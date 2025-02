Crossfaithが2月1日・2日の2日間に渡り、最大級のワンマン<OUR FAITH WILL NEVER DIE>、そして初主催の大型フェス<HYPER PLANET 2025>を幕張メッセにて開催。DAY1はONE MAN SHOW、DAY2はFESTIVALという構成で、海外/国内バンドを招き、DJブースまで設けるなど、幕張メッセを自由な遊び場に変えた刺激的なフェスだった。

それだけでなく、Crossfaithが昨年6月にリリースした最新6thアルバム『AЯK』の世界観を、今回の幕張メッセ2デイズで体現したという意味で、ようやく作品が完結したという印象も受けた。最新作に収録された「God Speed feat. WARGASM」を2日連続でプレイ、「Warriors feat. MAH from SiM」はさらにcoldrainのMasatoを加えたスペシャルバージョンで披露したりと、周りにいるかっこいいアーティストたちと共にこれからより一層駆け上がっていくんだ!というCrossfaithのポジティヴな決意表明として受け取れる。そう考えると、今回のフェスは“始まり”、本当の意味で新たな狼煙を上げる途轍もない2日間だったと声を大にして言いたい。(文◎荒金良介)BARKSではこの2デイズの模様をレポート。DAY1、DAY2前編に続き、ここではEnter Shikari、Age Factory、マキシマム ザ ホルモン、Zardonic、オカモトレイジ、Underoath、Sable Hills、KSUKE、そしてCrossfaithのステージの模様をお届けする。◆DAY2<HYPER PLANET 2025>ライブレポート前編へ

■【HYPER STAGE / Enter Shikari】



Enter Shikari ライブ画像

Enter Shikari セットリスト

1. Bloodshot

2. Dreamers

3. Arguing

4. Sorry

5. goldfĭsh ~

6. Jester

7. Mothership

「Enter Shikariが日本に帰ってきたぞ。帰ってこられて最高に嬉しい。準備できてるかい!?」Crossfaithの「FREEDOM」に客演した経験もあるルー・レイノルズ(Vo)がちゃめっけたっぷりに挨拶しながら、UK4人組・Enter Shikariは新旧の代表曲の数々を披露。バンドの進化の歴史を追体験させながら、<KNOT FEST 2023>以来となる日本のファンとの交歓を楽しんだ。ファンキーなポップサウンドが序盤からいきなり最新型のEnter Shikariをアピールした「Bloodshot」や、「{The Dreamer’s Hotel}」もよかったが、<HYPER PLANET>の場合、やはり盛り上がるのは、軽やかなギターのカッティングよりもやはりヘヴィなコードリフが鳴る「Sorry You’re Not A Winner」のようなラウドロックナンバーだ。レイブなロックナンバーの「goldfĭsh ~」「The Jester」もEnter Shikariファンの大好物。プログレ要素もある後者では跳ねるドラムの連打に合わせ、観客がバウンスして、フロアの温度をぐっと上げる。その熱気をさらに熱いものにしたのが、「Old school with us! Are you ready?!」とルーが言ってから、攻撃的なシンセのリフとともになだれこんだ「Mothership」だった。Enter Shikariのレイブロックサウンドにルーのスクリームとツインペダルで打ち鳴らすドラムのビートがハードコアの要素を加える。「Show me your energy!!!!」ルーのリクエストに観客がサークルピットで応える。その以心伝心ぶりに彼らが来日を重ねながら日本のファンと結んできた絆の強さが垣間見えた気がした。ラストナンバーは23年にリリースした目下の最新アルバム『A Kiss for the Whole World』の表題曲と言える「A Kiss for the Whole World x」。同期でファンファーレを鳴らしたシンフォニックでピースフルなアンセム……と思わせ、曲の終盤、カウントダウンからバンドの演奏が白熱。バンドは観客のレスポンスの声が飛び交う中、ダイブする猛者達とともに<HYPER PLANET>にふさわしいラストシーンを作り出したのだった。文◎山口智男写真◎Takeshi Yao(@takeshiyao)◆ ◆ ◆

