¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬4Ï¢¾¡¡ÄNBA»Ë¾å5¥Áー¥àÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»3000¾¡¤ËÅþÃ£

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AND COUNTING ⚡️
Golden State becomes the fifth NBA team to reach 3,000 regular-season wins pic.twitter.com/kgK5Kr8joN
- Golden State Warriors (@warriors) February 26, 2025