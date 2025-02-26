NHKÅÞÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÈó¸ø³«¾ðÊó¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ¡¢´ß¸ý¼Â¸©µÄ¤Ë¡Ö½üÌ¾¡×¡¢Áý»³À¿¸©µÄ¤Ë¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤Î½èÊ¬
Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤¬ÆâÉô¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Èó¸ø³«¤Î¾ðÊó¤ä¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÊ¸½ñ¤òNHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ËÄó¶¡¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤Ï¡Ö½üÌ¾¡×¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ËÍí¤ß¡¢°Ý¿·½êÂ°¤ÎÁý»³À¿¸©µÄ¤Ïµ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÈó¸ø³«¾ðÊó¤ò¡¢´ß¸ý¼Â¸©µÄ¤ÏÀè·îË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¸©µÄ¤ò¡ÖÃÎ»ö¼º¿¦¤Î¹õËë¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¡¢µîÇ¯¤ÎÃÎ»öÁª¤Î´ü´ÖÃæ¤ËNHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö»á¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤ÏÎ©²Ö»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆSNS¾å¤Ç¸ø³«¡¦³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢½èÊ¬ÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£´ß¸ý¸©µÄ¤ÏºÇ¤â½Å¤¤¡Ö½üÌ¾¡×¡¢Áý»³¸©µÄ¤Ï¡ÖÎ¥ÅÞ´«¹ð¡×¤Î½èÊ¬¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòº×,
ÇÛÀþ,
¾²ÃÈË¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Êè,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ë¡Í×,
ÂçÁ¥