JR東海リテイリング・プラスは、2025年3月4日(火)より、「九州・沖縄フェア」を2025年も4週間にわたり開催します。

JR東海リテイリング・プラスは、2025年3月4日(火)より、「九州・沖縄フェア」を2025年も4週間にわたり開催。

九州をイメージした駅弁や人気駅弁として有名な松栄軒「えびめし」のごはんをイメージした『おむすび』が新たに登場します。

また、各地の名物を再現したおにぎり・サンドイッチをはじめ、九州・沖縄に関連した商品を多数取り揃えます。

さらに一部店舗では、人気駅弁を2週にわたり取り扱う企画や、当日の朝に作られた「梅ヶ枝餅」、「明太フランス」を新幹線でお届けするなどみなさまの身近な駅で、「九州・沖縄」を感じられるフェアとなっています。

<フェア概要>

【開催期間】 :2025年3月4日(火)〜2025年3月31日(月)

【開催場所】 :東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」

「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」

「プレシャスデリ」「プレシャスデリ&ギフト」

「デリカステーション」等

※一部取扱いのない商品がある店舗もあります。

※オンラインショップ「SANCHI COLOR」でも連動し

九州・沖縄の商品を取扱います。

【展開商品数】:全71アイテム

※オンラインショップおよび各エリアのみ取扱いアイテムを除く

■フェア限定駅弁・九州で人気の駅弁、駅弁をイメージしたおむすびが登場!

九州・沖縄フェアで新登場する駅弁や人気駅弁をイメージした「おむすび」のほか、九州で人気の駅弁を日にち限定で一部店舗にもお届けします!※一部店舗ではフェア期間外でも販売している商品もあります。

[九州・沖縄フェア初登場!]

かしわめしとチキン南蛮

かしわめしとチキン南蛮 1,350円

九州産醤油を使用した福岡県の郷土料理「かしわめし」と、宮崎県の郷土料理「チキン南蛮」をメインに、九州産高菜と博多明太子を詰め合わせました。

九州グルメが楽しめるお弁当です。

オリオン ザ・ドラフト(350ml)と「かしわめしとチキン南蛮」をセットで購入いただくと税込価格から50円引きで販売します。

値引期間:3/4(火)〜3/17(月)

[人気駅弁をイメージした「おむすび」が登場!]

駅弁風おむすび(えびめしおむすび)松栄軒監修

駅弁風おむすび(えびめしおむすび)松栄軒監修 275円

松栄軒の「えびめし」をイメージし、だしご飯にえび、グリーンピース、きゃらぶき、錦糸卵を混ぜ合わせました。

[店舗限定!人気の駅弁が登場! 第1弾 3月7日(金) 限定販売]

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙1にて記載

松栄軒 えびめし

松栄軒 えびめし 1,580円

松栄軒創業以来の鹿児島名物駅弁。

えびの炊き込みご飯とバラエティに富んだおかず陣が魅力な駅弁です。

博多寿軒 佐賀牛焼肉重

博多寿軒 佐賀牛焼肉重 1,450円

九州が全国に誇るブランド牛「佐賀牛」をスパイシーなたれで焼き上げました。

博多寿改良軒 焼き鳥弁当

博多寿改良軒 焼き鳥弁当 980円

博多名物である焼き鳥を4種類盛り付けた弁当です。

国産鶏を使用し、博多名物の鳥皮も入れた、おつまみにも最適な1品です。

[店舗限定!人気の駅弁が登場! 第2弾 3月14日(金) 限定販売]

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙1にて記載

中央軒 かしわめし

中央軒 かしわめし 830円

大正2年の発売以来100年以上にわたって愛されてきた伝統の一折です。

博多寿軒 うまか!牛タン焼肉と博多辛子めんたい

博多寿軒 うまか!牛タン焼肉と博多辛子めんたい 1,530円

人気の牛タン焼肉と本場博多辛子めんたいのコラボ駅弁です。

松栄軒 鹿児島黒豚角煮と宮崎名物炭火焼鶏丼

松栄軒 鹿児島黒豚角煮と宮崎名物炭火焼鶏丼 1,430円

じっくり煮込んだ黒豚の柔らかい角煮と宮崎名物の鶏炭火焼きを盛り付けた駅弁です。

■九州・沖縄をイメージしたおにぎり・サンドイッチが登場!

九州・沖縄のソウルフードや食材を使用したフェア期間限定のおにぎり・サンドイッチ・お弁当を販売します!お近くのお店で九州・沖縄を身近に感じていただける商品をラインナップしました。

九州・沖縄をイメージしたおにぎり・サンドイッチ1

(1)米サンド(柚子胡椒唐揚げ) 340円

九州で親しみのある柚子胡椒だれを唐揚に絡めた満足感のある一品です。

(2)米サンドポーク玉子(ツナマヨネーズ入り) 360円

沖縄のソウルフード「ポーク玉子」をイメージし、ポーク・玉子・ツナマヨネーズをサンドしたボリューム満点な一品です。

(3)焼きおにぎり(キンコー醤油使用) 175円

鹿児島県にあるキンコー醤油の「心から甘口」を使用した焼きおにぎりです。

甘い醤油をたれ煮にし、ごはんと絡め香ばしく焼き上げました。

(4)とり天サンド 385円

大分県名物「とり天」を使用したサンドイッチです。

オーロラソースがアクセント!

