¡Ú¶¥ÎØ¡ÛÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¡¡ÃË»Ò£Í£Ö£Ð¡¦¸ÅÀÍ¥ºî¤Îº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥àÃ£À®¡É¡¢¥¬¡¼¥ë¥º£Í£Ö£Ð¡¦ÀÐ°æ´²»Ò¤ÏÁ´¾ìÊ£¿ô²ó£ÖÃ£À®¤¬ÌÜÉ¸
¡¡¶¥ÎØ¤Î£²£´Ç¯Í¥½¨Áª¼êÉ½¾´¼°Åµ¤¬£²£¶Æü¡¢ÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤´Î×ÀÊ¤Î¤â¤ÈÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Êº´Æ£¿åºÚ¤é¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢½Ð¾ìÁÈ¤Ï·çÀÊ¡Ë¡££²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤ÎÃË»Ò£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê£³£´¡Ë¡áÂçºå¡¦£±£°£°´ü¡¦£Ó£Ó¡á¤ÏÇ¯Æâ¤Î¡È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¡ÉÃ£À®¤òÀë¸À¡££·Ç¯¤Ö¤ê£³²óÌÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º£Í£Ö£Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ°æ´²»Ò¡Ê£³£¹¡Ë¡áÅìµþ¡¦£±£°£´´ü¡¦£Ì£±¡á¤Ï¡¢Á´£´£²¾ìÊ£¿ô£Ö¤Ø°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£²£±Ç¯°ÊÍè£²²óÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î£²Ç¯Ï¢Â³£Í£Ö£Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÀ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤·½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¤¬¡Ö¡Ê¼þ¤ê¤Î¡Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀäÂÐ²¦ºÂËÉ±Ò¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£´íµ¡´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¤³¤½¡Öº£Ç¯¡¢Á´Éô³Í¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤À³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤È¶¥ÎØº×¡Ê¾®ÁÒ¡Ë¤ÎÆó¤Ä¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤Ø¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØ³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¸þ¾å¿´¤Ë±¢¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤ÎÎý½¬¤ËÂ¾ÃÏ¶è¤ÎÁª¼ê¤ØÌç¸Í¤ò³«¤¯°ìÊý¤Ç¡Ö¾è¤êÊý¤ä¥Ú¥À¥ê¥ó¥°¤Î»ÅÊý¤òÅð¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤·¤¿¤¿¤«¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤ë¡£
¡¡£²£´ÆüÊÄËë¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÃÏ¶è¤ÎÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤¬¡È¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¡É¤òÃ£À®¡£Ç¯Æâ¤Ë£²¿ÍÌÜ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤ë¤«¡¢º£Ç¯¤â£Í£Ö£Ð¡¦¸ÅÀ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÀÐ°æ´²»Ò¤Ï£±£·Ç¯°ÊÍè¤Î¥¬¡¼¥ë¥º£Ç£ÐÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æ±Ç¯°ÊÍè£³²óÌÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º£Í£Ö£Ð¡£¡Ö£³·î£²£°Æü¤Ë¥é¥Ô¥¹¥¿¿·¶¶¤ÇÊó¹ð²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê£Ç£ÐÅöÆü¤Î¡Ë£²£´Ç¯£±£²·î£²£¹Æü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÍ¾±¤¤Ë¤É¤Ã¤×¤êÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¤¿¤Î¤ÏÁ´¾ìÊ£¿ô£Ö¡£ºòÇ¯£¹·î¾®¾¾Åç¤ÇÁ´£´£²¾ì£Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¤È£´¾ì¡£¾®¾¾Åç¡¢ÉÙ»³¡¢º´À¤ÊÝ¡¢¾®ÅÄ¸¶¡×¤È¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿°Î¶ÈÃ£À®¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÃË»Ò¡Û
ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ
¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ
Í¥½¨Áª¼ê¾Þ
ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡Ë£µÇ¯¤Ö¤ê£³²óÌÜ
·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë£³Ç¯¤Ö¤ê£³²óÌÜ
Í¥½¨¿·¿ÍÁª¼ê¾Þ
åöåòÞ«æÆ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë½é
¹ñºÝ¾Þ
»³ºê¸¿Í¡ÊÄ¹ºê¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ
¶¶ËÜ±ÑÌé¡Ê´ôÉì¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ
¾®¸¶Í¤ÂÀ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ
·¦ÌÚ°ìÌÐ¡ÊÊ¡Åç¡Ë£´Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ
ÃæÌî¿µ»ì¡Ê´ä¼ê¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ
ÂÀÅÄ³¤Ìé¡Ê²¬»³¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ
ÃæÀÐÌ«¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë½é
¡Ú¥¬¡¼¥ë¥º¡Û
ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ
ÀÐ°æ´²»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë£·Ç¯¤Ö¤ê£³²óÌÜ
Í¥½¨Áª¼ê¾Þ
ºä¸ýÉö²Ú¡Ê°¦ÃÎ¡Ë½é
º´Æ£¿åºÚ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë£²Ç¯¤Ö¤ê£²²óÌÜ
Í¥½¨¿·¿ÍÁª¼ê¾Þ
·§Ã«²ê°Þ¡Ê´ä¼ê¡Ë½é
ÆÃÊÌ´ºÆ®Áª¼ê
ÀÐ°æµ®»Ò¡ÊÀéÍÕ¡Ë½é
¹ñºÝ¾Þ
º´Æ£¿åºÚ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë£´Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ
ÆâÌî±ðÏÂ¡ÊÊ¡²¬¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ
Í¥¾¡µÏ¿¹¹¿·Áª¼ê
ºä¸ýÉö²Ú¡Ê°¦ÃÎ¡Ë£²Ç¯Ï¢Â³£²²óÌÜ
£Ç£±Í¥¾¡µÏ¿¹¹¿·Áª¼ê
»ù¶ÌÊË°á¡ÊÊ¡²¬¡Ë½é