■【NOVA STAGE / Age Factory】



Age Factory ライブ画像

Age Factory セットリスト

1. Party night in summer dream

2. See you in my dream

3. Shadow

4. 向日葵

5. TONBO

6. RIVER

7. GOLD

8. CLOSE EYE

まるで、どこからも切り離されているかのようだった。今、この時間のNOVA STAGEだけは自分たちの場所。小さいライブハウスか、ホールか、だだっ広い空間か、日差しが照りつける野外か、ここがどんなところであるかは関係ない。自分たちのやるべきこと──力の限りの演奏を通じて、己の魂を届けるだけ。孤高だった。その反対に、彼らのステージはあらゆるものとつながってもいた。令和7年2月2日の世界、日本の音楽シーン、数々の仲間、<HYPER PLANET>を企画したCrossfaith(彼らについて、「昔からリスペクトしているバンドのひとつです」とMCで話していた)、そして、自分たちの目の前にいるおびただしい数の観客一人ひとり。「誰でも知ってるなら一緒に歌ってほしい。一緒の時間にしたい。同じ場所を目指そう」という、MEでの清水英介(Vo, G)による呼びかけが象徴的だった。「TONBO」や「GOLD」などで起こったフロアのシンガロングは完全に曲の一部になっていた。そこには連帯があった。ステージ上の4人を照らしていたのは、舞台の大きさに見合わないぐらい大量に設置されている照明。しかし、それらの光は4人のシルエットから放出されているようにも見えた。特に、「GOLD」でステージを包んだ黄金色は、あの一帯をどこか違う場所へ連れて行ってくれた。そんなふうに、1曲1曲が特別で、あの瞬間にしか経験し得ない、特別なライブだったのだ。ラストの「CLOSE EYE」では、清水が一つひとつのリリックを吐き捨て、ミクスチャー感の強い演奏で殴りつける。そして、曲が終わり、この30分間を完全に支配した自らのバンド名を名乗ったあと、暗転していく舞台にマイクが落ちた音が鳴り響くのだった。文◎阿刀“DA”大志写真◎Takeshi Yao(@takeshiyao)◆ ◆ ◆