九州・沖縄をイメージしたおにぎり・サンドイッチ2

(5)おむすび(黒豚焼肉) 268円

鹿児島県産黒豚を使用した焼肉炒めをたっぷりトッピングしました。

(6)手巻おにぎり(辛子明太子高菜) 190円

明太子と辛子高菜を混ぜたピリッとした味が食欲をそそるおにぎりです。

(7)手巻寿司 タコライス風巻 170円

ピリ辛な味付けのひき肉とチーズを巻いた手巻寿司です。

(8)博多明太子の三色丼 465円

かねふくの明太子を使用した三色丼です。

明太子とたまご、高菜をトッピングしました。

(9)宮崎名物 炭火焼鶏風ちらし 415円

宮崎名物「鶏の炭火焼き」を酢飯の上にトッピングし、柚子胡椒マヨネーズをかけたミニちらしです。

■九州・沖縄にちなんだ商品も多数ラインナップ!(商品一例)

九州・沖縄にちなんだ商品も多数ラインナップ1

(1)熊本焼すぃ〜とぽてと 180円

熊本のさつまいものおいしさを凝縮したすぃーとぽてと。

蒸して焼くという一手間かけることで、ホクホクとした格段の美味しさに。

芋本来の持つ風味と旨味を感じていただけます。

(2)ミチルン 226円

佐賀のソウルドリンク「みかん&パイン」をベースに100%果汁で大人の味わいに仕上げました。

(3)EKI na CAFE 港シフォンミルク(霧島山麓牛乳使用) 410円 ※3/11発売

雄大な霧島山麓で育まれた生乳をふんだんに使用することにより、通常の生クリームよりも濃厚かつフレッシュなミルク感が特徴のクリームの王道な味わいのシフォンケーキです。

(4)ブラックモンブラン 183円 ※関東〜中部エリア限定

ザックザク食感のクランチとチョコに、さっぱりとしたバニラアイスがおいしいバーアイスです。

(5)じゃがりこ九州しょうゆ味 190円

独特の風味と甘みが特徴の九州しょうゆに鶏の旨みを組み合わせた味が楽しめます。

九州・沖縄にちなんだ商品も多数ラインナップ2

(6)EKI na CAFE 大阿蘇牛乳ドーナツ 150円

大阿蘇牛乳を練り込んだ生地に、ミルク風味のシュガーグレーズをかけたドーナツです。

2種類のくまモンが1ロットにランダムで入っています。

(7)琉球そば 598円

ご当地の味を手軽に楽しめる商品。

食感の良い平打ちのちぢれ麺。

スープはかつおだしと醤油ダレをベースに程よい塩味に仕上げました。

(8)一蘭 とんこつ 537円

秘伝のたれは新しくなった麺とスープとの相性を第一に考え、配合を見直しバランスを調整。

ご家庭や外出先でも、一蘭を感じられる一杯。

(9)ヨーグルッペライト 500ml 172円

ゴクゴク飲みやすいヨーグルッペです。

(10)サクラビール 350ml 249円

九州初のビール工場で製造されていた「サクラビール」。

香ばしいコクと、すっきりとしたのどごしです。

■九州・沖縄で人気のお土産をそろえました!

