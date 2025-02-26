NHK¡õÌ±Êü³Æ¶É¡¢¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡¥³¥é¥ÜºÂÃÌ²ñ¤â¡Ú½Ð±é¼Ô¡õ³Æ¶É¼è¤êÁÈ¤ß°ìÍ÷¡Û
¡¡NHK¤ÈÌ±Êü³Æ¶É¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢TOKYO MX¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¡Ê3·î8Æü¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ä·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾ðÊó¤òÊüÁ÷¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¡ô¤³¤ì¤¬»ä¤À¤«¤é¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¡ô¤³¤ì¤¬»ä¤À¤«¤é¡×¥í¥´
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï3·î¤Î1¥ö·î´Ö¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤äÂÎ¤È¿´¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ²ò·è¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉý¹¤¯È¯¿®¡£¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤È½Ð±é¼Ô¤Î¿Í¸¢¡¦¿Í³Ê¤òÂº½Å¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë°ìÁØ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡7¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¸Íý¡¢¹¹Ç¯´ü¡¢¿çÌ²¡¢ÂÎ¤È¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤È¿´¤Î·ò¹¯¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¡£¡ÖÂÎ¤È¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¡¦À¸¤¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¡Ä¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÁªÂò¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£
¢£ºÂÃÌ²ñ½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¾®ÎÓÀé·Ã¡ÊNHK¡Ë¡ÖÇº¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¥³¥³¥í¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ÂìºÚ·î¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¡È¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯µïÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ÎÓÈþº»´õ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡ÖÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¼Ä¸¶ÍüºÚ¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ÖÇº¤ß¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¦µ¤¤¢¤ë°ìÊâ¡£³§¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
º´¡¹ÌÚÌÀ»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë¤·¤ó¤É¤¤´ü´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
ÅçÅÄºÌ²Æ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë¹¹Ç¯´ü¡ªÂÎ¤â¿´¤âÁ´Á³°ã¤¦¡ªÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¹¹Ç¯´ü¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×
ÅÄÃæÍÛÆî¡ÊTOKYO MX¡Ë¡ÖË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢£³Æ¶É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß°ìÍ÷
¡ÚNHK¡Û
BS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¹ðÈ¯¡Á¥³¥½¥Ü¡¡ÀË½ÎÏ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î25Ç¯¡Á¡Ù¡Ê3·î6Æü¡¡¸å10¡§45¡Ë
¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡¶Ë´¨¤ÎÄ®¤ËÇ®¶¸¤ò¡Á¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬Ì´¤ò¤¯¤ì¤¿¡Á¡Ù¡Ê3·î8Æü¡¡¸å7¡§30¡Ë
¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¡¡´õË¾¤Ë¶î¤±¤ë¡¡¾®»ù²Ê°å¡¦¾ã³²»ù»Ù±ç¡¦¸øÊ¸ÏÂ»Ò¡Ù¡Ê3·î20Æü¡¡¸å10¡§45¡Ë
E¥Æ¥ì¡Ø¤º¤Ã¤È¡¢¿Æ»Ò¤Î¤½¤Ð¤Ç¡Á»Ò°é¤ÆÈÖÁÈ¤¬¸«¤Ä¤á¤¿65Ç¯¡Á¡Ù¡Ê3·î26Æü¡¡¸å10¡§00¡Ë
ETVÆÃ½¸¡Ø¥·¥ê¡¼¥º¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÈÅìÂç¡¡Âè2²ó¡¡½÷»Ò³ØÀ¸2³ä¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡ÁÀÖÌç¤ÎÆâ¤È³°¤Î¥ê¥¢¥ë¡Á¡Ù¡Ê3·î29Æü¡¡¸å11¡§00¡Ë
¡ÚÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Û»²²ÃÈÖÁÈ
¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¡Ønews every.¡Ù¡Ønews zero¡Ù¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¡¡¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ØÆü¥Æ¥ìNEWS24¡Ù¡ØÆü¥Æ¥ìNEWS NNN¡Ù
¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û
¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡²Ö¤Î¤ì¤ó¡Ù¡Ê3·î8Æü¡Ë
¡ÚTBS¡Û
¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤ÎÁ°¸å¤Ë¡ÖTBS CROSS DIG with Bloomberg¡×¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¡£¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î¿Í¸¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡ÖTBS CROSS DIG with Bloomberg¡×Æâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö1on1¡×¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î´ë¶È¤ÎESG¤Î¹ÔÊý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ä¸¶ÍüºÚTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥²¥¹¥È¤ÎÂÐÃÌ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Û
¡ØWBS¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë¡Ù¤ä·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ100¡ó¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢À¸Íý¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£
¡Ø¥Æ¥ìÅì¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ù¡Ê3·î8Æü¡¡¸å4¡§00¡Ë½Ð±é¡§¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢peco¡¢°ðÍÕ²ÄÆà»Ò¡Ê»ºÉØ¿Í²Ê°å¡Ë
¡ÚTOKYO MX¡Û
