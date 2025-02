条件(価格・性能など)次第で検討する回答が多数！IoTコンサルティング「iPhone 16e」購入意識調査結果

IoTコンサルティングは、スマホや格安SIMに関する情報を正直にお届けするメディア「正直スマホ」にて、2025年春の発売が噂されていたiPhone SE(第4世代)に関する購入意識調査の結果を発表しました。

IoTコンサルティング「iPhone 16e」購入意識調査結果

集計期間: 2025年2月12日〜2月26日

(ただし、目標回答数500件に到達したため、2月17日に締め切りました)

対象 : インターネットアンケートの20代以下〜60代以上の男女500名

IoTコンサルティングは、スマホや格安SIMに関する情報を正直にお届けするメディア「正直スマホ」にて、2025年春の発売が噂されていたiPhone SE(第4世代)に関する購入意識調査の結果を発表。

【名称について】

この調査は、Appleの正式発表前に「iPhone SE(第4世代)」として実施しましたが、2025年2月20日の最新情報によると、当該モデルは「iPhone 16e」と発表されました。

アンケートでは「iPhone SE(第4世代)」の名称で質問していますが、名称が変更された点をご了承ください。

正直スマホでは、スマホの情報を取り扱うメディアという観点から、新型iPhoneに関心のあるユーザーがどのように考えているのかを把握するためにアンケートを実施しました。

※当該アンケートは正式な名称が明らかになる前の2025年2月12日〜17日(当初2月26日までの予定)にて行っています。

■iPhone SE(第4世代)の購入意識調査に関するアンケート回答者

<性別>

男性:217名

女性:283名

<年齢層>

20代以下:89名

30代 :205名

40代 :145名

50代 :49名

60代以上:12名

今回の調査では、男性217名、女性283名の合計500名の男女を対象とし、主に30代〜40代の方を中心に回答結果を得られました。

■現在利用中のスマホは?

iPhone SE(第4世代)購入意識調査1

iPhone :389名(77.8%)

Android :108名(21.6%)

その他/わからない:3名(0.6%)

現在利用中のスマホについて聞いたところ、389名がiPhoneの利用者、108名がAndroidの利用者でした。

約78%がiPhoneを利用していることから、iPhoneの人気が高いことがわかります。

■最後に他社へ乗り換えもしくは機種変更した時期は?

iPhone SE(第4世代)購入意識調査2

1年以内 :119名(23.8%)

2年以内 :156名(31.2%)

3年以上前 :217名(43.4%)

一度もスマホを変えたことがない:8名(1.6%)

最後に他社へ乗り換えもしくは機種変更した時期を聞いたところ、119名が「1年以内」、156名が「2年以内」と回答しました。

「3年以上前」と回答したのは217人で全体の約43%を占めることから、最近のスマホの性能向上や通信費節約志向などもあり「壊れるまで使う」傾向の人が一定数いると考えられます。

■iPhone SE(第4世代)の購入を検討しますか?

iPhone SE(第4世代)購入意識調査3

すぐに購入する可能性が高い :22名(4.4%)

条件(価格・性能など)次第で検討する:277名(55.4%)

購入しない予定 :114名(22.8%)

まだ決められない/わからない :87名(17.4%)

iPhone SE(第4世代)の購入を検討するか聞いたところ、22名の方が「すぐに購入する可能性が高い」、277名の方が「条件(価格・性能など)次第で検討する」と回答しました。

両者を合わせると約60%の方が前向きに購入を検討しており、iPhone SE(第4世代)への関心は高いといえます。

■iPhone SE(第4世代)に期待するポイントは?

iPhone SE(第4世代)購入意識調査4

価格と性能のバランス(コストパフォーマンス) :268名(53.6%)

バッテリーの持ち・充電速度の向上 :106名(21.2%)

新型チップ(A18など)を搭載した高性能 :41名(8.2%)

高画素カメラ(48MPなど)による撮影性能向上 :36名(7.2%)

大きな有機EL(OLED)ディスプレイやデザインの刷新:22名(4.4%)

USB-Cポートへの移行 :20名(4.0%)

その他 :7名(1.4%)

iPhone SE(第4世代)に期待するポイントを聞いたところ、268名の方が「価格と性能のバランス(コストパフォーマンス)」と回答しました。

iPhone SEシリーズは、もともと「手頃な価格で最新のチップやiOSに対応するモデル」として人気があるため、今回のiPhone SE(第4世代)も引き続きお得感を期待する声が多いと考えられます。

106名の方が「バッテリーの持ち・充電速度の向上」と回答したことから、バッテリー関連の改善にも強いニーズがあります。

また、その他と回答した方は、指紋認証があるかどうかや、iPhone SE(第3世代)と比べてサイズ感はどうなのかを気にしている方がいました。

■iPhone SE(第4世代)のスタート価格が8万円なら購入を検討する?

iPhone SE(第4世代)購入意識調査5

ぜひ購入したい :165名(33.0%)

どちらともいえない:218名(43.6%)

購入を検討しない :117名(23.4%)

iPhone SE(第4世代)のスタート価格が8万円なら購入を検討するか聞いたところ、165名の方が「ぜひ購入したい」と回答しました。

iPhone SEシリーズに求められている「手頃な価格で最新のiOSやチップを使える」点が、この層にとって魅力的に映っていると言えます。

「どちらともいえない」と回答したのは218名で、約4割強のユーザーは現時点で判断を保留している状況です。

実際の販売価格や性能・デザインなどの詳細情報が確定しなければ「購入したい」とまでは言えないものの、「価格次第では検討しても良い」と考えている可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 条件(価格・性能など)次第で検討する回答が多数!IoTコンサルティング「iPhone 16e」購入意識調査結果 appeared first on Dtimes.