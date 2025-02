ムーミンバレーパークの季節限定イベントとして、春の訪れを祝う「SPRING FESTIVAL」を開催。

また、人気のライブエンターテイメントショー「勇気を知った少女 〜ムーミン谷の仲間たちより〜」の再演や、「ムーミン谷のイルミネーションパレード」の特別開催、春の夜空を彩る「ムーミン谷の湖上花火〜春〜」など、多彩なコンテンツが登場します☆

ムーミンバレーパーク「SPRING FESTIVAL(スプリングフェスティバル)」2025

開催期間:2025年3月1日(土)〜4月6日(日)

ムーミンバレーパークにて、春の訪れを祝う期間限定イベント「SPRING FESTIVAL」を開催。

長い冬を冬眠して過ごすムーミン一家にとって、春の訪れは待ち遠しいもの。

パーク内には約2,000 本のルピナスをはじめとする色鮮やかな花々が咲き誇り、バルーンやガーランドの装飾とともに、一足早い春の景色を華やかに演出します。

また、人気のライブエンターテイメントショー「勇気を知った少女 〜ムーミン谷の仲間たちより〜」の再演も決定!

さらに「ムーミン谷のイルミネーションパレード」の特別開催、春の夜空を彩る「ムーミン谷の湖上花火〜春〜」など、多彩な企画が目白押しです。

さらに、展示施設「コケムス」では、パークの魅力に触れる音声ガイド「〜ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンとめぐるアートと物語の世界」が楽しめるなど、見どころが満載。

※開花は季節、天候により異なります

ムーミンバレーパークオリジナル「ムーミンせんべい」プレゼント

プレゼント日:2025年3月15日(土)、16 日(日)

プレゼント品:ムーミンバレーパークオリジナル「ムーミンせんべい」

対象:当日ムーミンバレーパークに来園された方

限定数量:先着500名 ※ひとり1つ限り

配布時間:10:00〜

配布場所:はじまりの入り江エリア

3月15日と16日の日間限定で、ムーミンバレーパークオリジナルの「ムーミンせんべい」をプレゼント。

「ムーミン」をかたどったおせんべいが先着500名にプレゼントされます。

※数に限りあるため、無くなり次第配布終了となります

土日祝日限定ライブエンターテイメントショー「勇気を知った少女 〜ムーミン谷の仲間たちより〜」

公演日:2025年3月15日(土)からの毎週土日祝日

公演時間:約30分/11:30・15:00 の1日2回

2021年に惜しまれつつ終了した、「ムーミン」とその仲間たちによるライブエンターテインメントショー「勇気を知った少女 〜ムーミン谷の仲間たちより〜」

多くの再演希望の声を受け、2024年夏に屋内型ショーとしてリバイバルされ、そして今回、エンマの劇場にて待望の再演が決定しました。

おばさんからひどくいじめられて姿が見えなくなってしまった「ニンニ」は、ムーミン一家の愛と温かいもてなしで少しずつ自分を取り戻していきます。

訪れるゲストが、自身の日常を思い浮かべながら大切なものをショーを通して見つけていただけるストーリーです。

※季節や天候により時間の変更や中止となる場合があります

※鑑賞方法は天候や混雑状況などにより予告なく変更になる場合があります

復活開催「ムーミン谷のイルミネーションパレード」

開催日:2025年3月15日(土)・16日(日)の2日間限定

開催時間:18:00〜約20分間

この冬、大好評を博した幻想的な「ムーミン谷のイルミネーションパレード」が2日間限定で復活!

冷気をまとい孤独にさまよう「モラン」が夜のムーミン谷に現れ、ムーミンと心を通わせていく様子を、美しい光と音楽で描きます。

「モラン」と心を通わせた「ムーミン」たちが繰り広げる、キャラクターたちとともに特別なひとときを楽しめるパレードです。

※天候により中止となる場合があります

ムーミン谷の湖上花火大会〜春〜

開催日:2025年3月1日(土)からの毎週土日祝日

開催時間:18:30〜約5分間 ※2025年3月16日(日)開業記念日は 18:30〜約15分間

心地よい春の風が吹き抜ける夜、ライトアップされた春爛漫のムーミンバレーパークを背景に実施される「ムーミン谷の湖上花火大会〜春〜」

ムーミンの物語から飛び出したような色鮮やかな花々のように、春の夜空と湖面を美しく染め上げる華やかな湖上花火が、オリジナルソングに合わせて間近で打ち上がります。

そして3月16日(日)の開業記念日には、さらにスペシャルバージョンを実施!

