グローバルTOPパートナーシップを発表！IOC／TCL

国際オリンピック委員会(IOC)は、世界的なテクノロジー企業TCLとの2032年までのワールドワイド・オリンピック・パートナーシップを発表しました。

TCLは、家庭用オーディオ・ビジュアル機器および家庭用電化製品部門のワールドワイド・オリンピック/パラリンピック・オフィシャル・パートナーとなります。

TCLの製品は、オリンピック/パラリンピックのデジタル・ディスプレイからオリンピック村の家電製品に至るまで、ファンやアスリートに新しい体験を提供します。

この新しいパートナーシップを通じて、両団体はまた、革新的なマーケティング・キャンペーンを通じて、オリンピックとパラリンピックの魅力を世界中の何十億ものファンに届けるために協力します。

TCLは、IOCが「五輪AIアジェンダ」を推進する上で、会場内および自宅でのファンやアスリートの体験のサポートなど、重要な役割を果たすことになります。

協定の結果、IOCは受け取った収入を再配分し、2032年まで、すべての国内オリンピック委員会とその選手団、さらにオリンピック競技大会とユースオリンピック競技大会の組織委員会を含む、世界中のスポーツ組織に財政支援を提供します。

中国・北京の象徴的な「ウォーターキューブ(水立方)」(2008年北京大会)/「アイスキューブ(氷立方)」(2022年北京大会)会場で開催された発表式典で、トーマス・バッハIOC会長は次のように述べています:「IOCは、テレビおよび家庭用品業界の世界的リーダーであるTCL社との新たなパートナーシップを発表できることをうれしく思います。

TCLは、世界中のスポーツを支援してきた長い歴史があり、オリンピックは最も偉大で、最も感動的な世界的スポーツの舞台であることから、感動を創造するという野心を新たな高みへと導こうとしています。」

TCLの創業者兼会長である李東生氏は、次のように述べています:「ワールドワイド・オリンピック/パラリンピック・パートナーになれたことを光栄に思います。

世界をリードするテクノロジー・ブランドとして、TCLは常に『Inspire Greatness(感動を創造する)』に努めてきました。

オリンピックは世界中の何十億という人々に感動を与えます。

このパートナーシップを通じて、TCLの多様なイノベーションはオリンピックを支援し、世界中の視聴者に卓越した体験を提供します。

TCLは今後も企業の社会的責任を果たし、オリンピックの持続可能な開発目標を支援し、より良い未来を創造していきます。

」

TCLは数十年にわたり、複数のパートナーシップを通じて世界中のスポーツをサポートしてきました。

オリンピック/パラリンピックにおいて、TCLはスマート・ディスプレイ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、ドアロック、オーディオ・システム、プロジェクター、TCL RayNeoスマート・グラスなど、さまざまなインテリジェント・イノベーションを提供することで、新しいビジュアルとライフスタイル体験を可能にします。

1981年に設立されたTCLは、「先進技術による持続可能でコネクテッドな未来の構築」にコミットしており、次世代のインテリジェントな体験を可能にすることで、スマートで健康的なライフスタイルに力を与えることに専念しています。

世界中に46の研究開発センターと38の製造拠点を擁するTCLは、160以上の国と地域で事業を展開し、世界的に競争力のある技術ブランドとしての地位を固めています。

IOC収入・商業パートナーシップ委員会のJiri Kejval委員長は、次のように述べています:「TCLは業界のグローバル・リーダーであり、世界で最も急成長しているブランドの1つです。

TOPプログラムは、オリンピックの世界的な広がりと価値を基盤に、比類ないマーケティング・プラットフォームを世界の一流ブランドやマーケッターに提供し続けています。

それを証明するのが、TCLがTOPパートナーの仲間入りを果たしたという本日の発表です。」

国際オリンピック委員会は、スポーツを通じてより良い世界を築くことを目的とする、ボランティアで構成された非営利の市民的非政府国際組織です。

同団体は収入の90パーセント以上をスポーツ界全体に再分配しています。

これは、毎日420万米ドル相当が世界中のあらゆるレベルのアスリートやスポーツ団体の支援に充てられていることを意味します。

