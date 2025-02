利き醤油体験！北伊醤油「醤油づくりを学ぶことができる工場見学」

北伊醤油は、伝統の醤油づくりを学ぶことができる工場見学をスタートしました。

木桶で醸造される醤油は、国内生産量の1%ほどしかないと言われていますが、北伊醤油で実際に使っている木桶の見学はもちろん、北伊醤油が代々紡いできている伝統的な技法や熟成の年数によって変わる醤油の味わいを体験できる利き醤油体験などを含めた工場見学です。

北伊醤油は福岡県のSDGsの認定も受けており、持続可能な社会に向けた貢献をしています。

申し込みの予約は電話にてお受けしています。

◆国内で1%ほどしか流通しない木桶醸造を余すことなく体験!

伝統的な醤油の醸造方法は木桶による醸造ですが、大量生産や効率化の流れから、現在はこの木桶をつかってお醤油を製造している蔵は年々減ってきており、現在は国内の醤油の生産量の1%しかないと言われています。

創業明治30年から約130年間木桶醸造を続けており、糸島市をはじめ多くの方にご愛用いただいている北伊醤油の味は、この受け継いでいる木桶に住み着いている酵母によりもたらされています。

北伊醤油の工場見学では、その国内でも貴重な木桶と、実際の醸造過程もガイド付きの案内で体感出来ます。

また熟成の年数によって変わる醤油の味わいを体験できる利き醤油も体験出来ます。

◆木桶醸造工場見学と利き醤油体験ツアー

・実施日 :毎月第二・第四土曜日の13:00〜14:00もしくは14:00〜15:00

(繁忙期や状況によっては予約できない時期もあります)

・予約期限:実施日1週間前

・人数 :20名まで/回

・所要時間:45〜60分

・予約方法:電話・FAX・メール

お申し込みの際は以下のご情報をご連絡ください。

-当日ご連絡のつく携帯電話番号

-参加人数

-日程と時間

◆「福岡県SDGs登録制度」とは

福岡県内のSDGsに積極的に取り組む企業や団体を県が広く公表し、SDGsへの貢献を「見える化」するものです。

◆具体的な北伊醤油のSDGsへの取り組み内容

まず環境保護の観点から、太陽光発電を取り入れる、社用車に電気自動車を導入する、アミノ酸の搾りかすを肥料として農家の方にお渡しするなどの再生可能エネルギーの導入を進め、エネルギー効率の向上に努めています。

また、空になった一升瓶の回収を行い、洗瓶して再利用することで廃棄物のリサイクルを促進し、プラスチック使用の削減に取り組んでいます。

これにより、地球温暖化の抑制や資源の持続可能な利用を実施しています。

次に社会的な側面では、従業員それぞれのライフスタイルに沿って働けるようスケジュールを組み、有給休暇は各自の希望通りに許可するなど、多様性を重視した職場環境を構築しすべての従業員が平等に働けるよう努めています。

またJASやHACCPの講習会や各種セミナーに参加することで、安全で衛生的な労働環境づくりを実現しています。

さらに市内の小学生の社会見学や中高生の職場体験を実施することで、教育や福祉活動に参加し地域の発展にも寄与しています。

最後に、経済の持続可能性に向けて、経営理念や目標を定期的に共有し、また社内情報を従業員間だけでなくオフィスサポートやマネジメント会社と連携し保守しています。

◆天然木桶醸造の北伊醤油

1897年に福岡県糸島で創業した北伊醤油は、伝統的な醤油醸造技法である木桶醸造を現在まで続けています。

北伊醤油醤油づくりの何から何までが、長年の経験に培われた職人たちの手作業です。

◆化学調味料を一切使用しないこだわりの製法

醤油づくりの原点として、地元糸島産の丸大豆を使用し、杉樽仕込みで2年半熟成・発酵させ、また大豆・塩・麦のみで仕込み、化学調味料を一切使用しないこだわりの製法で製造しています。

大量生産では生まれない、本物の味と香り。

北伊醤油はこの天然仕立てにこだわり、皆様に醤油本来の旨みと美味しさを提供します。

