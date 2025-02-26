[2.26 J1第3節](レモンS)

※19:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 5 鈴木淳之介

DF 37 鈴木雄斗

DF 47 キム・ミンテ

MF 3 畑大雅

MF 7 小野瀬康介

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

MF 50 藤井智也

FW 10 鈴木章斗

FW 19 福田翔生

控え

GK 21 永井建成

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

DF 32 松村晟怜

DF 33 高橋直也

MF 17 田村蒼生

FW 11 ルキアン

FW 16 根本凌

FW 27 ルイス・フェリッピ

監督

山口智

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 88 長沼洋一

MF 6 松本泰志

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

DF 35 井上黎生人

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 21 大久保智明

MF 24 松尾佑介

FW 20 長倉幹樹

FW 30 前田直輝

監督

マチェイ・スコルジャ