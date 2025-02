三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典(いわた・たかのり)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」(毎週土曜8:00〜8:25)。“子どものあした、大人のきょう”をテーマに、未来に向けて“夢のあるバトン”となるSDGsアクションやエンタテイメントを紹介していきます。

今回の放送ゲストは、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐(しらはま・あらん)さんが登場。後輩グループのメンバーとの関係性などについて語ってくれました。

(写真左から)白濱亜嵐さん、岩田剛典

<白濱亜嵐さんのプロフィール>2012年11月、GENERATIONS from EXILE TRIBE パフォーマーとしてメジャーデビュー。2014年4月にEXILE新パフォーマーに決定し、EXILEに加入。GENERATIONSのリーダーもつとめ、EXILE 、PKCZ®と兼任しながら活動。俳優としても多数の作品に出演。近年は楽曲制作も手掛けており、さまざまなアーティストに楽曲提供するなど、国内外でマルチに活動の場を拡げています。岩田:今って後輩グループもたくさん出てきているけども、相談を受けることはあるの?白濱:ありますよ。FANTASTICS from EXILE TRIBEの(木村)慧人と仲が良いですね。あとはTHE RAMPAGE FROM EXILEのかみけん(神谷健太)と最近よく会ったりしています。岩田:やっぱパフォーマーなんだね!白濱:そうかもしれないです。基本的にパフォーマーですね。慧人はけっこうグループの相談をしてくれます。岩田:そうなんだ! どんな悩み?白濱:どうやったらもっとグループが大きくなりますかね、みたいなすごく前向きな相談です。あと、どうしてきたかっていう経験を聞いてくれたりしますね。岩田:俺は亜嵐の話も聞きたいなあ。本当に苦労しているよね。白濱:そうですね(笑)。岩田:でも、今はけっこう吹っ切れたように見えているけどね。白濱:はい! 超自由に。岩田:海外を飛び回って楽しそうにやってるな〜って感じ(笑)。白濱:好きなことをやっています(笑)。岩田:そういうことをやれるフェーズに入ってきたってことですね。白濱:事務所の人たちに自分のやりたいことを明確に喋り続けるのって、めっちゃ大変ですよね。岩田:そうそう! たまに「(最近事務所の人たちに)会えてないな」「話せてないな」って思ったら、無理やりそういう場をセッティングして、そこで刷り込んでいくっていうね(笑)。



