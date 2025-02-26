°ñ¾ë¡¦¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¡¡ÃËÀ2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»Ô¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤à2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢¤Ä¤¯¤Ð¤ß¤é¤¤»ÔÀÄ¸Å¿·ÅÄ¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð²ÐÄ¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢²È¤ÎÁ´ÂÎ¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤â¥Ý¥ó¥×¼Ö10Âæ¤Û¤É¤Ç¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤à90Âå¤ÎÃËÀ¤È60Âå¤ÎÃËÀ¤¢¤ï¤»¤Æ2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î¼éÃ«±Ø¤«¤éËÌÅì¤Ë3¥¥í¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£