■【HYPER STAGE / マキシマム ザ ホルモン】



マキシマム ザ ホルモンライブ画像

マキシマム ザ ホルモン セットリスト

1. 殺意vs殺意

2. シミ

3. ビューティー殺シアム

4. 便所サンダルダンス

5. 鬱くしきOP〜月の爆撃機〜/鬱くしき人々のうた

6. 恋のメガラバ

改めて言うまでもないが、“超”が付くほどヘヴィでラウドな音楽を一般レベルにまで浸透させたマキシマム ザ ホルモンの功績は大きい。それこそ、この日の出演者であるEnter Shikariとは2008年にイギリス(海外でも日本語MCを貫くホルモンの強心臓っぷりに筆者も驚愕した)と日本で一緒にツアーを回っているなど、世界を股にかけて活動するCrossfaithにとってもホルモンは一目置く大先輩であり、先駆者なのだ。HYPER STAGEのラインナップを見て感じたことは、誰が最もハイパーなのかを競い合う大会のようだということ。国境も人種も超えた音楽版“天下一武道会”とも言える本フェスにホルモンはなくてもならない存在だろう。定番SEであるSPACE COMBINEの「Marching Mint Flavors」が流れた後、ナヲ(ドラムと女声と姉)、マキシマムザ亮君(歌と6弦と弟)、上ちゃん(4弦と歌とDANGER×FUTOSHI)、ダイスケはん(キャーキャーうるさい方)のメンバー4人が現れ、映画『告白 コンフェッション』主題歌「殺意vs殺意」で本編はスタート。暗闇のダンジョンを彷徨うような目くるめく曲展開に加え、ダークかつスケアリーな曲調の中で飛び出してくる歌詞、音像、フレーズにドキッさせられっぱなし。複雑怪奇にして濃厚過剰なミクスチャーサウンドにド頭から強烈な顔面パンチを食らってしまった。「シミ」に入ると従来の激重サウンドに加えてDANGER×FUTOSHI(上ちゃん)のシンセによるエレクトロなアレンジが足されるなど、ヘヴィだがアッパーな仕上がりがまた最高。もちろん幕張メッセはヘドバン&クラウドサーファーが止まらず、暴動寸前のカオスな熱気に支配されていた。メンバー全員が歌に参加する「ビューティー殺シアム」は、バリエーション豊かな攻めで翻弄。フロアに激しいサークルピットが起きるほどだった。3曲を終え、ダイスケはんがナヲに封筒を手渡すと、そこに書かれた手紙が読み上げられる。「<HYPER PLANET>にお集まりの皆様へ (中略) 一筋縄ではいかない苦労フェイス(Crossfaith)のさらなる飛躍を祈って…」とナヲが手紙を読んでいる間、ダイスケはんは西南西を向いたまま無言で恵方巻きを一気食いするという茶番劇だ。そして観客を巻き込んだ「HYPER!」「PLANET!」のコール&レスポンスで会場を一体化する。ド派手なレーザー光線の中で披露した「便所サンダルダンス」、エモーショナルかつパンキッシュな疾走曲「鬱くしきOP〜月の爆撃機〜/鬱くしき人々のうた」で幕張メッセをぐちゃぐちゃに掻き回すと、ラストは1曲を残すのみだ。ナヲによる“麺カタコッテリ”で観客を再び一つに束ねた後、「恋のメガラバ」へ。極彩色のライティングが曲を盛り立て、パーティーの向こう側まで突き抜けたエレクトロニコアに観客全員が騒乱状態に陥る圧巻のラストを迎えた。ライブ終了後、“レイヴメタル”という宣伝文句とともにデビューを果たしたEnter Shikariが、エレクトロまで血肉化させたマキシマム ザ ホルモンの音楽的進化を観て、どんな感想を漏らすのだろうかと気になった。おそらくこう言うに違いない、「クレイジー!!!!」と。取材・文◎荒金良介写真◎浜野カズシ◆ ◆ ◆

■【NOVA STAGE / Zardonic】



Zardonic ライブ画像

カウントダウンからライブスタートの掛け声を発したスタッフがDJブースに隠れると、入れ替わるように近未来風のマスクを被ったZardonicが現れ、高速の4つ打ちのキックを鳴らし始めた。なんだ、スタッフだと思っていたのは、Zardonic本人だったんだ。映画『プレデター』を思い起こさせるマスクの不気味さやハードコアなサウンドとは裏腹に案外おちゃめなところもあるZardonicはベネズエラ出身のDJ/サウンドクリエイター。Crossfaithのリミックスアルバムに参加しているから、彼らのファンにはすでにお馴染みの存在だろう。DJステージとも言えるAREA BLACK HALLではなく、今回、ロックバンドやラッパーとともにNOVA STAGEに出演した彼はドラムンベース由来の超高速ビートをノンストップで鳴らして、同時代のドラムンベースDJ達の曲とCrossfaithの「RX OVERDRIVE」他、ラウドロックバンドの曲を巧みに繋げ、フロアを揺らしながら、ラウドロックとEDM両方のファンから支持されているというその魅力を存分にアピールしたのだった。フロアにいる観客の大半がCrossfaithをはじめとするラウドロックのファンだったと思うのだが、なるほど、こういう楽しみ方もできるわけか。序盤からずんずんずんと響くビートに合わせ、観客達が飛び跳ね、歓声を上げる光景を眺めながら、ジャンルの壁を壊すという<HYPER PLANET>のテーマがファンの間にしっかりと浸透していることを知る。メタル色濃いZardonicのオリジナル「Takeover」の盛り上がりが彼の人気を物語る。呼吸困難になったのだろうか。途中からマスクを脱ぎ、素顔でプレイしていたZardonicは観客の好リアクションに「You guys, Unbelievable!!」と快哉を叫ぶ。そして、ダメ押しするように4つ打ちのハンマービートを執拗に打ち鳴らして、「オイ!オイ!オイ!」と観客に声を上げさせると、最後はこの言葉で締めくくり、フロアを沸かせたのだった。「アリガトゴザイマス!!」取材・文◎山口智男写真◎cazrowAoki(@cazrowAoki)◆ ◆ ◆◆2ページ目へ

