
スペイン 3.058（+62）
オランダ 2.624（+18）
ギリシャ 3.255（+81）
ポルトガル 2.953（+51）
ベルギー 3.013（+57）
オーストリア 2.86（+42）
アイルランド 2.729（+29）
フィンランド 2.816（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:16時点）（%）
ドイツ 2.443
フランス 3.166（+72）
イタリア 3.556（+111）
スペイン 3.058（+62）
オランダ 2.624（+18）
ギリシャ 3.255（+81）
ポルトガル 2.953（+51）
ベルギー 3.013（+57）
オーストリア 2.86（+42）
アイルランド 2.729（+29）
フィンランド 2.816（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）