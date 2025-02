女優の戸田恵子(67)が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」(月〜木曜深夜1・00)に出演。2日(日本時間3日)に米ロサンゼルスで行われた第67回グラミー賞」発表・授賞式に初めて参加した理由を明かした。

この日は36年来の仲というタレントのラサール石井とともに出演。ラサールから「グラミー賞、現地に見に行ってらっしゃったと」と話を振られた戸田は「初めて見ました。今まで1度も行ってないじゃないですか。で、“すごい、すごい”って言ってるだけだったんだけれども、行って初めて分かることもたくさんあって」と声を弾ませた。

「グラミーの、受賞部門って80何個もあるわけですよ。みんながいつも“わあ”って見てるのは最後の10部門ぐらい、10部門もないぐらいかな。会場が2つに分かれていて、皆が“わあ”って見てるのは夕方5時からバスケットのレイカーズのスタジアムで、その前は別会場で、歩いて行けるところなんだけど、80近くの部門を授賞発表してるんです。それは自由席なんです。だから、陣取るわけですよ、早く行ってね。その中に日本人でエル・マツモトさんっていうチェロ奏者の人が今年、受賞されて。すごい数があって、でも私初めてだから全部それ見て」と話した。

「夕方から移動して夢のステージが始まって、私は2階席の方だったんだけど、3階席もあるし、それでノミネートされた人たちの席もあるし。テーブル席のところは招待席なのかな。テイラー・スウィフトもウィル・スミスもみんなそこにいる。ステージの真ん前ね。あの席買えないかなと思ったけど」と笑った。

「そうそうたるメンバーがパフォーマンスして、今年は毎年行ってる人に言わせると“本当にここ数年で最高のパフォーマンスだった”と」と戸田。「それはやっぱりロスで山火事があったから。みんな、そういう思いを一つ乗せて、グラミーも開催されてるし、出てくる人も必ずそのことに触れる。消防士の人も出てきて、その人たちのスピーチもあったり、山火事の映像もすごくいっぱい出て、その火事の映像の後に、みんな胸が痛いなと思った後にレディー・ガガとブルーノ・マーズの『夢のカリフォルニア』のデュエットがあった時はもう…。2人で出た時に“おお”ってかなりね、じーんとした感じ。何しろ豪華なので」と振り返った。

そんなショーの中でも「私がね。すっごい自慢げに思ってることが1つある」と戸田。「ビヨンセもいる、ジェイ・Zもいる、レディー・ガガもいる、ブルーノ・マーズもいる、もうとにかくいろんな人がいる中で、黒人の女の子がチラチラ映ってて。私は“あれ?シンシアかな?”って思ったんです。みんながシンシアをよく知らなくて、よくよく最後にパーンとアップで映ったらやっぱりシンシア・エリヴォだと思って」と映画「ウィキッド ふたりの魔女」(3月7日公開)で主演するシンシア・エリヴォがいたと明かした。

「この人は10年ぐらい前にニューヨークのブロードウェイでカラーパープルっていうミュージカルでトニー賞の主演女優賞を獲った女の子なんですよ。当時はまだ若かった、10年前。でもトニー賞の授賞式も泣いて、“みんなにすごく助けてもらってこの賞がもらえた”なんて、凄いかわいいスピーチをしてた女の子なんだけど」と戸田。「みんなあんまり知らないわけ。舞台畑の人で。“そこに何故いるのかな?”って私も思ったんだけど、クインシー・ジョーンズのオマージュのコーナーがあった時に彼女が出てきて 『Fly Me To The Moon』を歌ったんですよ。ジャズアレンジみたいで最初スローバラード。そしたらもうね、みんながびっくりして。私は、そうそうたるメンバーの中で彼女が一番だったんじゃないかなって思う。友達も“凄い”って言うし。“後から出てきた人ちょっと気の毒だね”っていう。上手いんだけど、何かそんな雰囲気がもうすごいスタジアムに流れて」と大絶賛した。

「いやあ、かっこいい。この 『Fly Me To The Moon』がもう本当に素晴らしくて。自分が誇らしい気持ちになっちゃって。舞台人だから、みんなは知らなかったかもしれないけど、“凄い人がいるんだよ”っていう感じで、ちょっと嬉しかったな。いやもう行けるもんなら来年も行きたーいって」と話した。