「国民病」とも言われる花粉症の症状を和らげるにはどうすればいいか。内科医の梶尚志さんは「アレルギー反応を悪化させる原因の一つが腸内環境の乱れだ。腸内環境を整えるには、食事からアプローチする方法がある」という――。

■残念ながら2025年は「花粉が多い年」

いよいよ花粉症の季節が到来しました。

近年、花粉症の患者数は増加の一途をたどっています。環境省のデータによると、日本人の約42%が花粉症を発症しているとされ、特に若年層での増加が顕著です。

スギやヒノキは、前年の夏に日照時間が長く、高温になると翌年の花粉の生産量が増加するため、2024年の猛暑の影響で2025年は「花粉が多い年」に該当、前年と比較して広範にやや多い予測が出ています。

そのため飛散のピークを迎える2月〜4月はくしゃみ、鼻水、目のかゆみといった症状に注意が必要です。

こうした花粉症の症状を速やかに改善する方法として、腸内細菌叢(腸内フローラ)を整える方法があることをご存じでしょうか?

本記事では、栄養療法を実践する医師として、腸内細菌叢と免疫の関係を解説しながら、花粉症対策となる食品について紹介していきます。

■腸のバリア機能が低下すると…

腸は「第二の脳」とも呼ばれ、体内の免疫細胞の約70%が腸に集中しています。腸内には100兆個以上の腸内細菌が存在し、それぞれが免疫機能と密接に関わっています。これらの腸内細菌叢は、大きく以下の3つに分類されます。

・善玉菌(有用菌):腸内環境を整え、免疫機能を正常化する

・悪玉菌(有害菌):腸内環境を悪化させ、炎症を引き起こす

・日和見菌:善玉菌・悪玉菌のバランスによって働きが変わる

これらの腸内細菌叢が乱れると、腸のバリア機能が低下し、病原菌や未消化のタンパク質が血流に入り込む「腸管漏出症候群(リーキーガット症候群)」が発生しやすくなります。これが免疫系を過剰に刺激し、アレルギー反応を引き起こす原因の一つと考えられています。

また、腸内細菌叢は「Tレグ細胞」と呼ばれる制御性T細胞の働きを強化し、過剰な免疫反応を抑える役割があります。特に、プロバイオティクス(善玉菌)とプレバイオティクス(善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖)の摂取が、Tレグ細胞を活性化し、アレルギー症状の抑制に寄与することがわかっています。

■腸内環境を整えてくれる発酵食品

つまり、花粉症の症状を軽減するには、腸内環境を改善させるアプローチが有効だということです。そこで期待されているのが、発酵食品です。

発酵食品には、腸内の善玉菌を増やす乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスが含まれています。これらの微生物は、腸内で食物繊維を発酵させ、短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸、プロピオン酸)を生成します。

この短鎖脂肪酸は腸内のpHを低下させ、悪玉菌の増殖を抑え、腸上皮細胞のエネルギー源となり、腸粘膜のバリア機能を強化してくれます。

さらに、発酵食品の摂取により、抗炎症性サイトカイン(IL-10)の産生が増加し、花粉症などのアレルギー反応における炎症が軽減されます。

また、乳酸菌などがTレグ細胞を増加させることが報告されており、免疫の過剰反応を抑制する効果が期待できます。

■「味噌汁+納豆」コンビは腸に良い

発酵食品といってもいろいろありますが、中でも日本の伝統的発酵食品が腸内細菌叢に与える影響について、研究結果がいくつか報告されています。

味噌に豊富に含まれる乳酸菌が腸内細菌叢を改善し、腸のバリア機能を高めます。

日本研究者による研究で、味噌が腸内細菌叢に影響を及ぼし、腸粘膜の炎症を抑える働きがあることが証明されました。また、味噌タンパク質が発酵することで、善玉菌(ビフィズス菌、ラクトバチルス属)の増殖を促進したり、悪玉菌(クロストリジウム属)を抑制したりするほか、短鎖脂肪酸(SCFA)の増加によって抗炎症作用を発揮する可能性が示唆されています。

納豆

納豆に含まれる酵素の一種、ナットウキナーゼは腸内の炎症を抑える働きがあります。

納豆粉末の摂取が腸内細菌叢に与える影響を調査した研究があります。佐賀県江北町に住む205名を対象に、納豆粉末を2カ月間摂取させた結果、男女ともに、腸内環境を整える菌の一つであるビフィドバクテリウムが増加したことが報告されています。

