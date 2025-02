流行りの“バレエコア”に最適なシューズが復刻！「ドクターマーチン」新作シューズで新しい季節の一歩を踏み出そ

また、“アルカディアレザー”を使用した日本限定の「THE 1461 SHOE」や、脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプの「LOUIS」など、さまざまなシューズがお目見え。全国の店舗とオンラインストアで、常時STUDENT PROGRAMの学割5%OFFが利用できるのもうれしいですね。さらに2月28日(金)からは、新生活を応援する企画として一部商品を対象に10%OFFになり、新年度の始まりに嬉しいキャンペーンがスタートするので、こちらもお見逃しなく!トレンドの“バレエコアファッション”にぴったりなバレリーナシューズアーカイブから待望の復活をとげ、よりシャープ&洗練されたシルエットに仕上がった、ドクターマーチンらしいバレリーナシューズ「ELPHIE」。かわいらしさとクールな雰囲気をミックスしたデザインは、履くだけでコーディネートが一気におしゃれにまとまりそうですね。レースアップタイプの「ELPHIE II LACE UP SHOE」(LIGHT TAN:税込2万6400円/CHERRY RED:税込2万5300円/BLACK:税込2万5300円)は、シューレースの結び方次第でさまざまな表情を楽しめます。取り外すこともできるので、お好きなシューレースと交換してカスタムするのも◎ストラップタイプの「ELPHIE MARY JANE」(LIGHT TAN:税込2万6400円/CHERRY RED:税込2万5300円/BLACK:税込2万5300円)は、ブランドロゴが入ったバックルがポイント。カラーは、レオパード柄がおしゃれな『LIGHT TAN』、差し色にかわいい『CHERRY RED』、使い勝手の良い定番の『BLACK』の3色です。サイズも22〜25cmまであるので、ぴったりの大きさを選んでみて。シンプルなローファーやスリッポンは、1足持っておきたい!スリッポンタイプの「LOUIS SLIP ON SHOE」(税込2万5300円)は、アッパー横の伸縮性のある“ガセット”で、履きやすさやフィット感も抜群な一足。シーンを選ばず着用できる、使い勝手の良いシルエットも魅力的ですね。こちらは、トレンド感のある『CHERRY RED』と、合わせやすい『BLACK』の2色展開です。さらにドクターマーチンの定番“3ホールシューズ”が、日本限定モデル「THE 1461 SHOE JAPAN EXCLUSIVE」(税込2万5300円)になって登場します。定番のシルエットを、赤色のレザーの上から黒色の塗料を塗った“アルカディアレザー”でアップデート。部位によって異なる色合いが、上品でシンプルながらも強さを感じさせますね。定番の3ホールシューズをブラッシュアップした「ARCHIE II」(税込2万5300円)は、薄いソールと、つま先にかけてゆるやかに細くなるテーパード型の洗練されたデザインが特徴です。ツヤが美しい上質なレザーを使用しているので、普段使いだけでなくビジネスなどのフォーマルな場でも活躍しますよ。※生産時期により、シューレースの形状が写真と異なる場合があります。上記3型はすべて、22〜30cmのサイズ展開です。3ホールシューズに厚底ソールを組み合わせた「THE 1461 BEX MONO」(税込2万7500円)に、オールブラックカラーが新登場!アッパーやソールなど、すべてブラックのワントーンにすることで、洗練された印象を与えるのだとか。サイズは22〜32cmと、幅広いのもうれしいですね。1980年代のイギリスのサブカルチャーに多大な影響を与えたタッセルローファー「ADRIAN」(税込2万6400円)は、今でも人気の衰えないアイテム。甲に取り付けられた、ダブルのタッセルが特徴です。サイズは、『CHERRY RED』が22〜30cm、『BLACK』が22〜32cmで展開されていますよ。新たな一歩を踏み出す季節にぜひゲットしてまだまだ寒い日が続きますが、新しい季節に向けてシューズを新調したくなるこの頃。お気に入りの一足が見つかること間違いなしのラインナップなので、ぜひお近くの店頭やオンラインでチェックしてみてはいかがでしょう。「NEW STEP, YOUR STYLE」キャンペーン詳細ページhttps://jp.drmartens.com/参照元:ドクターマーチン・エアウエア ジャパン株式会社 プレスリリース