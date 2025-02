BRAHMANが2025年に結成30周年を迎える。これを祝してスペースシャワーTVでは2月より1年間、毎月特別番組が放送される。過去の貴重映像から最新映像まで一挙大放出されるかたちだ。結成から30年間、休むことなく走り続けてきたBRAHMANが本日2月26日、通算7枚目のオリジナルアルバム『viraha』をした。そして同アルバムを引っ提げた全国ツアーを3月より開催することに加え、10年ぶり二度目のイベント<尽未来祭>を11月22日、23日、24日の3日間、千葉・幕張メッセ国際展示場9-11ホールで開催することが決定している。

■7thオリジナルアルバム『viraha』





▲完全生産限定盤 ▲完全生産限定盤



▲通常盤 ▲通常盤

2025年2月26日(水)発売予約リンク:https://brahman.lnk.to/viraha【完全生産限定盤(CD+2DVD+GOODS)】PPTF-8168〜8170 22.000円 (税込)※TOY'S STORE限定販売作品▼豪華BOX仕様・ニューアルバムCD・2DVDDisc1:六梵全書 Six full albums of all songs DocumentaryDisc2:30th Anniversary Best Live Selection・プレミアムボックス・30周年記念写真集 (2015-2024) 184P / カメラマン:三吉ツカサ (Showcase)・30周年記念トリプルコラボレーションTシャツ〜BRAHMAN × 河村康輔 × KEIICHI IWATA (7STARS DESIGN) × VIRGOwearworks〜・30周年記念メダル【初回生産限定盤(CD+2DVD)】TFCC-81117〜81118 4.400円 (税込)・ニューアルバムCD・2DVDDisc1:六梵全書 Six full albums of all songs DocumentaryDisc2:30th Anniversary Best Live Selection【初回仕様通常盤(CD)】TFCC-81120 3.300円 (税込)・ニューアルバムCD▼CD収録曲1. 順風満帆2. 恒星天3. 春を待つ人4. charon5. SURVIVOR'S GUILT6. Slow Dance7. Ace Of Spades8. 知らぬ存ぜぬ9. 最後の少年10. 笛吹かぬとも踊る11. WASTE●店舗購入特典各特典の対象店舗および詳細は下記にてhttps://www.toysfactory.co.jp/artist/brahman/news/detail/6247▼「charon」先行配信2025年2月7日(金)配信開始配信リンク:https://brahman.lnk.to/charon