特に、日常的に納豆を含む発酵食品を摂取する頻度が低く、ビフィドバクテリウムの存在量が少ない人で顕著な効果が見られました。

このビフィドバクテリウムは、前述の短鎖脂肪酸の生成、Tレグ細胞の活性化、腸粘膜の強化、抗炎症性サイトカインの分泌促進など、複数のメカニズムを通じて腸の炎症を抑える役割を果たします。

■甘酒はビフィズス菌を増やしてくれる

ぬか漬け

ぬか漬けは、乳酸菌が豊富で、腸内フローラを整える働きがあるといわれています。

ぬか漬けなどの発酵漬物が発酵過程で出現する主な乳酸菌として、ラクトコッカス属やラクトバチルス属があり、これらの菌が腸内環境の改善に寄与する可能性が示唆されています。

麹を使用した発酵食品は、腸内環境の改善に役立つとされています。

麹には、腸内善玉菌の養分となるイヌリンなどの食物繊維やオリゴ糖、代謝促進機能を持つビタミンB群が豊富に含まれており、これらが腸内環境を整える働きを持つと考えられています。

そして、米麹を発酵させた甘酒の摂取により、軽度の便秘を有する被験者の糞便中のビフィズス菌が増加したという報告もあり、酒粕と米麹を含む甘酒飲料には、ヒトの腸内細菌叢を改善する機能があると考えられています。

■キムチの乳酸菌は生きたまま腸に届く

キムチは、乳酸菌を豊富に含む発酵食品であり、腸内環境の改善を通じて花粉症の症状緩和に寄与する可能性があります。

比較免疫生物学を専門とする埼玉医科大学短期大学の和合治久名誉教授の報告では、キムチに含まれる乳酸菌が腸内環境を整え、花粉症の症状緩和に効果的であると述べられています。

他にも、キムチの発酵過程で生成される乳酸菌が、腸内フローラのバランスを改善し、免疫機能の調整に寄与することが報告されています。さらに、抗酸化作用や免疫調整作用を持ち、花粉症の症状軽減にも寄与する可能性があります。

また、キムチに含まれる植物性乳酸菌は、胃酸に強く、生きたまま腸に届くとされ、腸内の悪玉菌を抑制し、善玉菌が増えやすい環境を整えてくれるので、免疫バランスの調整や炎症の抑制が期待できます。

■ビタミンD3との合わせ技が有効

花粉症対策として、ビタミンD3の摂取も有効です。しらすやイクラ、紅鮭といった魚介類のほか、卵黄やキクラゲなどのキノコ類に多く含まれているビタミンD3は、腸管のバリア機能を強化する働きがあります。

その鍵となるのが、腸の上皮細胞同士をつなぐタイトジャンクション(tight junctions)という構造です。腸の上皮細胞同士を密着させ、未消化の食物や病原菌、有害物質が血流に侵入するのを防ぎます。

「腸管漏出症候群(リーキーガット症候群)」の状態では、このタイトジャンクションが緩み、炎症を引き起こしやすくなります。ビタミンD3は、タイトジャンクションを構成するタンパク質(オクルディン、クローディン)の発現を増加させ、腸管のバリア機能を強化します。これにより、腸粘膜の透過性が低下し、炎症性物質の侵入を抑制することで、アレルギー症状の悪化を防ぎます。

また、ビタミンD3の血中濃度が低いとアレルギー症状が悪化しやすいことが報告されています。さらに、ビタミンD3は、Tレグ細胞の活性化を促し、免疫反応を抑制する効果があるため、味噌や納豆、麹など発酵食品と組み合わせることで、より効果的な花粉症対策が可能になります。

■日本の伝統食品で快適な春を

発酵食品は食材としてだけでなく、調味料としても取り入れやすいのが特徴です。私の病院でも紹介している簡単で美味しいレシピをご紹介しましょう。

●鶏こうじハム

〃椶爐容(1枚)の皮を取り除き、観音開きにして、厚さを均一にする。

∧歛限泙法鶏むね肉、甘酒(大さじ1)、塩こうじ(大さじ1)を入れてよく揉み込み、冷蔵庫で一晩漬けておく。

ラップを大きめに広げ、鶏むね肉を置いて手前から巻いていき、キャンディの形にぴっちりと包む。

い燭辰廚蠅里湯を沸かし、包んだ鶏むね肉を5分茹でる。

ゲ个鮖澆瓩董△修里泙淮笋泙后よく冷やしてカットする。

(レシピ出典:梶尚志『え、うちの子って栄養失調だったの?』みらいパブリッシング)

今回は、日本古来より食べ継がれてきた発酵食品には、国民病と言われる花粉症のつらい症状を和らげる作用が期待できることをお伝えしました。身近な発酵食品を日常の食生活に取り入れ、より快適な春を迎えましょう。