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢½÷À¤Î¡È·ò¹¯¤ÊÀ¸¤Êý¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏÃÂê¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤ª¤Ï¥ê¥Ê¡ª¡Ù¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡ØËÙ½á Live Junction¡Ù¡ØÅÄÂ¼½ß¤Î¿Ö¤¤¿¤¤ÊüÂê¡ª¡Ù¡ØÆüÍË¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë2 Å·»ÈÊÓ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¡ô¤³¤ì¤¬»ä¤À¤«¤é¡×¥í¥´
¡¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï3·î¤Î1¥ö·î´Ö¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤äÂÎ¤È¿´¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ²ò·è¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉý¹¤¯È¯¿®¡£¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢À¸¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¿¥¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤È½Ð±é¼Ô¤Î¿Í¸¢¡¦¿Í³Ê¤òÂº½Å¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë°ìÁØ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£ºÂÃÌ²ñ½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¾®ÎÓÀé·Ã¡ÊNHK¡Ë¡ÖÇº¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¥³¥³¥í¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¡¢ÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ÂìºÚ·î¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¡È¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡É¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¯µïÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
ÎÓÈþº»´õ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡ÖÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¼Ä¸¶ÍüºÚ¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ÖÇº¤ß¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ¦µ¤¤¢¤ë°ìÊâ¡£³§¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«ÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
º´¡¹ÌÚÌÀ»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë¤·¤ó¤É¤¤´ü´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
ÅçÅÄºÌ²Æ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡Öº£¤Þ¤µ¤Ë¹¹Ç¯´ü¡ªÂÎ¤â¿´¤âÁ´Á³°ã¤¦¡ªÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¹¹Ç¯´ü¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×
ÅÄÃæÍÛÆî¡ÊTOKYO MX¡Ë¡ÖË»¤·¤¤Æü¡¹¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢£³Æ¶É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß°ìÍ÷
¡ÚNHK¡Û
BS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¹ðÈ¯¡Á¥³¥½¥Ü¡¡ÀË½ÎÏ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î25Ç¯¡Á¡Ù¡Ê3·î6Æü¡¡¸å10¡§45¡Ë
¡Ø¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈX¡ÁÄ©Àï¼Ô¤¿¤Á¡Á¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡¶Ë´¨¤ÎÄ®¤ËÇ®¶¸¤ò¡Á¤¸¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬Ì´¤ò¤¯¤ì¤¿¡Á¡Ù¡Ê3·î8Æü¡¡¸å7¡§30¡Ë
¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¡¡´õË¾¤Ë¶î¤±¤ë¡¡¾®»ù²Ê°å¡¦¾ã³²»ù»Ù±ç¡¦¸øÊ¸ÏÂ»Ò¡Ù¡Ê3·î20Æü¡¡¸å10¡§45¡Ë
E¥Æ¥ì¡Ø¤º¤Ã¤È¡¢¿Æ»Ò¤Î¤½¤Ð¤Ç¡Á»Ò°é¤ÆÈÖÁÈ¤¬¸«¤Ä¤á¤¿65Ç¯¡Á¡Ù¡Ê3·î26Æü¡¡¸å10¡§00¡Ë
ETVÆÃ½¸¡Ø¥·¥ê¡¼¥º¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÈÅìÂç¡¡Âè2²ó¡¡½÷»Ò³ØÀ¸2³ä¤ÎÌä¤¤¤«¤±¡ÁÀÖÌç¤ÎÆâ¤È³°¤Î¥ê¥¢¥ë¡Á¡Ù¡Ê3·î29Æü¡¡¸å11¡§00¡Ë
¡ÚÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Û»²²ÃÈÖÁÈ
¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¡Ønews every.¡Ù¡Ønews zero¡Ù¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¡¡¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ØÆü¥Æ¥ìNEWS24¡Ù¡ØÆü¥Æ¥ìNEWS NNN¡Ù
¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û
¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡²Ö¤Î¤ì¤ó¡Ù¡Ê3·î8Æü¡Ë
¡ÚTBS¡Û
¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Ç¡¼¡×¤ÎÁ°¸å¤Ë¡ÖTBS CROSS DIG with Bloomberg¡×¤ÎYouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÇÛ¿®¡£¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤Î¿Í¸¢¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡ÖTBS CROSS DIG with Bloomberg¡×Æâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ö1on1¡×¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î´ë¶È¤ÎESG¤Î¹ÔÊý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¼Ä¸¶ÍüºÚTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¥²¥¹¥È¤ÎÂÐÃÌ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Û
¡ØWBS¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ë¡Ù¤ä·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ100¡ó¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢À¸Íý¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£
¡Ø¥Æ¥ìÅì¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ù¡Ê3·î8Æü¡¡¸å4¡§00¡Ë½Ð±é¡§¹õÂô¤«¤º¤³¡Ê¿¹»°Ãæ¡Ë¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢peco¡¢°ðÍÕ²ÄÆà»Ò¡Ê»ºÉØ¿Í²Ê°å¡Ë
¡ÚTOKYO MX¡Û
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢½÷À¤Î¡È·ò¹¯¤ÊÀ¸¤Êý¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏÃÂê¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¤ª¤Ï¥ê¥Ê¡ª¡Ù¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡ØËÙ½á Live Junction¡Ù¡ØÅÄÂ¼½ß¤Î¿Ö¤¤¿¤¤ÊüÂê¡ª¡Ù¡ØÆüÍË¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë2 Å·»ÈÊÓ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£