■【AREA BLACK HALL / オカモトレイジ(OKAMOTO'S)】



▲オカモトレイジ ライブ画像(7枚) ▲オカモトレイジ ライブ画像(7枚)

どんな選曲で攻めるのかとずっと気になっていたオカモトレイジ(OKAMOTO’S)によるDJは、終わってみればメタルからJ-POPにまで及ぶ幅広い選曲でフロアにいる全員を楽しませる、エンタメ度の高い30分となった。そもそも、リンキン・パーク「Faint」〜アタック・アタック!「Stick Stickly」〜エレクトリック・コールボーイ「Is Anyone Up」とつなぐメタル寄りなオープニングが意外だった。そしてそこからアクロバティックに、いきものがかり「ブルーバード」のリミックス、そしてダブステップへと展開していくキャッチーな力技には思わず笑ってしまった。さらには「APT.」だ。オーディエンスの肩の揺れはどんどん激しくなり、完全にオカモトレイジの手のひらで転がされる状態に入っていった。オカモトレイジ自身は、ときおりハンドクラップを煽ったりすることはあるものの、基本的にはフロアの熱を感じながらも、ストイックに黙々と曲をつないでいく。持ち時間の半分をちょうど越えた頃にフロアに放り込まれたのはなんと、湘南乃風「睡蓮花」のリミックス。ほんの数分前にかけていた「ブルーバード」がいい前振りになっていたのか、抜群の反射神経でフロアにスイッチが入った。初めてフロアが一体となったのはこのときだった。このあと、マイ・ケミカル・ロマンス「Welcome to the Black Parade」のスティーヴ・アオキによるリミックスをブリッジとして、「新宝島」〜「あつまれ!パーティーピーポー」〜「恋のメガラバ」〜「Blah Blah Blah」〜「第六感」という、アーティスト名を挙げる必要すらない鉄板のセレクトでジャパニーズ・ラウドな方向へと戻していく。フロアからはシンガロングの声があがるなど、すっかりライブ状態。早くもエンディングが迫る中、上記のどの曲が最後になっても納得だったが、選ばれたのは「怪獣の花唄」だった。ラストにして最大の盛り上がり。オカモトレイジに向かってフロアから「ワンモア!」の声が上がるのも納得のプレイだった。文◎阿刀“DA”大志写真◎SHOTARO(@shot.row)◆ ◆ ◆

■【HYPER STAGE / Underoath】



Underoathライブ画像

Underoath セットリスト

1. Take A Breath

2. In Regards to Myself

3. All The Love Is Gone

4. A Boy Brushed Red Living In Black and White

5. Hallelujah

6. It's Dangerous Business Walking Out Your Front Door

7. Generation No Surrender

8. Writing On The Walls

聴かせる要素の強い叙情系のメタルコアサウンドで観客を圧倒したのは、米国フロリダ州タンパからやってきたUnderoathだ。00年代後半のメタルコアブームをリードした彼らとCrossfaithはこれまで何度も国内外で共演してきたが、何と言ってもUnderoathのスペンサー・チェンバーレイン(Vo)はCrossfaithのKoie(Vo)に影響を与えたボーカリストの1人というのだから、<HYPER PLANET>の開催が決まったとき、真っ先に彼らの名前が挙がったに違いない。1曲目の「Take A Breath」からいきなりドラマーのアーロン・ギレスピーがスクリームするスペンサーと掛け合いながら、伸びやかな歌声を響かせるというUnderoath印のボーカルスタイルを見せつけると、神秘的とも荘厳とも言える世界観に観客を巻き込んでいった。この日、バンド披露したのは四半世紀に及ぶキャリアを代表する新旧の曲の数々。2月14日にリリースする新曲「All The Love Is Gone」も初披露した。じわじと攻めるアーロンのドラムをはじめ、彼ららしい聴かせるメタルコアナンバー。ブレイクダウンパートからスペンサーのスクリームと掛け合うようにアーロンが歌い上げるエモーショナルなサビのメロディーが胸を打つ。アンセミックなシンガロングパートを持つ「Hallelujah」からの後半戦は、「Jump! Jump!」とスペンサーが観客を煽りながら、「It's Dangerous Business Walking Out Your Front Door」「Generation No Surrender」と繋げ、フロアを揺らす。《Generation no surrender. They’ll have nothing to remember》と観客とコール&レスポンスを繰り広げた後者では、スペンサーが観客の上で歌うガッツを見せながら、モッシュピットを作らせ、聴かせるだけがUnderoathの魅力ではないことをアピールする。来日が12年ぶりに実現したことに感謝を述べ、また日本に戻ってくることを約束してからのラストナンバーは、「Writing On The Walls」。全米2位を記録した06年発表の2ndアルバム『Define The Great Line』の収録曲。スペンサーのタイトルコールに客席から上がった悲鳴に近い歓声が、かつて彼らが日本のラウドロックシーンに残した足跡の大きさを物語る。そして、バラードとも言える曲を、ハイテンションの演奏とともに聴かせ、Underoathはこの日、<HYPER PLANET>に大きな足跡を残したのだった。文◎山口智男写真◎Takeshi Yao(@takeshiyao)◆ ◆ ◆

