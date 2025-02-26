Æ£°æ ⾵¤¬2⽉28⽇0»þ¡¢¿·¶Ê¡Ö¿¿¤Ã⽩¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¡Æ£°æ É÷ Æ°²è / ²èÁü

Æ£°æ ⾵¤ÏÀè¤´¤í¡¢¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡Ø¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡Ù¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¡Ö¿¿¤Ã⽩¡×¤À¡£

¤Þ¤¿¡¢⾃⾝½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëCM¡Ø¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹ ¤­¤Ã¤È¤¢¤·¤¿¤â¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¡ÙÊÓ¤ÎBehind The Scenes¤âYouTube¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£CMËÜÊÔ¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤±ÇÁü¤È¡¢ÌÀ⽇¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤­¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î»£±Æ¤Ë⾃Á³ÂÎ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£°æ ⾵¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

CM»£±Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖËþ¤Á¤Æ¤æ¤¯¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»³ÅÄÃÒÏÂ¡£Æ£°æ ⾵¤Ï»£±ÆÃæ¡¢²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¡¢¤È¤­¤Ë¤ÏÂÎ¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö¡É¼«Á³ÂÎ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¡¢Âç»ö¤Ê¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤Ý¤¯¡¢¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ÏÆ£°æ ⾵¤ÎCM»£±Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤À¡£Æ£°æ ⾵¤¬¸Ð¤ÎÃæ¤Ø¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï»£±Æ¸½¾ì¤¬ºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£


¢£¡Ø¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡Ù¿·CM¥½¥ó¥°¡Ö¿¿¤Ã⽩¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹

2025Ç¯2⽉28⽇(¶â)0»þ ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://Fujii-Kaze.lnk.to/purewhite


¢£¡Ø¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡Ù¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤



¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤­¤Ã¤È¤¢¤·¤¿¤â¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤ò·Ç¤²¡¢2⽉17⽇¤è¤ê¿·¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¡£
¡Ø¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡Ù¤Ï¡¢2009Ç¯¤ÎÃÂ⽣°ÊÍè¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¡Ö´Ä¶­¤Ë¤¤¤¤¡×¤ÎÎ¾⽴¤òÄÌ¤·¡¢⼈¤È´Ä¶­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î⼼ÃÏ¤è¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ö¤·¤Æ¤­¤¿¡£¸½Âå¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÇÛÎ¸¤·¹ç¤¨¤ëÂ¿ÍÍÀ­¤Î»þÂå¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤­¤¿⼀⽅¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò⼤ÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢¡È⾃Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î⼼ÃÏ¤è¤µ¡É¤¬¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¡Ø¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê⼈¡¹¤Î⽇¾ï¤¬¡¢⼼ÃÏ¤è¤¤Ëè⽇¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¤­¤Ã¤È¤¢¤·¤¿¤â¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡È⾃Ê¬¤Î¹¬¤»¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î⼈¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î⾃Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë⼤ÀÚ¤µ¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î⼈¤Î⼼¤Ë´ó¤êÅº¤¦Æ£°æ ⾵¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¿¿¤Ã⽩¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ£°æ ⾵¤â½Ð±é¤Î¿·CM¡Ø¤¤Ž¥¤íŽ¥¤ÏŽ¥¤¹ ¤­¤Ã¤È¤¢¤·¤¿¤â¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¡ÙÊÓ¤Ï2⽉17⽇¤è¤êÁ´¹ñÊü±ÇÃæ¡£

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡Æ£°æ É÷ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Æ£°æ É÷ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Æ£°æ É÷ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Æ£°æ É÷ ¥¹¥¿¥Ã¥ÕTwitter