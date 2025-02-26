

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41566.14 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40989.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40631.20 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40476.56 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40388.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40017.34 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39788.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39696.25 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39558.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39199.60 均衡表雲上限(日足)

39187.79 13週移動平均線

39099.93 均衡表雲下限(日足)

39098.91 25日移動平均線

39047.74 75日移動平均線

39034.27 均衡表転換線(週足)

39011.28 均衡表基準線(日足)

38761.30 26週移動平均線

38711.69 6日移動平均線

38676.32 200日移動平均線

38662.12 均衡表転換線(日足)

38639.69 ボリンジャー:-1σ(25日)

38587.28 ボリンジャー:-1σ(13週)

38180.47 ボリンジャー:-2σ(25日)



38142.37 ★日経平均株価26日終値



37986.76 ボリンジャー:-2σ(13週)

37913.92 新値三本足陰転値

37826.36 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37721.25 ボリンジャー:-3σ(25日)

37386.24 ボリンジャー:-3σ(13週)

36891.41 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35956.47 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 18.72(前日17.24)

ST.Slow(9日) 23.27(前日32.62)



ST.Fast(13週) 34.69(前日34.09)

ST.Slow(13週) 43.28(前日43.08)



［2025年2月26日］



株探ニュース

