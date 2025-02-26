Ìµ»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡Ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Î¿®¹æÌµ»ë¤¬¡È¹çË¡¡É¤Ë¡¡¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Î²¹¾²¤Ë¤â
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿®¹æ¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼Â¤Ïº£·î¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤Î¿®¹æÌµ»ë¤¬¡È¹çË¡¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Æø¤ä¤«¤Ê³¹³Ñ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¿®¹æ¤Ï¡ÖÀÖ¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢¾®Áö¤ê¤Ç¼ÖÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ÏÀÖ¿®¹æ¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Á´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÅÏ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿®¹æ¤Ï¡È»²¹Í¡ÉÄøÅÙ¤Î¤è¤¦¡£¼Ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Æ»Ï©¤òÅÏ¤ë¤Î¤¬Æü¾ïÉ÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Î¸òº¹ÅÀ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤àÆüËÜ¿Í
¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤¨¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¯¡©¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â·ë¹½¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®¹æÌµ»ë¤Ë250¥É¥ë¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µîÇ¯¡¢Ë¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢º£·î¤«¤é¿®¹æÌµ»ë¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î²£ÃÇ¤¬¡È¹çË¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿®¹æ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¥ë¡¼¥ë¤¬·Á³¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì¼ï¤ÎÊ¸²½¤À¤è¡£¼Ö¤¬Íè¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¡ÈÇ¦ÂÑÎÏ¥¼¥í¡É¤Î³¹¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤è¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£
¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNGO¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥¹¥ì¥Ã¥¸¤µ¤ó
¡Ö¡È¿®¹æÌµ»ë¡É¤Ï¹õ¿Í¤äÍ¿§¿Í¼ï¤Ð¤«¤ê¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢Çò¿Í¤¬°ãÈ¿¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎË¡Î§¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ëº¹ÊÌÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ãÈ¿ÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î9³ä°Ê¾å¤¬¹õ¿Í¤ä¥Ò¥¹¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯·Ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¿®¹æÌµ»ë¤ò¿¦Ì³¼ÁÌä¤Ê¤É¤Î¡Ö¸ý¼Â¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¿Í¼ïº¹ÊÌ¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢¥ë¡¼¥ë¼«ÂÎ¤òÌµ¤¯¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤ÆË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£º¸±¦¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢íà¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤½¤ì¤Ç¤âÅö¶É¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÇÛÀþ,
Áòµ·,
¿À»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
°ËÅì»Ô,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¹©¾ì,
Åìµþ,
ÆÁÅç