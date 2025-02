2月末をもって一時休館する東京・帝国劇場を未来につなぐ『帝国劇場展〜THE WORLD OF IMPERIAL THEATRE〜』が、銀座三越(新館7階・催物会場)で3月28日〜4月27日に開催される。「今日は帝劇、明日は三越」の広告で大正時代より縁のある帝国劇場と三越がコラボレーションし、劇場内のカフェ「Cafe IMPERIAL」も期間限定復活、幻の「豚まん」も登場する。

26日、新たに解禁となった展示内容・追加情報は以下の通り。・ブース<Applause&Future>帝国劇場にて上演された演目で実際に着用された衣裳を展示し、舞台の華やかさを間近で見られるほか、クロージング公演となったCONCERT『THE BEST New HISTORY COMING』の出演キャストから寄せられた、帝国劇場への直筆メッセージを公開。また、帝国劇場展限定の「フォトブース」が登場。オリジナルデザインの背景とフレームで写真を撮影し、来場記念にも持ち帰れる。チケットを購入した来場者は誰でも参加可能。・『レ・ミゼラブル』ゆかりのメンバーの座談会映像を初公開貴賓室を再現したコーナーでは、「帝国劇場アニバーサリーブック NEW HISTORY COMING」に収録されている、『レ・ミゼラブル』ゆかりのメンバーによる座談会の映像を初公開。映像は会期の前半と後半で入れ替え、3月28日(金)〜4月12日(土)の期間は、初演のジャン・バルジャン役である鹿賀丈史と、2024-2025公演のバルジャン役である吉原光夫、佐藤隆紀、飯田洋輔による座談会、4月13日(日)〜4月27日(日)の期間は、初演キャストの滝田栄、岩崎宏美、島田歌穂と、『レ・ミゼラブル』音楽監督の山口ひで也(※ひで=王へんに秀)による座談会の映像を上映。・帝国劇場で上演されたミュージカル53作品の「着到板」が登場本館7階 銀座シャンデリアスカイには、帝国劇場で上演されたミュージカル53作品のタイトルを「着到板」にして掲出。フォトスポットとして自由に撮影でき、グッズ付きチケット購入者は、「着到板キーホルダー」に推しのキャストの名前を書いたり、出演者の気分で自身の名前を書いて着到板にかけたり、ここでしかできない体験を楽しめる。・帝国劇場内のカフェ「Cafe IMPERIAL」期間限定復活期間限定復活する帝国劇場内のカフェ「Cafe IMPERIAL」の店内には、「Cafe IMPERIAL」で使われていたイスとテーブルを使用し、格調高い雰囲気を再現した空間で、名物メニューの数々を味わうことができる。「帝劇名物幻の豚まん」も。イートイン特典で、帝国劇場オリジナルスプーンやフォーク、コースターのプレゼント企画を実施。テイクアウトメニューや帝国劇場オリジナルお菓子などのおみやげ販売コーナーも用意。座席(イートイン)利用は事前予約制(有料)で、3月1日(土)午前10時より受付を開始。テイクアウト、おみやげ販売コーナーは予約なしで利用できる。