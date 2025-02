株式会社ブシロードミュージックは、26日22時より、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、MyGO!!!!!「潜在表明」を公開する。アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第525回として、次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」より、2023年6月から放送されたTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」、および放送中のTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」に登場するバンド「MyGO!!!!!」の演奏を公開。

■MyGO!!!!! コメント生きている中で辛いことだったり、苦しいこと、自分にしか感じられない思いがたくさんあると思いますが、MyGO!!!!!には、迷いながらでも、抱えながらでも進んでいくという音楽がたくさんありますので、MyGO!!!!!の楽曲で、皆さんの心を支えられたらなと思っています。(Vo.燈役 羊宮妃那)■MyGO!!!!!とはアニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」より、"現実(リアル)"と"仮想(キャラクター)"が同期するバンド・MyGO!!!!!(読み:マイゴ)。2023年6月よりバンドリ!プロジェクトのアニメ新シリーズである「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」を放送。2024年に同作の再編集劇場版となる劇場版「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」「後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」を上映。現在、「It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が好評放送中。MyGO!!!!!メンバーも引き続き登場し、作中の重要な役割を担っている。「THE FIRST TAKE」にて披露する楽曲「潜在表明」は、エモーショナルなポエトリーリーディングが印象的な一曲。MyGO!!!!!メンバー燈(CV:羊宮妃那)愛音(CV:立石凛)楽奈(CV:青木陽菜)そよ(CV:小日向美香)立希(CV:林鼓子)