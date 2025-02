初回ゲストはフミトリツムギ！ABOUT ARTIST TV

BUSCAは、日本全国のアーティストから好きな作品が見つけられる「FROM ARTIST」にて「ABOUT ARTIST TV」と題し、公式LINE登録者限定でアーティストの制作過程や背景に迫る新しい番組を2025年3月4日(火)21時よりスタートします。

ABOUT ARTIST TV

FROM ARTISTでは、アーティストのルーツや作品への想いを紹介するオリジナルマガジン、『ABOUT ARTIST』を発行していますが、今回、『ABOUT ARTIST』のライブ配信版として、新番組「ABOUT ARTIST TV」の放送が決定しました。

この番組では、実際にアーティストを招き、作品に込めた想いや制作過程について直接話す貴重な機会を提供します。

アートに対する深い思いや制作過程の裏話を、アーティスト自身が直接解説。

普段では聞けない貴重な内容を楽しめる絶好の機会です。

ABOUT ARTIST TV初回放送のお知らせ

初回放送は2025年3月4日(火)21時からを予定しており、ゲストとしてアーティストのフミトリツムギを迎えます。

「ABOUT ARTIST TV」は、公式LINEに登録いただいた方限定で無料視聴が可能です。

