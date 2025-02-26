BanG Dream!（バンドリ！）発バンド“MyGO!!!!!”『THE FIRST TAKE』で一発撮りパフォーマンスを披露
■「MyGO!!!!!の楽曲で、皆さんの心を支えられたらなと思っています」（Vo燈役 羊宮妃那）
MyGO!!!!!が2月26日22時プレミア公開のYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）第525回に登場し、「潜在表明」の一発撮りパフォーマンスを披露。
MyGO!!!!!は、次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』より、2023年6月から放送されたTVアニメ『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』、および放送中のTVアニメ『BanG Dream! Ave Mujica』に登場するバンド。ぜひチェックしてみよう。
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
バンドリ！公式サイト
https://bang-dream.com