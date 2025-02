世界中で愛される、映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズ の制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター」

スタジオツアー東京の体験をより特別にする団体向けの食事プラン「スタジオツアー東京 ディナーパッケージ」と、専属スタッフによる解説つき「ガイドツアー」の販売が開始されています☆

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッター「スタジオツアー東京 ディナーパッケージ/ガイドツアー」

2023年6月にとしまえん跡地にオープンした「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」

アジア初のワーナー ブラザース スタジオツアーであり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模を誇ります。

映画のセットに足を踏み入れ本物の衣装や小道具を間近で観覧しながら、映画づくりの魔法の世界を探索することができるウォークスルー型の体験施設です。

そんなワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッターに、新たなプラン「スタジオツアー東京 ディナーパッケージ」と「ガイドツアー」が誕生しました。

スタジオツアー東京 ディナーパッケージ:ホグワーツ貸切ディナー

ホグワーツ貸切ディナーモデルプラン:

人数:80名から

プラン内容:

・スタジオツアーの入場チケット、ウェルカムフード・ドリンク

・大広間でのコースディナーとお飲み物(アルコール有)、バタービールバーでのバタービール

・9と3/4番線での立食形式のデザートとお飲み物、駐車場ご利用、クロークサービス

予算:45,000円/1人あたり(税込・サービス料別)

申し込み方法/予約可能日:お申込みの人数や用途によってさまざまなプランが用意されています

「スタジオツアー東京 ディナーパッケージ」のひとつとして、団体のゲストを対象とした、スタジオツアーと食事が楽しめる特別プラン「ホグワーツ貸切ディナー」の提供を開始。

映画『ハリー・ポッター』シリーズで最も多く登場し人気のあるセット”大広間内”で特別なディナーを楽しむことができます。

ディナーの後は、それぞれのペースでスタジオツアーを巡り、ツアーの折り返し地点である9と3/4番線にて、スイーツとお飲み物を楽しむデザートタイムも用意。

映画の舞台裏を堪能しながら、贅沢なひとときを過ごすことができます。

ロンドンのスタジオツアーにおいて特別企画やシーズンごとに多彩な形で展開され、長年にわたり人気を博しているスタジオツアーのセット内でのディナー。

今回、日本でも新たに企業や団体向けに提供が開始されることとなりました。

「スタジオツアー東京 ディナーパッケージ」では、申込みの人数や用途に合わせ大広間でのディナーに限らず、本物のクリエイターたちが手がけた映画のセットと食体験を組み合わせたスタジオツアー東京でしか過ごすことのできないさまざまな団体向けプランが用意されています。

ガイドツアー

価格:大人 12,000・12,500円/中人 10,900・11,300円/小人 9,400・9,700円 (3歳以下無料)

ツアー内容:

・専属スタッフによる約3.5時間のガイドツアー(日本語のみ)

・ガイドツアー終了後のツアー再入場(最終ツアーまでに再度ツアーへご参加いただけます)

・ガイドツアーオリジナルネックストラップ、バタービールバーでのバタービール、駐車場

時間:10時〜 約3.5時間

※スタジオには9時より入館可能です

※参加される方は、9時50分にエントランスに集合ください

申し込み方法:公式WEBサイトより「ガイドツアー」チケットを購入(14日前までの予約購入が必要)

映画制作に詳しい専属スタッフ「インタラクター」の案内を受けながら、ツアーを巡ることができる「ガイドツアー」

また、普段は間近で見ることができない展示の解説や、それぞれの制作背景についての説明など、スタジオツアーをより深く楽しめる特別な体験が用意されています。

所要時間約3.5時間のこのツアーは2名から8名までの少人数のグループで実施。

見えないところまで作りこまれた繊細な小道具の数々や、印象的なセットがどのような工程を経て映画のスクリーンに映し出されているのかをより深く知ることができるほか、

世界最大のバタービールバーでのバタービールや9と3/4番線でのホグワーツ特急との写真撮影を優先的に楽しむことができます。

映画『ハリー・ポッター』のセット内での団体向けディナーと専属スタッフによる解説つき少人数制ガイドツアー。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ ハリー・ポッターにて提供が開始されている「スタジオツアー東京 ディナーパッケージ」と「ガイドツアー」プランの紹介でした☆