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙2にて記載

九州・沖縄で人気のお土産をそろえました!1

(1)チーズまんじゅう 1個入 194円

現在でも手作りにこだわり、昔ながらの製法で作っています。

チーズまんじゅうに使用しているチーズは、こだわりのオリジナルチーズです。

(2)ラムドラ 1個入 378円

ラム酒じゅわり香る、オトナのどら焼き。

自家製のラムレーズンはマイヤーズのダークラムを100%使用。

ラム酒が十分に染み込んだレーズンを噛めば、芳醇な香りが広がります。

(3)ぬれどら焼きプレミアム 1個入 270円

日がたつほどにしっとりなじむ職人泣かせのどら焼き。

薄くてしっとりとした手焼きの「かわ」は、職人が1枚1枚丁寧に焼き上げています。

(4)長崎物語 2本入 324円

食べやすいサイズに焼き上げたバームクーヘンにホワイトクリームを詰め込んだお菓子です。

バームクーヘンとクリームが合わさったしっとり食感を堪能できます。

(5)めんべいとり皮風味 2枚×12袋入 1,200円

銘品蔵限定。

福岡で人気の焼き鳥「とり皮」をイメージしており、香ばしくコクのある味に仕上がりました。

ビールのお供に最適です。

九州・沖縄で人気のお土産をそろえました!2

(6)かぼすこしょう鶏の炭火焼き 702円

大分特産かぼすこしょうでピリ辛に仕上げた鶏の炭火焼きです。

かぼすの爽やかな風味とピリ辛の唐辛子がジューシーな鶏肉と調和した逸品。

ご飯のおかずや、おつまみに最適です。

(7)薩摩芋タルト 8個入 780円

鹿児島の薩摩芋をスイートポテトに練り上げ、クッキーのうえに絞り洋風タルトに仕上げました。

(8)ぱのフィナンシェ 3個入 590円

沖縄の太陽をたっぷり浴びて育ったパイナップルを使用しました。

パイナップルの風味豊かなしっとりフィナンシェです。

(9)(左から)

黒霧島に合う 48g 亀田の柿の種 味噌モツ鍋風味

赤霧島に合う 48g 亀田の柿の種 チキン南蛮風味

白霧島に合う 48g 亀田の柿の種 鶏からあげ風味 各540円

霧島酒造とコラボレーションした、「黒霧島」「赤霧島」「白霧島」3種の焼酎に合う九州各地の料理を再現した柿の種。

■当日の朝に作られた人気商品が博多から新幹線でやってくる!

3月7日・3月14日の2日間限定で、福岡で販売当日の朝に作られたきくちの「梅ヶ枝餅」とフルフルの「明太フランス」を新幹線で東京駅の店舗へお届けします。

その日に作られたからこその味わいを楽しめます。

3月7日(金)販売

梅ヶ枝餅

梅ヶ枝餅 5個入 750円

福岡・太宰府を代表する名物土産の「梅ヶ枝餅」。

茶房きくちの梅ヶ枝餅は、厳選された北海道十勝産小豆「雅」をはじめ、選りすぐられた素材を使用し、真心を込めて手作りしています。

独自の製法で練り上げた餡(あん)の上品でなめらかな甘さは、日本茶はもちろんコーヒーにもよく合う優しい口当たりです。

3月14日(金)販売

明太フランス

明太フランス 560円

外はパリパリ、中はもっちりのオリジナルフランスパンに、厳選された明太子とバターをはさみ、焼き上げました。

「博多の名物パンを作りたい」そんな想いから、2002年に誕生した「明太フランス」はフルフル不動の人気No.1商品です!

【販売店舗】 :プレシャスデリ東京

【整理券配布時間】:11:30〜15:00 ※なくなり次第終了

【販売時間】 :17:30ごろ〜

※整理券の有効期限は、17:30〜20:00まで

20時以降は無効となります。

※天候、交通事情等により、販売時間が前後する場合や中止となる場合があります。

■くまモン×鳥獣戯画がフェアに合わせ新登場!

※一部店舗限定商品のため、販売店舗は別紙3にて記載

JR東海リテイリング・プラスとJR東日本クロスステーション先行で「くまモン×鳥獣戯画」の商品が登場!

くまモン×鳥獣戯画がフェアに合わせ新登場!

(1)くまモン×鳥獣戯画 クリアファイル 330円

(2)くまモン×鳥獣戯画 たおるはんかち 770円

(3)くまモン×鳥獣戯画 巾着 1,100円

(4)くまモン×鳥獣戯画 エコバッグ 990円

(5)くまモン×鳥獣戯画 御朱印帳 2,200円

■オンラインショップ『SANCHI COLOR』でも「九州・沖縄フェア」!

オンラインでも「九州・沖縄フェア」!

(1)福さ屋 無着色辛子めんたい 4,860円

独自に調合した調味液で、厳選たらこを漬け込み熟成した、こだわりの明太子。

ピリッとした辛さと、まろやかなたらこの旨みが溶け合う、味わい深い一品。

(2)長崎中華詰合せ 4,860円

オリジナルの薄皮で包んだ、3種のひとくち餃子と人気の黒豚餃子。

長崎名物になった角煮まんはふっくら生地の中にやわらか角煮を挟んだ逸品です。

(3)薩摩芋本舗 薩摩芋とチーズの2層のケーキ 4,860円

九州産薩摩芋を使用したしっとりスイートポテト生地に、コクのあるマスカルポーネとクリームチーズをあわせたクリームを流し込み、紫芋パウダーやココアパウダーで飾りました。

(4)北斗の島豚ロース焼肉 4,664円

200日以上をかけてじっくり育てた豚で、「繊維の細かな肉質」と「深みのあるしっかりとした味わい」が特徴の沖縄が育てた豚です。

※一部エリア限定で展開している商品も応募対象に含みます。

※画像はイメージです。

※価格はすべて税込価格です。

※内容・価格・数量等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※当日の状況によっては販売内容の変更及び中止となる場合があります。

※販売状況に応じて他箇所でも販売する場合があります。

※数に限りがある場合もあるので、品切れの際はご容赦ください。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

