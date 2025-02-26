湘南vs浦和 スタメン発表
[2.26 J1第3節](レモンS)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 永井建成
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
MF 17 田村蒼生
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
FW 20 長倉幹樹
FW 30 前田直輝
監督
マチェイ・スコルジャ
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 21 永井建成
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
FW 27 ルイス・フェリッピ
監督
山口智
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 88 長沼洋一
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
FW 20 長倉幹樹
FW 30 前田直輝
監督
マチェイ・スコルジャ