■【NOVA STAGE / Sable Hills】



Sable Hills ライブ画像

Sable Hills セットリスト

1. The Eve

2. Odyssey

3. No Turning Back

4. Battle Cry

5. Crisis

6. A New Chapter

7. Tokyo

CrossfaithからNOVA STAGEのトリという大役をまかせられたのは、Sable Hillsである。日本で”メタルコア”というジャンルを背負う後輩というポジションで、彼らに期待しているところも大きいのだろう。改めてSable Hillsの経歴を述べると、Takuya(Vo)とRict(G, Vo)兄弟を中心に2015年に結成され、ドイツ最大級のメタルフェス<Wacken Open Air>に2022年、2023年と2年連続で出場。筆者は2年前のステージを現地で観戦した。雨の中、屈強なメタルヘッズを沸騰させた景色は脳裏に焼き付いている。演奏前から「サークルピットのリハやってもいいですか?」とTakuyaが呼びかけると、集まった観客は豪快に走り回っているではないか。準備万端である。SEが流れ、あちこちでメロイックサインが挙がり、ショウは「The Eve」でスタート。キレッキレのタイトな演奏は2年前とは比べものにならず、メンバー5人が一枚岩と化したバンドサウンドに目が覚める思いだった。「Odyssey」に入っても演奏は加速するばかり。メロデス譲りの叙情性、メタルコアの破壊力、ハードコアの突進感といい、豊かな音楽的背景を裏付ける音色に観客は興奮のるつぼ状態。「No Turning Back」をやり終えた後、Sable Hillsコールが自然と起きる活況ぶりだった。ここでPIZZA OF DEATH主催の<SATANIC CARNIVAL 2022>のオープニングアクトに抜擢された際、その日のトリがCrossfaithだったことに触れ、「勝手にストーリーを感じている。それが今日という日に繋がっているし、セカンドステージ(「NOVA STAGE」)のトリをまかせてもらって、ありがとうございます!」と感謝を述べるTakuya。その流れから「Battle Cry」へ突入。CrossfaithのKoie(Vo)は次に出番を控えているにもかかわらず、魂を投げ打つようなシャウト合戦を繰り広げ、とんでもない熱狂を生み出していた。「Sable Hillsがコロナ明けでフェスに出るのは初で、遂に幕張の舞台に立てて嬉しい!」と喜びを露わにし、「Crisis」「A New Chapter」と立て続けにプレイ。「時間余ったんでもう1曲!」と告げ、「Tokyo」を追加で演奏。凄まじいサークルピットを作り上げ、NOVA STAGEを完全燃焼させる渾身のパフォーマンスを披露。そして、HYPER STAGEのトリを務めるCrossfaithにバトンを渡したのであった。文◎荒金良介写真◎Kosaka(@leomoment_)◆ ◆ ◆

