¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬4Ï¢¾¡¡ÄNBA»Ë¾å5¥Áー¥àÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»3000¾¡¤ËÅþÃ£

2月26日(現地時間25日、日付は以下同)。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ホームのチェイス・センターで行われたシャーロット・ホーネッツ戦に128-92で快勝し、連勝を4へと伸ばした。

ウォリアーズは第3クォーターに41-24とホーネッツを圧倒。32点差をつけて迎えた第4クォーターではステフィン・カリー、ジミー・バトラー、ドレイモンド・グリーンを休ませ、試合全体で39本のアシストを記録。

ベンチスタートのバディ・ヒールドが4本の3ポイントシュート成功を含むチーム最多の16得点に2スティールを残し、カリーが15得点4リバウンド6アシスト、グリーンが15得点6リバウンド6アシスト3スティール2ブロック、ゲイリー・ペイトン2世が14得点4アシスト、モーゼス・ムーディーが13得点をマーク。

この日ダラス・マーベリックスがロサンゼルス・レイカーズに敗れて31勝28敗になったことで、ウォリアーズ(31勝27敗)はウェスタン・カンファレンス8位へ浮上。バトラーが加入した7試合で6勝1敗の好成績を残している。

そしてホーネッツ戦の勝利によって、ウォリアーズはレギュラーシーズン通算3000勝(3161敗/勝率48.7パーセント)に到達。NBA史上5チーム目の快挙となった。ウォリアーズはこの試合でホーム2連戦が終了。28日のオーランド・マジック戦を皮切りに、アウェー5連戦へ臨む。

NBAのレギュラーシーズンにおいて、通算3000勝を達成した5チームは下記のとおり(※記録は日本時間2月26日終了時点のもの、%=パーセント)。

◆■NBAのレギュラーシーズンで通算3000勝を達成した5チーム

1位.ボストン・セルティックス:3676勝2496敗(勝率59.6%)



2位.ロサンゼルス・レイカーズ:3585勝2475敗(勝率59.2%)



3位.フィラデルフィア・セブンティシクサーズ:3121勝2877敗(勝率52.0%)



4位.ニューヨーク・ニックス:3011勝3151敗(勝率48.9%)



5位.ゴールデンステイト・ウォリアーズ:3000勝3161敗(勝率48.7%)

