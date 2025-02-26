[2.26 J1第3節](三協F柏)

※19:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 26 杉岡大暉

DF 42 原田亘

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

MF 40 原川力

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 5 田中隼人

MF 28 戸嶋祥郎

MF 31 成瀬竣平

MF 33 白井永地

FW 9 細谷真大

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 14 舩木翔

DF 16 奥田勇斗

DF 33 西尾隆矢

MF 5 喜田陽

MF 10 田中駿汰

MF 17 阪田澪哉

MF 38 北野颯太

MF 48 柴山昌也

FW 13 中島元彦

控え

GK 1 福井光輝

DF 2 中村拓海

DF 44 畠中槙之輔

MF 7 上門知樹

MF 25 奥埜博亮

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス