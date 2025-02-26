『ytv漫才新人賞決定戦』審査員・出場者・MCなど出そろう 3・2決戦、全国へ生配信あり【一覧】
読売テレビ『マウスコンピューターpresents 第14回 ytv漫才新人賞決定戦』（3月2日開催、後3：00〜5：30 ※関西ローカル生放送・TVer生配信）の審査員が26日、発表された。
【一覧】『第14回ytv漫才新人賞決定戦』の出場者
審査員は、ハイヒール・リンゴ、ザ・プラン9・お〜い！久馬、ハリウッドザコシショウ、フットボールアワー・岩尾望、霜降り明星・粗品に決まった。粗品は、2017年度の第7回大会王者で、自身初めてお笑い賞レースの審査員を務める。
決定戦には、ぐろう、タチマチ、マーメイド、翠星チークダンス、マーティー
、フースーヤ、オーパスツーが進出を決めている。
MCはブラックマヨネーズ、進行は佐藤佳奈アナウンサー。また、読売テレビ本社1階に新人賞暫定BOXを設置し、パブリックビューイング会場として一般開放（状況によっては人数制限あり）。藤崎マーケットと昨年度王者の空前メテオが暫定BOXのMCを担当する。
当日の読売テレビは、漫才まみれの特別な１日「漫才まみれるDay」とし、午後2時から『漫才Lovers』と『ytv漫才新人賞決定戦』をトータル3時間半にわたり連続放送する。
【番組名】
マウスコンピューターpresents 第14回ytv漫才新人賞決定戦
【放送日時】
2025年3月2日（日）午後3時〜5時30分（関西ローカル生放送＆TVer同時配信）
【出演】
MC：ブラックマヨネーズ
進行：佐藤佳奈（ytvアナウンサー）
暫定BOX：藤崎マーケット、空前メテオ
【審査員】
ハイヒール・リンゴ
ザ・プラン9・お〜い！久馬
ハリウッドザコシショウ
フットボールアワー・岩尾望
霜降り明星・粗品
【漫才（新人賞出場者以外）】
空前メテオ
【新人賞漫才】（出番順）
（1）ぐろう
（2）タチマチ
（3）マーメイド
（4）翠星チークダンス
（5）マーティー
（6）フースーヤ
（7）オーパスツー
【一覧】『第14回ytv漫才新人賞決定戦』の出場者
審査員は、ハイヒール・リンゴ、ザ・プラン9・お〜い！久馬、ハリウッドザコシショウ、フットボールアワー・岩尾望、霜降り明星・粗品に決まった。粗品は、2017年度の第7回大会王者で、自身初めてお笑い賞レースの審査員を務める。
、フースーヤ、オーパスツーが進出を決めている。
MCはブラックマヨネーズ、進行は佐藤佳奈アナウンサー。また、読売テレビ本社1階に新人賞暫定BOXを設置し、パブリックビューイング会場として一般開放（状況によっては人数制限あり）。藤崎マーケットと昨年度王者の空前メテオが暫定BOXのMCを担当する。
当日の読売テレビは、漫才まみれの特別な１日「漫才まみれるDay」とし、午後2時から『漫才Lovers』と『ytv漫才新人賞決定戦』をトータル3時間半にわたり連続放送する。
【番組名】
マウスコンピューターpresents 第14回ytv漫才新人賞決定戦
【放送日時】
2025年3月2日（日）午後3時〜5時30分（関西ローカル生放送＆TVer同時配信）
【出演】
MC：ブラックマヨネーズ
進行：佐藤佳奈（ytvアナウンサー）
暫定BOX：藤崎マーケット、空前メテオ
【審査員】
ハイヒール・リンゴ
ザ・プラン9・お〜い！久馬
ハリウッドザコシショウ
フットボールアワー・岩尾望
霜降り明星・粗品
【漫才（新人賞出場者以外）】
空前メテオ
【新人賞漫才】（出番順）
（1）ぐろう
（2）タチマチ
（3）マーメイド
（4）翠星チークダンス
（5）マーティー
（6）フースーヤ
（7）オーパスツー