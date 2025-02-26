BRAHMAN、過去の貴重映像から最新映像まで1年間の毎月特番放送決定
BRAHMANが2025年に結成30周年を迎える。これを祝してスペースシャワーTVでは2月より1年間、毎月特別番組が放送される。過去の貴重映像から最新映像まで一挙大放出されるかたちだ。
◆BRAHMAN 動画 / 画像
結成から30年間、休むことなく走り続けてきたBRAHMANが本日2月26日、通算7枚目のオリジナルアルバム『viraha』をした。そして同アルバムを引っ提げた全国ツアーを3月より開催することに加え、10年ぶり二度目のイベント＜尽未来祭＞を11月22日、23日、24日の3日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールで開催することが決定している。
続いて3月11日には2番組を放送。23:00からの『BRAHMAN viraha SPECIAL』はアルバム『viraha』リリース記念特別番組として楽曲の話を中心に、メンバー4人のこれまでとこれからに迫る。24:00からは『MUSIC SAVES TOMORROW SPECIAL 希望の明日 〜台日友好〜』を放送。スペースシャワーTVは2011年4月より“私たちにできること”を考えてキャンペーン“MUSIC SAVES TOMORROW”を立ち上げ、放送のみならず様々な活動を実行してきた。2025年は「希望の明日 〜台日友好〜」と題してTOSHI-LOW(Vo)が出演、台湾の4人組ロックバンドFire EX.を中心に復興とは何かをテーマにした番組が放送される予定だ。
なお、4月以降の番組詳細は後日改めて発表される。
■BRAHMAN × スペースシャワーTV 1年間大特集
放送日：2月26日(水)24:30〜25:00
▶BRAHMAN viraha SPECIAL
放送日：3月11日(火)23:00〜24:00
▶MUSIC SAVES TOMORROW SPECIAL 希望の明日 〜台日友好〜
放送日：3月11日(火)24:00〜24:30
▶4月以降の詳細は後日発表
■7thオリジナルアルバム『viraha』
予約リンク：https://brahman.lnk.to/viraha
【完全生産限定盤(CD＋2DVD＋GOODS)】
PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)
※TOY'S STORE限定販売作品
▼豪華BOX仕様
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
・プレミアムボックス
・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン：三吉ツカサ (Showcase)
・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ
〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜
・30周年記念メダル
▲完全生産限定盤
▲通常盤
【初回生産限定盤(CD＋2DVD)】
TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)
・ニューアルバムCD
・2DVD
Disc1：六梵全書 Six full albums of all songs Documentary
Disc2：30th Anniversary Best Live Selection
【初回仕様通常盤(CD)】
TFCC-81120 3.300円 (税込)
・ニューアルバムCD
▼CD収録曲
1. 順風満帆
2. 恒星天
3. 春を待つ人
4. charon
5. SURVIVOR'S GUILT
6. Slow Dance
7. Ace Of Spades
8. 知らぬ存ぜぬ
9. 最後の少年
10. 笛吹かぬとも踊る
11. WASTE
●店舗購入特典
各特典の対象店舗および詳細は下記にて
https://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247
▼「charon」先行配信
2025年2月7日(金)配信開始
配信リンク：https://brahman.lnk.to/charon
■＜BRAHMAN tour viraha＞
3月18日 神奈川・川崎CLUB CITTA’
guest：ANGER FLARES
3月23日 新潟 LOTS
guest：サンキュー
3月25日 石川・金沢Eight Hall
guest：アダムとイヴ
3月29日 青森 QUARTER
guest：kallaqri
3月30日 岩手・盛岡CLUB CHANGE WAVE
guest：locofrank
4月05日 宮城・仙台RENSA
guest：GREAT INVADERS
4月11日 京都 磔磔
guest：KiM
4月13日 兵庫・神戸Harbor Studio
guest：EGG BRAIN
4月15日 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
guest：HAWAIIAN6
4月17日 島根・出雲APPOLO
guest：A.S.S.
4月19日 香川・高松MONSTER
guest：The Dahlia
4月20日 愛媛・松山W studio RED
guest：LEARNER BOYS
4月22日 岐阜・CLUB ROOTS
guest：DUB 4 REASON
5月22日 愛知・名古屋DIAMOND HALL
guest：九狼吽
5月24日 大阪 Namba Hatch
guest：bacho
5月25日 広島 CLUB QUATRO
guest：キュウソネコカミ
5月28日 北海道・旭川CASINO DRIVE
guest：SLANG
5月30日 北海道・札幌PENNY LANE 24
guest：THE KNOCKERS
5月31日 北海道・小樽GOLD STONE
guest：花男
6月05日 福岡 DRUM LOGOS
guest：惡AI意
6月07日 熊本 B.9 V1
guest：BUILD
6月08日 鹿児島 CAPARVO HALL
guest：THE FOREVER YOUNG
6月12日 東京 Zepp Haneda
guest：HAT TRICKERS
6月19日 栃木・宇都宮HEAVENS ROCK VJ-2
guest：SHADOWS
6月21日 福島・郡山HIPSHOT JAPAN
guest：The BONEZ
6月27日 静岡 Livehouse浜松窓枠
guest：BEYOND HATE
7月04日 山梨・甲府CONVICTION
guest：LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS
7月12日 沖縄・桜坂セントラル
guest：かりゆし58
■＜尽未来祭2025＞
11月22日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月23日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
11月24日(月/振休) 千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホール
関連リンク
◆BRAHMAN 30th Anniversary 特設サイト
◆BRAHMAN オフィシャルサイト
◆BRAHMAN オフィシャルX
◆BRAHMAN オフィシャルInstagram
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◆BRAHMAN オフィシャルYouTubeチャンネル
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