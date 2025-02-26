Vicoustic、調音パネルのエントリーモデル。2枚組で9800円から
Cinema Round + Flexi A50 + Super Bass 90 Ultimate Edition
ジェネレックは、Vicoustic調音パネルのエントリーモデルで日本限定パッケージの「Flexi A50 Lite Edition」「Cinema Round Lite Edition」「Super Bass 90 Lite Edition」と、モジュール式吸音パネル・システム「Flexi Wall」を発売する。価格は各オープン。直販価格は以下の通り。
Flexi A50 Lite Editionは、科学的に素材/ 吸音面/ 厚さなどを組み合わせたデザインにより、特に中高域の初期反射に効果が得られるという。設置が容易な595mm正方形デザインで、重量は400g。
Flexi A50 Lite Edition
Cinema Round Lite Editionは、主に中高域の周波数に効果を発揮し、壁の表面から数センチのところに配置することで、中域周波数の抑制と低域周波数を改善できるという。595mm正方形デザインで、重量は500g。
Cinema Round Lite Edition
Super Bass 90 Lite Editionは、低域周波数に対して効果が得られるとし、独自のポリウレタン・フォームとユニークな形状により、音波の反響が引き起こす作用を最小限に抑えられる。外形寸法は600×300×340mm。重量は900g。
Super Bass 90 Lite Edition
Flexi Wallは、リスニングルームや音楽制作スペースの音響を一変させることができるとするポータブルなモジュール式吸音パネルシステム。Flexi A50パネル9枚、ポール18本、ベース3台で構成され、部屋全体からスポット対応までフレキシブルにセットアップできる。外形寸法は595×200×625/1220/1815mm。
Flexi Wall