湖上に加えて山からも花火が打ち上がり、夜空を包み込むような壮大な演出で、忘れられない春の夜をお届けします。

※少雨決行、強風荒天中止

ムーミン谷のスケートリンク

開催期間:開催中〜4月6日(日)まで

営業時間:

・平日11:00〜16:00(最終受付15:30)

・土日祝11:00〜18:25(最終受付18:00)

※土日祝のみ20分間の入れ替え制となります

※受付は現地にて実施されます

※強風、天候等の都合により営業中止となる可能性があります

料金:無料

※ムーミンバレーパークの入園には別途「1デーパス」が必要となります

対象:4歳〜滑走可能

※未就学児のみでの体験は不可。18歳以上の保護者の方が必ず受付を行い、免責事項に記入ください

(保護者とは「親、または20歳以上の親に代わる者」とムーミンバレーパークが判断された方)

レンタル備品:無料

レンタル品:スケート靴(15cm〜29 cm)・手袋・ヘルメット・プロテクター

入園者は誰でも無料で滑れる、手ぶらで楽しむ「ムーミン谷のスケートリンク」

「ムーミン谷のスケートリンク」は、「SPRING FESTIVAL」期間中も楽しむことができます。

フード:限定アートラテ「SPRING FESTIVAL」デザイン

価格:980円(税込)

販売開始日:2025年3月1日(土)〜

販売店舗:コケムス 2階「ライブラリー カフェ」

シーズナルイベントごとに大人気のアートラテに「SPRING FESTIVAL」イベント限定デザインが登場。

花畑の中でお花を摘む「ムーミン」が描かれています。

ショップ:「リトルミイの店」がリトルミイフェア仕様に

開催日:2025年3月1日(土)〜

画像スイーツ:カラフルチョコレート(リトルミイ)価格:1,600 円(税込)

開催場所:ムーミン谷エリア「リトルミイの店」

3(ミ)月 1(イ)日にちなんで「リトルミイフェア」を開催!

春の訪れを楽しむような「リトルミイ」とお花をモチーフにしたデザインシリーズがムーミンバレーパークにも登場します。

ほかにも「SPRING FESTIVAL」限定のメニューやグッズも登場予定。

春を彩る特別なラインナップを楽しむことができます☆

ムーミン谷の音声ガイド「ムーミンとめぐるアートと物語の世界」

体験開始日:2025年3月1日(土)〜

体験場所:ムーミンバレーパーク内 展示施設「KOKEMUS」(コケムス)

スポット数:全12スポット(Live Spot:7スポット/Information Spot:5スポット)

2024年11月に導入された「ムーミン谷の音声ガイド」は、ムーミンバレーパークを訪れるすべての方が楽しめる、新感覚 の音声ガイド。

「〜ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンと冒険さんぽ」では、手持ちのスマートフォンを使用し、ソ ニーの Sound AR(現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験)サービス「Locatone(ロケトーン)」を使って、ムーミントロールとナビゲーターとともに、パーク内のスポットを自由に巡りながら、ムーミンの物語の世界に浸ることができます。

さらに、動きに連動した音の演出や、AR カメラ機能を使った記念撮影など、楽しみ方もさまざまです。

そして、今回新たに「〜ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンとめぐるアートと物語の世界」が登場!

今回の舞台はフィンランド語で「体験」を意味する展示施設「コケムス」です。

ムーミントロールとともに館内を巡りながら、物語の魅力と原作者トーベ・ヤンソンの芸術の世界をより深く楽しめます。

7つのLive Spotでは、まるで物語の中に入り込んだかのような臨場感あふれる体験を、5つのInformation Spotでは、トーベ・ヤンソン氏の創作の背景について知ることができます。

全12か所のスポットに設置されたQRコードを読み込むことで、ガイドを楽しみながら、アートと物語が交差するムーミンの世界を巡ることができます。

ムーミントロール役の声優・戸松遥さんがナビゲートする、より臨場感あふれるガイド

「〜ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンとめぐるアートと物語の世界」では、ムーミントロール役の声優・戸松 遥さんがナビゲーターを担当。

魅力的な声で、より臨場感あふれるガイドをお届けします。

ムーミントロール役・ナビゲーター:戸松 遥さん プロフィール

アニメ、ゲーム、吹替など幅広い作品のヒロインや主人公を演じている、ムーミントロール役・ナビゲーターの戸松遥さん。

第3回「声優アワード」新人女優賞と第7回「声優アワード」助演女優賞を受賞されています。

主な出演作品は、「妖怪ウォッチ」ケータ役、「獣電戦隊キョウリュウジャー」キャンデリラ役、「ハピネスチャージプリキュア!」氷川いおな/キュアフォーチュン役、「ソードアート・オンライン」アスナ/結城明日奈役などです。

「〜ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンと冒険さんぽ」ボイスキャスト

ムーミントロール役:英語・韓国語 谷 始央理 Shiori Tani、中国 岩井 映美里 Emiri Iwai

ナビゲーター:英語 佐藤 聴成 Akinari Sato、韓国語 金 洸玄 Kwangyon kim

中国語 朱 家勇 Kayu Shu

「〜ムーミン谷の音声ガイド〜ムーミンとめぐるアートと物語の世界」ボイスキャスト

ムーミントロール役・ナビゲーター ほか:英語・韓国語 谷 始央理 Shiori Tani

中国語 岩井 映美里 Emiri Iwai

2025年3月16日で開業6周年を迎える「ムーミンバレーパーク」

心躍る華やかな景色とともに、より一層賑わいを増すムーミンバレーパークで、春ならではのひとときが楽しめます。

春の訪れを祝う「SPRING FESTIVAL(スプリングフェスティバル)」は、2025年3月1日より開催です☆

