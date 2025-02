2000－01シーズン以降でわずか5人目…ダイソン・ダニエルズがスティール数で快記録

アトランタ・ホークスのダイソン・ダニエルズは、2月25日(現地時間24日、日付は以下同)に行われたマイアミ・ヒート戦で10得点11リバウンドのダブルダブルに2アシスト7スティールの活躍で、98-86の勝利に大きく貢献した。

ホークスではダニエルズのほか、オニエカ・オコングが17得点8リバウンド2スティール、キャリス・ルバートが15得点4リバウンド、テレンス・マンが15得点、トレイ・ヤングが11得点14アシスト、ジョージ・ニアンが11得点5リバウンドをマーク。

翌26日を終えてイースタン・カンファレンス8位の27勝31敗と、プレーイン・トーナメント出場圏内をキープするホークスには、平均11.5アシストを誇るヤング、同3.1スティールを残すダニエルズという、リーグのスタッツリーダーが2人もいる。

ヒート戦で7スティールを奪ったことで、ダニエルズは今シーズンに5スティール以上を11試合でたたき出した。『NBA History』によると、2000-01シーズン以降ではわずか5人目の快記録だという。

サンアントニオ・スパーズのクリス・ポールが過去に2度クリアしているほか、アレン・アイバーソン(元フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか)、ラリー・ヒューズ(元ワシントン・ウィザーズほか)、モンテ・エリス(元ゴールデンステイト・ウォリアーズほか)が達成してきた。

スティール部門2位には、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが平均1.9本で立っているものの、現状でダニエルズは首位を独走していると言えるだろう。

