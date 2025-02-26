耐熱300℃の環境対応型塗料！日新インダストリー「ジンクプラスネオG」
日新インダストリーは、従来のジンクプラスネオシリーズに、乾燥塗膜中亜鉛含有率96％で、厚膜施工可能な「ジンクプラスネオG」を、2025年2月26日(水)から販売中。
日新インダストリー「ジンクプラスネオG」
日新インダストリーは、従来のジンクプラスネオシリーズに、乾燥塗膜中亜鉛含有率96％で、厚膜施工可能な「ジンクプラスネオG」を、2025年2月26日(水)から販売中です。
また、バイクや車のDIYなどの個人使用や、部分補修にも適した「ジンクプラスネオGミニ」も同時発売します。
【製品特長】
従来のジンクプラスネオシリーズと同様に、特化則及び有機則に非該当の環境対応型高濃度亜鉛末塗料で、高い防食性能と作業性を両立した製品です。
1. 環境配慮と高性能の両立
特化則・有機則非該当で作業環境に配慮
亜鉛含有率96％の高防食性能を実現しながら、撹拌が容易な設計を採用しています
2. 優れた下塗り適正
高分子エポキシ樹脂を使用し、弱溶剤系塗料による上塗りが可能
下塗り用途として防食性と付着性を両立し、塗装システムの信頼性向上に貢献します
3. 高い耐熱性と硬度
300℃までの耐熱性を有し、3Hの高硬度で耐傷性に優れています。
高温環境下での使用も可能です。
4. 作業効率を高める速乾性
速乾性(23℃で20分)と厚膜施工性を備え、工期短縮に貢献します。
【用途】
・鉄鋼材の防錆・下塗り
・溶融亜鉛めっきの補修
・溶融亜鉛めっき鉄筋の補修
・作業環境の制限がある箇所での防錆塗装
【製品概要】
仕上がり色：グレー
消防法関連：第4類第二石油類
関連法規 ：PRTR法、特化則、有機則非該当
＜ジンクプラスネオGミニ＞
個人での使用や、部分補修に最適な0.25Kg入りを用意。
刷毛付きなのですぐに使用できます。
容量／入り目：0.25Kg／12缶入り
ミニ缶と刷毛
＜ジンクプラスネオG＞
容量／入り目：5Kg／2缶入り
ジンクプラスネオG(容量／入り目：5Kg／2缶入り)
容量／入り目：20Kg／石油缶
ジンクプラスネオG(容量／入り目：20Kg／石油缶)
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