　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41566.14　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40989.34　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40631.20　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40476.56　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40388.83　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40017.34　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39788.31　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39696.25　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39558.12　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39199.60　　均衡表雲上限(日足)
39187.79　　13週移動平均線
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
39098.91　　25日移動平均線
39047.74　　75日移動平均線
39034.27　　均衡表転換線(週足)
39011.28　　均衡表基準線(日足)
38761.30　　26週移動平均線
38711.69　　6日移動平均線
38676.32　　200日移動平均線
38662.12　　均衡表転換線(日足)
38639.69　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38587.28　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38180.47　　ボリンジャー:-2σ(25日)

38142.37　　★日経平均株価26日終値

37986.76　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37826.36　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37721.25　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37386.24　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36891.41　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35956.47　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　18.72(前日17.24)
ST.Slow(9日)　　23.27(前日32.62)

ST.Fast(13週)　 34.69(前日34.09)
ST.Slow(13週)　 43.28(前日43.08)

［2025年2月26日］

株探ニュース