ProGrade Digital Inc.は、2月28日（金）9時00分に始まる「AmazonスマイルSALE」に参加する。期間は3月4日（火）23時59分まで。

計38製品を10～28％OFFで販売する。2月26日（水）に発売した、Thunderbolt 4規格に対応するハブ「PG20 Pro Thunderbolt 4 Hub」も対象に含まれており、15％OFFの2万3,885円で購入できる。ちなみにオプション品のUSB4ケーブルも15％OFFの4,250円となっている。

さらに注目すべきは、SDXC UHS-IIおよびmicroSDXC UHS-IIメモリーカードの「V60 GOLD」。いずれもセール期間終了後の3月5日（水）より価格改定を実施し、現行価格から10～15％値下げする。それに伴い、セール期間中は現行価格から23～28％OFFと他製品より割引率を高く設定している。

セール対象製品

※通常価格→セール価格

※かっこ内は割引率

Thunderbolt 4ハブ

外付けSSD「PG10 Pro」

CFexpress 4.0 Type B

CFexpress 2.0 Type B

CFexpress 4.0 Type A

CFexpress 2.0 Type A

SDXC UHS-II

microSDXC UHS-II

USB4.0対応シングルスロットカードリーダー

USB 3.2 Gen 1対応ダブルスロットカードリーダー

USB 3.2 Gen 2対応ダブルスロットカードリーダー

価格改定

PG20 Pro Thunderbolt 4 Hub：28,100円→23,885円（15％） USB4ケーブル：5,000円→4,250円（15％）2TB：66,000円→56,100円（15%） 4TB：132,000円→112,200円（15%） 8TB（Windows）：231,000円→196,350円（15%） 8TB（Mac）：231,000円→196,350円（15%）GOLD 256GB：24,800円→21,080円（15%） GOLD 512GB：33,000円→28,050円（15%） GOLD 1TB：54,500円→46,325円（15%） GOLD 2TB：90,800円→77,180円（15%）GOLD 128GB：16,500円→14,025円（15%） COBALT 165GB：29,700円→25,245円（15%）IRIDIUM 480GB：54,500円→46,325円（15%） IRIDIUM 960GB：82,500円→70,125円（15%）GOLD 120GB：21,500円→18,275円（15%） GOLD 240GB：33,000円→28,050円（15%） GOLD 480GB：49,500円→42,075円（15%） GOLD 960GB：72,600円→61,710円（15%）V60 GOLD 128GB：8,300円→6,375円（15%） V60 GOLD 256GB：14,900円→11,220円（15%） V60 GOLD 512GB：27,300円→19,635円（15%） V90 COBALT 64GB：11,600円→9,860円（15%） V90 COBALT 128GB：20,800円→17,680円（15%） V90 COBALT 256GB：38,000円→32,300円（15%） V90 COBALT 512GB：82,500円→74,250円（10%）V60 GOLD 128GB：8,500円→6,460円（15%） V60 GOLD 256GB：15,100円→11,390円（15%） V60 GOLD 512GB：27,400円→19,635円（15%）CFexpress 4.0 B PG05.6：16,500円→14,025円（15%） CFexpress 4.0 A PG09.6：16,500円→14,025円（15%）SD/microSD PGM0.5：5,800円→4,930円（15%）CFast/SD PG02：13,200円→11,220円（15%） CFexpress B/SD PG05.5：13,200円→11,220円（15%） SD/SD PG08：13,200円→11,220円（15%） CFexpress A/SD PG09：13,200円→11,220円（15%）

※現行価格→改定後価格

SDXC UHS-II

microSDXC UHS-II

V60 GOLD 128GB：8,300円→7,500円 V60 GOLD 256GB：14,900円→13,200円 V60 GOLD 512GB：27,300円→23,100円V60 GOLD 128GB：8,500円→7,600円 V60 GOLD 256GB：15,100円→13,400円 V60 GOLD 512GB：27,400円→23,300円