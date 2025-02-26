【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41566.14 ボリンジャー:＋3σ(26週)
40989.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40631.20 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40476.56 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40388.83 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40017.34 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39788.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39696.25 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39558.12 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39199.60 均衡表雲上限(日足)
39187.79 13週移動平均線
39099.93 均衡表雲下限(日足)
39098.91 25日移動平均線
39047.74 75日移動平均線
39034.27 均衡表転換線(週足)
39011.28 均衡表基準線(日足)
38761.30 26週移動平均線
38711.69 6日移動平均線
38676.32 200日移動平均線
38662.12 均衡表転換線(日足)
38639.69 ボリンジャー:-1σ(25日)
38587.28 ボリンジャー:-1σ(13週)
38180.47 ボリンジャー:-2σ(25日)
38142.37 ★日経平均株価26日終値
37986.76 ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 新値三本足陰転値
37826.36 ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05 均衡表基準線(週足)
37721.25 ボリンジャー:-3σ(25日)
37386.24 ボリンジャー:-3σ(13週)
36891.41 ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(週足)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
35956.47 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 18.72(前日17.24)
ST.Slow(9日) 23.27(前日32.62)
ST.Fast(13週) 34.69(前日34.09)
ST.Slow(13週) 43.28(前日43.08)
［2025年2月26日］
株探ニュース