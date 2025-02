耐熱300℃の環境対応型塗料！日新インダストリー「ジンクプラスネオG」

日新インダストリーは、従来のジンクプラスネオシリーズに、乾燥塗膜中亜鉛含有率96%で、厚膜施工可能な「ジンクプラスネオG」を、2025年2月26日(水)から販売中。

日新インダストリー「ジンクプラスネオG」

日新インダストリーは、従来のジンクプラスネオシリーズに、乾燥塗膜中亜鉛含有率96%で、厚膜施工可能な「ジンクプラスネオG」を、2025年2月26日(水)から販売中です。

また、バイクや車のDIYなどの個人使用や、部分補修にも適した「ジンクプラスネオGミニ」も同時発売します。

【製品特長】

従来のジンクプラスネオシリーズと同様に、特化則及び有機則に非該当の環境対応型高濃度亜鉛末塗料で、高い防食性能と作業性を両立した製品です。

1. 環境配慮と高性能の両立

特化則・有機則非該当で作業環境に配慮

亜鉛含有率96%の高防食性能を実現しながら、撹拌が容易な設計を採用しています

2. 優れた下塗り適正

高分子エポキシ樹脂を使用し、弱溶剤系塗料による上塗りが可能

下塗り用途として防食性と付着性を両立し、塗装システムの信頼性向上に貢献します

3. 高い耐熱性と硬度

300℃までの耐熱性を有し、3Hの高硬度で耐傷性に優れています。

高温環境下での使用も可能です。

4. 作業効率を高める速乾性

速乾性(23℃で20分)と厚膜施工性を備え、工期短縮に貢献します。

【用途】

・鉄鋼材の防錆・下塗り

・溶融亜鉛めっきの補修

・溶融亜鉛めっき鉄筋の補修

・作業環境の制限がある箇所での防錆塗装

【製品概要】

仕上がり色:グレー

消防法関連:第4類第二石油類

関連法規 :PRTR法、特化則、有機則非該当

<ジンクプラスネオGミニ>

個人での使用や、部分補修に最適な0.25Kg入りを用意。

刷毛付きなのですぐに使用できます。

容量/入り目:0.25Kg/12缶入り

ミニ缶と刷毛

<ジンクプラスネオG>

容量/入り目:5Kg/2缶入り

容量/入り目:5Kg/2缶入り

容量/入り目:20Kg/石油缶

容量/入り目:20Kg/石油缶