■【AREA BLACK HALL / KSUKE】



KSUKE ライブ画像

AREA BLACK HALLのトリを務めたのはKSUKEだ。ラウド界隈のリスナー的にはコロナナモレモモのメンバーとしてのほうが知られているのかもしれないが、彼は世界規模で活躍しているプロデューサー/DJ/リミキサーだ。KSUKEは最初から気合が入りまくっていた。NOVA STAGEからリハの音が流れてくるSable Hillsのほうを見ながら彼は、「(Sable Hillsに)負けないようにブチ上げるんで! 騒いでな!」とマイクを通さずオーディエンスに宣言。そして、定刻になると「よっしゃいくかー!」と大声をあげ、プレイがはじまる。KSUKEは、自身の曲を中心にハードめなEDMで攻め狂った。攻め狂っていたのは音だけではない。パフォーマンスもだ。初っ端から「準備できてんのかー!」「エビバディ、ハンズアップ!」「お前ら、飛べんのか!」とバンドのように煽りまくる。盛り上がるポイントの直前では「1、2、3!」と合図を送ったり、両手を掲げてジャンプしたり。すると、オーディエンスもそれに合わせてテンションを上げていく。そんな様子を見ながら「もうノリ方わかったやろ?」と笑顔を浮かべるKSUKE。フロアが十分に温まったところで、KSUKEは「スペシャルゲストを呼びます!」とマキシマム ザ ホルモンのナヲをDJブースに召喚。そして、オーディエンスが大声を上げ、激しく飛び跳ねるなか、ナヲはKSUKEがDANGER×DEER名義で発表している「G'old〜en〜Guy (D×D remix)」を歌い上げ、さらにフロアの熱量を高めるのだった。曲の間奏で、「弟のギターソロです」と紹介を挟むのはDJセットならではで笑った。ナヲがブースから去ったあともピークタイムは続く。もともと速かったBPMはさらにあがり、KSUKEはエネルギッシュに激しく体を動かす。彼の熱量がフロアに伝播しているのがよくわかる。そんなタイミングで鳴らされたのがCrossfaith「Revolution(KSUKE Remix)」と「Freedom (KSUKE Remix)」の2連発だ。爆発しないわけがない。エンディングが近づくと、KSUKEは「ジャンルは全然違うけど、10年経っても声かけてくれてありがとう!」とCrossfaithへ向けて感謝の言葉を投げかけ、ラストは「みんな、最後にCrossfaith、楽しもうぜ!」とステージこそ違うものの、HYPER PLANETのトリを務める主催者Crossfaithへしっかりバトンを渡したのだった。文◎阿刀“DA”大志写真◎AmonRyu(@amonryu)、浜野カズシ(@hamanokazushi)◆3ページ目へ

■【HYPER STAGE / Crossfaith】



Crossfaithライブ画像

Crossfaith セットリスト

1. Monolith

2. God Speed feat.WARGASM

3. Freedom feat. Rou Reynolds

4. N.O.Y.B feat. Jin Dogg

5. Gimme Danger feat. ralph

6. Come back my dog feat. HEY-SMITH

7. WARRIORS feat. MAH, Masato

8. Countdown To Hell

9. Leviathan

関連リンク

◆Crossfaith オフィシャルサイト

◆Crossfaith オフィシャルX

◆Crossfaith オフィシャルYouTube

◆Crossfaith オフィシャルTikTok

ワンマンだった前日のエネルギーを全9曲50分のセットリストに凝縮した上で、その9曲中7曲にそれぞれに顔ぶれの異なるゲストを迎え、Crossfaithはヘッドライナーとしての貫禄を見せつけた。いや、“貫禄を見せつけた”はバンドの本意とはちょっと違うかもしれないから、言葉を改めよう。この<HYPER PLANET>はKoie(Vo)が言うところの「ようやく手に入れた俺達だけの遊び場」であることを観客に証明してみせたのだった。「フェスをやってる友達がこんなに身近にいるのに、なんで誰もフェスって楽しいって教えてくれなかった!? ヤバいくらい楽しいんですけどっ!(笑) 2回目も絶対やりますよ!」と思わず言ってしまったKoieをはじめ、楽しんでいるのはもちろんCrossfaithのメンバーやゲストばかりではない。1曲目は、「Monolith」。6thアルバム『AЯK』を携えて行われた昨年のツアーでは、実は披露されていなかった。それは、<HYPER PLANET>のために特別に取っておいたからだという。それだけに、Crossfaithが鳴らすメタルコアサウンドとそこに加えるダンサブルなビートに応えるようにシンガロング、ダイブ、ヘドバン、ジャンプ、サークルピット、ウォールオブデスと、観客達もできうるかぎりのフィジカルなアクションを存分に楽しんでいる。周囲を見渡してみても、視界に入る限りさぼっている奴は一人もいない。そこは俺達の遊び場なのだから、やはりそうでなければ。ザクザクとクランチリフを刻むKazuki(G)、タッピングも交え、フラッシーなソロを閃かせるDaiki(G)、ヘヴィなキックと鮮やかなスティック裁きを交えながらバンドの屋台骨を支えるTatsuya(Dr)、シンセサイザーを操りながら、咆哮と激しいアクションで観客を煽るTeru(Prog, Vision)。フロントマンとして貫禄を見せつけるKoieはもちろん、楽器隊の渾身のパフォーマンスも見どころだ。「ジャンルも国境も越えたフェスという、長年やりたかったことがようやく形になりました!」WARGASM、ENTER SHIKARIのルー・レイノルズ、Jin Dogg、ralphをゲストに迎えたタイミングでKoieは誇らしげに語りながら、「だけど、1つだけ心残りがある」と続けたのだった。しかし、それは次に呼びこむゲストに最高の舞台を用意するための前フリだった。「絶対出るはずのアーティストが出られなかった。だから、呼んじゃいました。呼んだらすぐに来てくれた。呼んでもいいですか? 俺達の友達! HEY-SMITH!」ステージに飛び出してきたHEY-SMITHの猪狩秀平(G, Vo)、Yuji(B, Vo)、満(Sax)、イイカワケン(Tp)に色めき立った観客はCrossfaithが彼らとともに演奏するHEY-SMITHのメロディックパンクナンバーであり、各地のフェスではKoieが客演として参加することも度々ある「Come back my dog」に快哉を叫ぶ。見どころはまだまだ続く。SiMのMAH(Vo)、coldrainのMasato(Vo)という盟友2人とKoieがシャウトとスクリームを掛け合いながら、観客を狂喜させた「Warriors」には、ともにラウドロックシーンを作り上げてきたという自負が滲んだ。そして、PaleduskのKAITO(Vo)、SABLE HILLSのTakuya(Vo)を迎えた「Countdown To Hell」でKoieがラウドロックの未来を後輩達に託すように言った「こいつらについていけ!」という言葉が観客を胸アツに。「マジ、ヤバすぎ。楽しすぎ。俺達にしかできないフェスだから、2回目、絶対やります。海外のバンドが出演したり、ロックバンドとラッパーが同じステージに立ったりするフェスは他にもあります。だけど、DJステージまであるフェスはこのHYPER PLANETしかない。俺達がやろうとしている遊び場、悪だくみにこれからも力を貸してくれますか!?」ある意味宣言とも言えるkoieのそんな言葉からなだれこんだラストナンバーは、「Leviathan」。オルガンの音色がドゥーミーなイントロから一転、「1、2、1、2、3! 跳びはねろ!」というKoieのシャウトを合図に観客全員がジャンプを始め、幕張メッセを揺らしながら圧倒的な景色を作り上げる。「おまえらすごすぎだろ!」とKoieが破顔一笑。すると、フェスの成功を祝福するように金色の紙吹雪が舞い上がり、眩い光を放ったのだった。メンバー全員で肩を組み、「ありがとう!」と深々と頭を下げると、Koieは勝どきを上げた。「俺達がCrossfaithだぁ! We are Cross fuckin’ faith!!」そして出演者全員を今一度ステージに迎え、大団円。初回<HYPER PLANET>はこうして幕を閉じたが、このあり得ないメンツが揃ったステージの景色だけでも“俺達だけの遊び場”が最高であったことがお分かりいただけるだろう。「2回目も絶対」というkoieの言葉を、いまから楽しみにしている。文◎山口智男写真◎Takeshi Yao(@takeshiyao)、SHOTARO(shot.row)、cazrowAoki(@cazrowAoki)◆ ◆ ◆