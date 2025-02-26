柏vsC大阪 スタメン発表
[2.26 J1第3節](三協F柏)
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
MF 28 戸嶋祥郎
MF 31 成瀬竣平
MF 33 白井永地
FW 9 細谷真大
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
控え
GK 1 福井光輝
DF 2 中村拓海
DF 44 畠中槙之輔
MF 7 上門知樹
MF 25 奥埜博亮
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
MF 40 原川力
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
MF 28 戸嶋祥郎
MF 31 成瀬竣平
MF 33 白井永地
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 33 西尾隆矢
MF 5 喜田陽
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 38 北野颯太
MF 48 柴山昌也
FW 13 中島元彦
控え
GK 1 福井光輝
DF 2 中村拓海
DF 44 畠中槙之輔
MF 7 上門知樹
MF 25 奥埜博亮
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス